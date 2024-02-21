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Для чего вашему организму нужен магний?

Автор: Econet 21 февраля 2024 6328
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Магний принимает непосредственное участие во всех протекающих в клетках процессах. Это незаменимый и важный для организма минерал, который участвует в передаче нервно-мышечных импульсов, предотвращает возникновение судорог и укрепляет сердечно-сосудистую систему.

Для чего вашему организму нужен магний?

Главными источниками этого минерала служат свежие зеленые овощи. Почему важно не допустить дефицит магния? Всего 2/3 магния содержится в скелете человека, этого крайне мало для нужд всего организма. Важно обеспечивать организм оптимальным количеством этого минерала, поскольку он участвует в более чем 300 различных обменных процессах.

Значение магния

Это вещество участвует в передаче нервных импульсов и процессе мышечного сокращения, что важно для нормальной работы сердечно-сосудистой системы и расслабления мышц. Также магний препятствует возникновению судорог после интенсивных физических нагрузок или в период беременности. Этот минерал также необходим для синтеза белка, поддержки здоровья зубов и костей, регуляции деления клеток и  психологических функций (внимания, мышления, памяти и прочих).

Одним словом этот минерал необходим для нормального протекания многих реакций в организме. И это зачастую является основной причиной развития дефицита данного вещества. Потерю магния может также вызвать прием некоторых лекарственных препаратов, вредные привычки (в частности, злоупотребление алкоголем) и различные заболевания (к примеру, болезнь Крона).

Чем грозит дефицит магния?

Основные признаки нехватки магния:

  • повышенная утомляемость;
  • общая слабость;
  • снижение аппетита.

Для чего вашему организму нужен магний?

Тяжелый дефицит может сопровождаться судорогами, онемением конечностей и нарушением сердечного ритма.

Как восполнить дефицит магния

В большом количестве этот минерал содержится в:

  • зеленых овощах и зелени;
  • бобовых;
  • цельнозерновых злаках;
  • сухофруктах;
  • орехах;
  • бананах;
  • горьком шоколаде;
  • какао порошке.

В меньшем количестве магний присутствует в белом хлебе, рисе (шлифованном) и других обработанных злаках.

Магний. Как выбирать препараты

Магний представляет собой природный минерал-транквилизатор, оказывающий антистрессовое действие. В аптеках можно найти множество препаратов, которые содержат магний, но как определить, какое именно средство является наиболее полезным для организма?

Несколько рекомендаций ведущих фармакологов:

  • таурат или глицинат магния рекомендуется употреблять при постоянных стрессах, высоких умственных нагрузках и жалобах на сердце;
  • оротат и малат магния влияют на мышцы, оказывая расслабляющее и обезболивающее действие. Такие средства способны повысить работоспособность и почувствовать прилив сил;
  • карбонат, оксид и цитрат магния характеризуется слабительным действием, поэтому назначаются людям, имеющим проблемы с опустошением кишечника.

Содержащие магний препараты не всегда хорошо усваиваются организмом, особенно если есть проблемы с пищеварением или вы принимаете другие лекарственные средства.
Дозировка назначается индивидуально, обычно в день не рекомендуется употреблять в общей сложности более 400 миллиграмм препарата (взрослым – 10 мг/кг и детям 6 мг/кг идеального веса!). 

Средства, содержащие магний, в большинстве случаев лишены серьезных побочных эффектов, если не учитывать слабительное действие.

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление - мы вместе изменяем мир! © econet

Источник: https://econet.ru/

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