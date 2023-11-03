Добавки, позволяющие устранить воспалительные процессы

Фактором воспалительного процесса в организме может оказаться стресс, болезнь, травма. Но воспаление также вызывают порочное питание и нездоровый образ жизни. Чтобы устранить воспаление, специалисты советуют прием специализированных добавок в комплексе с другими оздоровительными мерами.

Как уберечься от воспалительных процессов? Помогут правильный пищевой рацион и физическая активность. И, конечно, рекомендуется избегать стрессов и хорошо высыпаться.

Эффективные добавки, устраняющие воспаления

Альфа-липоевая кислота (АЛК)

АЛК участвует в обменных процессах и производстве энергии посредством переработки пищи. Это соединение оказывает антиоксидантный эффект и защищает клетки от пагубного влияния окислительных процессов, нормализует содержание таких антиоксидантов как витамины C и E. АЛК снижает силу воспалений, спровоцированных инсулинорезистентностью, раком, кардионедугами, заболеваниями внутренних органов.

Куркумин

Куркумин (как следует из названия) производится из пряности куркумы. Это вещество поможет устранить воспаления у пациентов с диабетом, кардиологическими патологиями, воспалениями пищеварительного тракта и злокачественными новообразованиями. Часто куркумин применяется для борьбы с воспалением и симптомами ревматоидного артрита и остеоартрита.

Рыбий жир

Ключевым ингредиентом рыбьего жира считаются Омега-3 жирные кислоты, улучшающие функции всех систем организма. Они помогают устранить воспаления, связанные с кардиологическими и раковыми недугами, диабетом и прочими заболеваниями. Самыми ценными типами жирных кислот в составе рыбьего жира считаются эйкозапентаеновая и докозагексаеновая кислоты (EPA, DHA).

Имбирь

Корень имбиря известен как полезная пряность. Но этот продукт применяется и для устранения воспалений, оптимизации функций пищеварительного тракта. Главными ингредиентами имбиря считаются гингерол и зингерон, снимающие воспаления, вызванные патологией почек, диабетом, раком, колитом. Прием корня имбиря дает возможность понизить содержание инсулина в крови улучшить состояние пациенток, страдающих онкологией молочных желез.

Ресвератрол

Это соединение, оказывающее антиоксидантный эффект, присутствует во фруктах с кожурой пурпурного оттенка, винограде, ягодах черники, арахисе, красном вине. Добавка поможет устранить воспаления, спровоцированные болезнями сердечной мышцы, инсулинорезистентностью, гастритом, язвенным колитом. Прием ресвератрола позволяет избавиться от болей при язвенном колите и снизить показатели ряда воспалительных маркеров.

Спирулина

Эта разновидность сине-зеленых водорослей оказывает мощный антиоксидантный эффект. Введение спирулины в пищевой протокол дает возможность нормализовать функции иммунитета, замедлить механизмы старения и победить ряд воспалений. Применение данной добавки лицами преклонного возраста показало улучшение работы иммунной системы, устранение признаков малокровия.опубликовано econet

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