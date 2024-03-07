Для чего нужны ферменты?

Ферменты – это химические соединения, которые делают возможным существование живых организмов. Ферменты задействованы в каждой биохимической реакции. Они контролируют функции печени, почек, легких и желудка. Без ферментов невозможно было бы переваривание пищи. Кроме того, от ферментов зависит иммунитет.
Что такое ферменты, каковы их функции и влияние на организм? Это вещества, без которых не осуществляются жизненно важные реакции. Именно действием ферментов обусловлена связь кишечника и головного мозга, а также сила иммунного ответа.
Выделяют:
Но кулинарная обработка губит ценные энзимы. Поэтому для переваривания пищи организм должен производить дополнительный объем своих ПФ.
Это полезные бактерии, составляющие здоровую микрофлору кишечника. Они способствуют пищеварению и усвоению необходимых веществ, усиливают биологическую доступность питательных веществ, стимулируют работу ферментов.
Если меню не включает насыщенной нутриентами пищи, возникают пищевые зависимости, стремление к перееданию. Если такие проблемы остаются и после введения здорового рациона, это говорит о патологии всасывания и усвоения, т.е. о дефиците ценных бактерий в ЖКТ.
В кишечнике есть свой мозг - энтеральная нервная система, сформированная сотней млн. нейронов. В области кишечника осуществляются синаптические, электрические, химические реакции, похожие на те, что идут в мозге. Нарушение бактериального равновесия в области кишечника грозит интоксикацией, что чревато интоксикацией мозговых клеток – появляется гипервозбудимость или угнетенное ощущение. Нормальное соотношение бактерий в ЖКТ дает полезную энергетику и производство серотонина.
Иммунитет, который действительно гарантирует защиту от заболеваний, можно получить, если в организме хватает «хороших» бактерий. Оптимальное соотношение: 85% полезных и 15% патогенной флоры.
P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление - мы вместе изменяем мир! © econet
Источник: https://econet.ru/
Добавить комментарий