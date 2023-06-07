Для чего организму белок

Белок - строительный материал для наших мускулов, сосудов, внутренних органов, клеток крови, антител, ферментов и гормонов. Интересно, что белок сам по себе организму не требуется, но он нужен для расщепления на аминокислоты. Какие пищевые продукты богаты белком?

Белки (так же как жиры и углеводы) считаются макронутриентами. То есть, они поставляют организму энергию (калории). 1 г белка обеспечивает организму 4 ккал (1 г углеводов дает 4 ккал, а 1 г жира обеспечивает 9 ккал).

Белки необходимы организму

Белки - это сложные органические вещества, которые состоят из различных сочетаний аминокислот. Определенные аминокислоты синтезируются в организме (заменимые), другие должны непременно поступать с продуктами питания (незаменимые).

Насчитывают 20 аминокислот, но число их комбинаций, из которых образуются белковые структуры, нескончаемо.

Какой белок необходим организму?

Белки, которые включают все незаменимые аминокислоты, считаются полноценными. Полноценные белки содержатся преимущественно в продуктах животного генезиса. Определенные растительные белки, (белки бобовых) также являются полноценными.

Полноценные белки содержатся преимущественно в продуктах животного генезиса. Определенные растительные белки, (белки бобовых) также являются полноценными. Легко усвояемые белки – именно растительного происхождения.

Максимально полноценный белок содержится в курином яйце.

Белки пищи, попадая в организм, расщепляются до аминокислот, а из них уже синтезируются нужные белки.

Белок в продуктах

В 100 г мяса содержится примерно 20 г белка. Но усваивается из животного белка только 20% (или 4%).

В нуте содержится 36 г белка (на 100 г продукта) и усваивается он на 100%.

Легко усваивается белок из орехов, семечек и прочих бобовых.

Зелень - богатый источник и белка.

Ключевые источники аминокислот: перга, зелень, финики, водоросли, орехи, семечки, проростки бобовых и многих зерновых, а так же овощи, фрукты.

Проблемы с перевариванием

Орехи часто могут не перевариваться. Это происходит, когда организм зашлакован и испытывает дефицит здорового микробиома.

Также плохо может перевариваться мясо или молочные продукты. Например, в молоке присутствует не слишком полезная комбинация лактозы (сахара, который не переваривается) и сложного белка – казеина (который не расщепляется). В конце концов мясо и молочное вызывают гниение, образование слизи и убивают полезную микрофлору.

Сколько белка требуется?

Это примерно 10–35% дневной нормы калорий или 1 г белка на 1 кг массы тела. Лицам преклонного возраста белка необходимо меньше.

Чтобы обеспечить необходимыми аминокислотами организм взрослого человека весом 70 кг в день будет необходимо 200 г говядины / 200 г трески / 1,5 л молока.

При дефиците белка в рационе замедляется метаболизм, слабеет иммунный ответ, развивается слабость мышц и анемия, ухудшается внешний вид волос и ногтей.

Избыток белка в организме также негативно отражается на состоянии печени и почек, которые будут перегружаться, удаляя продукты белкового обмена. Поэтому стоит взвесить все «за» и «против», прежде чем прибегнуть к белковым диетам (диета Дюкана, диета Аткинса).опубликовано econet

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