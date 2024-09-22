Для любителей поесть на ночь

Многие замечали, что с утра совершенно не хочется есть. И это притом, что поужинали мы, например, в семь часов вечера. Почему целая ночь без еды не становится причиной утреннего голода? Организм имеет циркадные ритмы, управляющие желанием поесть.

Если задуматься, то ночное время – самый продолжительный период голодания, но с утра многие не испытывают сильного голода, как, например, вечером. Почему же после интервала времени без пищи есть не хочется, а после целого дня завтраков-обедов-ужинов-перекусов есть хочется ещё больше? И нужно ли переживать из-за поздних приёмов пищи? Вы удивитесь, но есть на ночь – это совершенно нормально.

Есть на ночь – вполне нормально

Есть мнение, что завтрак несет максимальную «смысловую нагрузку» из всех приемов пищи за день. Аргументы приверженцев завтрака следующие: с утра выделяется желудочный сок, и, если не поесть, кислота желудка нанесет ему вред. Или: человеку требуется энергия на весь день, которую обеспечат каши.

Завтрак считается самым незначительным приёмом пищи за день – около 16-18% суточных калорий. Кто-то вообще не завтракает. На западе ужин – наиболее существенный приём пищи в день (35-36%). Данный парадокс объясняется так:

обильный приём пищи вечером и минимальный расход энергии в процессе сна компенсирует длительное ночное голодание;

сон угнетает аппетит, причём это состояние распространяется на время бодрствования с утра;

работает эндогенное циркадное воздействие на аппетит, которое гасит голод с утра.

Эндогенный циркадный ритм в отношении голода выглядит так: минимум - 50° (7:50 утра) и максимум - 230° (19:50). Эффект не зависит от того, сколько времени прошло после пробуждения, и от интервалов между приёмами пищи.

Желание употреблять овощи и молокопродукты, а также чувство сытости не имеют ярких циркадных ритмов.

Циркадные ритмы голода и аппетита не зависят от изменений в потреблении калорий.

Иначе говоря, циркадные ритмы не связаны со временем пробуждения. Максимум голода наблюдается около 20 часов (вечер), а самый сильный спад голода ощущается где-то в 8 часов утра.

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Ритмы аппетита проявляются к сладкому, солёному, крахмалистым продуктам, мясу, фруктам. И, как уже упоминалось, яркие циркадные ритмы не работали при желании поесть овощей. Видимо, циркадная система сама регулирует стремление есть высокоэнергетичную еду.

Получается, что, какими бы ни были интервалы между приёмами пищи, львиная доля потребляемых калорий приходится на конец дня.

Подведем итоги

Организм понимает, что в ночное время ему придется голодать, поэтому циркадный максимум аппетита отмечается вечером;

Суточное ослабление чувства голода в процессе ночи помогает избежать дискомфорта, вызванного голоданием, которое в противном случае просто не позволило бы человеку спать.

Ночная еда не превращается в жир, поэтому можно смело перенести главный приём пищи на вечер.опубликовано econet

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