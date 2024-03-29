Добавки с магнием от А до Я

Магний - четвертый по объему минералов в организме. Если вы не будете получать его в достаточном количестве, организм не сможет оптимально функционировать.
Недостаточный уровень клеточного магния обуславливает ухудшение нормального метаболизма, из-за чего, как правило, более серьезные проблемы со здоровьем растут, как снежный ком.
Как сообщает ресурс GreenMedInfo, исследователи установили 3751 участок, связывающий магний в белках человека - это доказывает, насколько этот минерал важен для многих биологических процессов.
Так, магний играет роль в процессах детоксикации организма и поэтому имеет важное значение для минимизации ущерба от химических веществ из окружающей среды, тяжелых металлов и других токсинов.
Даже для выработки глутатиона, который многие считают самым мощным антиоксидантом организма, требуется магний.
Кроме этого, магний играет роль в предотвращении мигрени, сердечно-сосудистых заболеваний (включая высокое артериальное давление, сердечные приступы и инсульты) и внезапной сердечной смерти, и даже снижает смертность от всех причин.
Этот важный минерал необходим более 300 различным ферментам организма, которые играют важную роль в следующих биохимических процессах (многие из которых имеют решающее значение для правильного функционирования обмена веществ):
Механизм, с помощью которого магний контролирует гомеостаз глюкозы и инсулина, включает, по-видимому, два гена, ответственных за гомеостаз магния. Магний также необходим для активации тирозин киназы - фермента, который выступает в качестве переключателя многих клеточных функций, и необходим для правильной работы инсулиновых рецепторов.
Хорошо известно, что у людей с резистентностью к инсулину также отмечается увеличение вывода магния с мочой, что еще больше способствует снижению уровня магния. Потеря магния, как представляется, является вторичной по отношению к повышению уровня глюкозы в моче, что увеличивает количество выводимой мочи.
Поэтому недостаточное потребление магния, по всей видимости, запускает порочный круг из низкого уровня магния, повышенного уровня инсулина и глюкозы и избыточного выведения магния. Другими словами, чем меньше магния в организме, тем меньше он там задерживается.
Редко так много исследований во всем мире обнаруживают такое единодушие по одному вопросу! Доказательства очевидны: если вы хотите оптимизировать метаболизм и снизить риск диабета 2 типа, то, среди прочего, вам нужно употреблять достаточно магния. К сожалению, это не норма, поскольку, по оценкам, у 80 процентов американцев - дефицит магния.
Опросы по поводу питания свидетельствуют о том, что большинство американцев не получают достаточного количества магния из рациона. К другим факторам, которые увеличивают возможность дефицита магния, относятся:
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Не существует анализа, который бы показал точное количество магния в тканях. Причина этого заключается в том, что в крови находится только один процент из всего количества магния в организме. Пятьдесят-шестьдесят процентов находится в костях, а остальное - в мягких тканях. Поскольку большая часть магния хранится в клетках и костях, а не в плазме крови, анализы крови для определения его количества не годятся.
Вместе с тем, некоторые специальные лаборатории выполняют подсчет количества магния в эритроцитах, результаты которого достаточно точны. Для определения количества магния врач может назначить и другие анализы - например, суточный анализ мочи или подъязычный эпителиальный тест. Но, в любом случае, они дают лишь количественную оценку уровня, которую врачи затем должны рассмотреть с учетом симптомов, которые вы испытываете.
К ранним признакам дефицита магния относятся головные боли, потеря аппетита, тошнота и рвота, усталость или слабость. А постоянный дефицит магния может привести к гораздо более серьезным симптомам, таким, как:
В своей книге Чудо магнияд-р Кэролин Дин перечисляет 100 факторов, которые помогут вам понять, есть ли у вас дефицит. Кроме того, можно ознакомиться с инструкциями в ее блоге «Проявление симптомов дефицита магния» - у вас будет список для самоконтроля раз в несколько недель. Это поможет вам понять, сколько магния вам нужно, чтобы избавиться от симптомов дефицита.
Большинство людей способны поддерживать уровень магния в терапевтическом диапазоне, не прибегая к добавкам, просто путем употребления разнообразных продуктов, включая темно-зеленые листовые овощи в большом количестве. Но при этом важно помнить, что содержание магния в продуктах питания зависит от содержания магния в почве, где они выращиваются.
Сегодня запасы питательных веществ в почве большей частью истощены и по этой причине некоторые эксперты по магнию, такие, как д-р Дин, считают, что добавки с магнием сегодня нужны практически всем. Биологически чистые пищевые продукты могут иметь больше магния в своем составе, если они были выращены в богатой питательными веществами почве, но сказать наверняка очень трудно.
Один из способов по-настоящему повысить уровень магния, а также многих других важных питательных веществ растительного происхождения - пить сок из зелени. Обычно я каждый день выпиваю 0,5-1 л свежего зеленого овощного сока - и это один из моих основных источников магния. В статье в GreenMedInfo перечислены более 20 продуктов с исключительно высоким содержанием магния, включая следующие. Цифры приведены из расчета порции 100 граммов:
Существующие рекомендации министерства по потреблению магния для взрослых определяют норму от 300 до 420 мг в день (в зависимости от пола, возраста, беременности и кормления), но многие люди потребляют менее 300 мг в день. Результаты текущего исследования свидетельствуют о том, что многим будет полезно повысить эту дозу, примерно до 700 мг в день или даже больше. Во время тренировок магний теряется с потом и расходуется в более высоких количествах, когда человек находится в состоянии стресса.
Если вы отдаете предпочтение добавкам, имейте в виду, что в продаже их имеется большое количество, поскольку магний должен быть связан с другим веществом. Поэтому такого понятия, как добавка со 100 процентами магния, не существует. Вещество, используемое в конкретном комплексе, может повлиять на усвоение и биодоступность магния, оказывая как целенаправленное, так и несколько отличающиеся воздействие на здоровье.
Краткая информация о том, чем различаются разные формы. Магния треонат, вероятно, один из лучших источников, поскольку он, по-видимому, проникает в клеточные мембраны, включая митохондрии, что приводит к повышению уровня энергии. Кроме того, он также проникает в гематоэнцефалический барьер и просто творит чудеса, помогая лечить и предотвращать деменцию и улучшать память.
Помимо приема добавок, есть еще один способ повысить уровень магния в организме - это регулярные ножные или обычные ванны для тела с английской солью. Эта соль представляет собой сульфат магния, который всасывается в организм через кожу. Для местного применения и всасывания можно применять магниевое масло. Какую бы добавку вы ни выбрали, старайтесь избегать тех, которые содержат магния стеарат - распространенный, но потенциально опасный дополнительный компонент.
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Одно из основных преимуществ получения питательных веществ из рациона, состоящего из разнообразных цельных продуктов, заключается в отсутствии риска получить слишком много одного питательного вещества и слишком мало - другого.
Продукты питания в целом содержат все кофакторы и необходимые питательные вещества в правильном соотношениях для оптимального здоровья... Не надо гадать - доверьтесь мудрости природы. Если вы принимаете добавки, следует более внимательно относиться к тому, как питательные вещества взаимодействуют и влияют друг на друга.
Например, важно поддерживать правильный баланс магния, кальция, витамина K2 и витамина D. По словам д-ра Дин, которая изучала этот вопрос в течение последних 15 лет, в настоящее время правильным считается соотношение магния и кальция в пропорции 1:1.
Эти четыре питательных вещества работают вместе и отсутствие баланса между ними объясняет, почему добавки с кальцием связывают с повышенным риском сердечных приступов и инсульта, а также почему некоторые люди испытывают токсичность витамина D.
Диабет 2 типа, который включает в себя утрату чувствительности к инсулину и лептину, легко предупредить и почти на 100 процентов обратить вспять без лекарств. Но для профилактики этой ужасной болезни необходим многосторонний подход. Получать достаточное количество магния - всего лишь часть формулы.
Основной движущей силой ожирения и диабета 2-го типа является избыток пищевой фруктозы, которое негативно воздействует на все метаболические гормоны, поэтому важно обратить внимание на сахар в вашем рационе, особенно фруктозу. К другим важным факторам образа жизни относятся упражнения и оптимизация кишечной флоры.
Если у вас был диагностирован диабет 2-го типа, то лучше отказаться от лечения лекарствами. Лекарства от диабета не решают основную проблему, и многие чреваты опасными побочными эффектами.опубликовано econet
Автор Джозеф Меркола
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Источник: https://econet.ru/
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