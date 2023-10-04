Ни для кого не секрет, что многие женщины часто страдают от цистита - особенно в холодное время года. Учащенное мочеиспускание, рези при мочеиспускании – все это очень неприятно. В этой статье доктор Евдокименко расскажет как вылечить цистит за один день.
Обычно врачи предлагают лечить цистит антибиотиками. Но частый прием антибиотиков наносит организму вред. К тому же даже после приема антибиотиков острый цистит проходит далеко не сразу – чаще всего болезнь затягивается на срок от 5 до 10 дней. Но знаете ли вы, что цистит можно вылечить всего за один день – без таблеток и антибиотиков!
Предлагаю вам очень эффективный рецепт лечения цистита у женщин от доктора Евдокименко.
А теперь самое главное! Хотя это покажется вам странным, прежде чем встать, женщине нужно помочиться, оставаясь в тазике с отваром лаврового листа.
Это странное действие приводит к тому, что при мочеиспускании часть целебного отвара всасывается через мочеиспускательный канал в мочевой пузырь и дополнительно его дезинфицирует.
После этого можно встать и ополоснуться под теплым душем, и сразу тщательно растереться махровым полотенцем.
Всю эту процедуру нужно проделать только 1 раз. В 90% случаев незапущенный цистит проходит уже на следующий день!
Противопоказания к процедуре с лавровым листом.
Внимание! Эту процедуру нельзя делать:
С осторожностью делать: при кормлении грудью – эффект неизвестен; -при пароксизмальной тахикардии, при мерцательной аритмии; при пороках сердца.
Если после процедуры цистит не прошел за 3-4 дня, ее можно повторить через 5-6 дней - но только еще 1 раз.опубликовано econet
доктор Павел Евдокименко
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Источник: https://econet.ru/
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