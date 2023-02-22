Диффузный зоб – это патологическое состояние, при котором наблюдается значительное увеличение щитовидной железы, происходит нарушение её функциональных особенностей. Заболевание чаще всего поражает людей молодого возраста, встречается у женщин на порядок чаще чем у мужчин.

Слово «зоб» означает увеличение объёма щитовидной железы. Диффузный процесс ориентирует на изменения, распространённые почти равномерно во всей ткани железы. Следует различать общее (тотальное) и двусторонее увеличение объёма железы. В первом случае увеличивается вся железа, а во втором случае – только две доли (без перешейка).

Диффузный зоб: что это такое, причины и лечение

Природа диффузного увеличения железы

Причины диффузного зоба

Oбъём щитовидной железы

Внутренние изменения

Лечение

Природа диффузного увеличения железы

Можно сказать, что любое диффузное увеличение объёма щитовидной железы вызвано её компенсаторно-приспособительным перенапряжением.

В условиях, когда организму требуются большие, чем обычно количества гормонов, железа вынуждена активизировать свою деятельность. При этом интенсивная работа клеток железы приводит к их утолщению (клеточной гиперплазия) и дополнительному накоплению коллоида в фолликулах (тканевая гиперплазия). Это одно из обстоятельств, способствующих увеличению объёма железы.

В таких случаях уменьшение функциональной нагрузки на щитовидную железу ведёт к относительно быстрому (в течение одного или нескольких месяцев) уменьшению накопленного коллоида и, соответственно, уменьшению объёма фолликулов железы и её самой.

При сохранении неблагоприятных условий щитовидная железа продолжает перенапрягаться, что ведёт к истощению её компенсаторных сил. Дальнейшее увеличение её объёма начинает происходить за счёт образования дополнительных клеток и формирования новых фолликулов (тканевая гипертрофия). Это состояние обычно малообратимо.

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Причины диффузного зоба

Действительно, одной из причин увеличения объёма щитовидной железы является дефицит йодного обеспечения организма. Но это обстоятельство не приходится рассматривать как ведущее, основное (в том числе и при узловом зобе щитовидной железы). Это не главная и не всегда достаточная причина, инициирующая приспособительное изменение. Дефицит йода при диффузном зобе щитовидной железы наблюдается лишь в пределах 24,7% случаев.

Среди пациентов с диффузным зобом, проживающих даже в регионах с «легким дефицитом йода», наиболее частыми провоцирующими зоб влияниями служат истощающие психические и физические нагрузки на организм. Психическое перенапряжение во время учёбы, трудовой деятельности и семейных забот. Физические причины часто связаны с избыточными спортивными нагрузками (во время фитнеса и пр.) или при работе на приусадебном участке.

Простудные заболевания, а также любые тяжёлые или хронические болезни могут приводить к перенапряжению щитовидной железы с приспособительным развитием зоба. К этому состоянию также ведут ограничение питания, недостаток кислорода в помещениях, холодные условия жизни (климат, помещение и пр.). Вредные привычки (табачное курение, употребление алкоголных напитков), зобогенные продукты (при их редком применении; просо, капуста и т.д.) весьма мало влияют на формирование зоба, но применение напитков-стимуляторов провоцирует диффузное увеличение щитовидной железы.

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Анемия (недостаток гемоглобина…) всегда приводит к перенапряжению щитовидной железы и её диффузному изменению. При недостаточном обеспечении клеток организма кислородом, организм вынужденно перенапрягает свою щитовидную железу.

Oбъём щитовидной железы

Оптимальный объём щитовидной железы у женщин находится в пределах 6-10 мл или см3 (в среднем, это 7,7 мл). Максимальная норма объёма щитовидной железы у женщин составляет 12-13 мл. Для мужчин оптимальная норма щитовидной железы соответствует 9-11 мл, максимальная – обычно не превышает 15 мл. Превышение этих величин называется зобом щитовидной железы.

Объём щитовидной железы зависит от возраста, пола, роста и массы тела (преимущественно мышечной массы). Общими усреднёнными значениями оптимального объёма можно считать 8 мл у женщин и 10 у мужчин. Устаревшие значения 18 и 25 мл являются ошибочными, что доказано доктором А.В. Ушаковым и опубликовано в статье «Искажение максимальной нормы объёма щитовидной железы у взрослых» (2016).

Для уточнения величины зоба применяются классификации. Избыток объёма оценивается степенями. Существуют физикальная классификация (по осмотру и пальпационной оценке) и ультразвуковая классификация (путём измерения при УЗИ). Специалисты стараются привязать ультразвуковые классификации к физикальной, что усложняет диагностику. В «Клинике щитовидной железы» доктора А.В. Ушакова в 2010 г. создана лучшая классификация зоба, на основании компенсаторного состояния щитовидной железы.

Степень Состояние Признак 1 Малой компенсации Объём щитовидной железы больше среднего конституционального (по полу, возрасту, массе тела и росту), но не превышает двойной объём. Обычно, для взрослых более 12-14 мл, но менее 20-23 мл. 2 Значительной компенсации Объём щитовидной железы увеличен от 2 до 4 раз от среднего конституционального (по полу, возрасту, массе тела и росту). Обычно, для взрослых более 23-24 мл, но менее 40 мл. 3 Субкомпенсации Объём щитовидной железы увеличен от 4 до 6 раз от среднего конституционального (по полу, возрасту, массе тела и росту). Обычно, для взрослых более 40 мл, но менее 60 мл. 4 Малой декомпенсации Объём щитовидной железы увеличен от 6 до 10 раз от среднего конституционального (по полу, возрасту, массе тела и росту). Обычно, для взрослых более 60 мл, но менее 100-110 мл. 5 Значительной декомпенсации Объём щитовидной железы увеличен более чем в 10 раз от среднего конституционального (по полу, возрасту, массе тела и росту). Обычно, для взрослых более 110-120 мл.

Внутренние изменения в щитовидной железе

Почти в 80% случаев диффузного зоба выявляют избыточное накопление коллоида в фолликулах, из которых, как известно, состоит ткань щитовидной железы. При этом увеличиваться диаметр фолликулов — от 100 мкм до 1-2 мм (при диаметре фолликулов в здоровом состоянии от 50 до 500 мкм). В результате наблюдается и общее увеличение всего органа.

Эти приспособительное явление в железе, вызванное избыточным перенапряжением её состояния.

Другим приспособлением к напряженному состоянию железы следует считать процесс рождения новых клеток и фолликулов. Специалисты могут обозначать это явление словом «пролиферация». Это обновление структуры позволяет пополнить истощенные производственные мощности щитовидной железы.

При затяжном течении заболевания, что бывает при отсутствии адекватного лечения, вокруг железы может утолщаться её капсула, а в толще железы также происходить уплотнение междольковых и прочих соединительнотканных структур.

Увеличение активности фолликулов может сопровождаться соответствующей активностью кровообращения. Это явление может быть определено при УЗИ. В протоколах УЗИ кровообращение часто обозначается словом «васкуляризация», т. е. насыщенность сосудами. В действительности, никаких новых сосудов при этом не появляется. Под влиянием усиленной нервной стимуляции активизируется не только ткань железы, с образованием зоба, но и насыщенность сосудов кровью за счёт увеличения скорости кровотока.

Лечение

Благополучный исход лечения можно ожидать лишь в том случае, когда лечебные мероприятия ориентированы на основу заболевания. По этой причине, не всегда дополнительное привнесение йода в организм приводит к излечению.

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Не редко при диффузном зобе предлагается операционное удаление части щитовидной железы. В некоторых случаях это связано с желанием уменьшить количество образования гормонов (при гипертиреозе). Но даже при удовлетворительном обеспечении гормонами (при эутиреозе) или при недостатке гормонов в крови (гипотиреозе) и отсутствии эффективности заместительной гормональной помощи могут привлекаться операционные способности хирургов. Но удаление избытка ткани не приводит к устранению источника диффузного зоба...опубликовано econet

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