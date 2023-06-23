Блуждающий нерв – это целая система, выходящая из основания мозга, идущая по шее и посылающая информацию из всех органов тела. Блуждающий нерв влияет на замедление частоты сердечных сокращений, запускает перистальтику кишечника и снижает давление. Вот дыхательное упражнение для стимуляции блуждающего нерва.

Есть поговорка, что самое длинное путешествие - это путешествие от головы к сердцу. «Но при чем тут блуждающий нерв?» - скажете вы. Блуждающий нерв действительно «блуждает» из мозга по шее в грудину и брюшную полость, при этом он переносит ценную информацию по пути.

Общая функция блуждающего нерва - это влияние на парасимпатическую нервную систему

Блуждающий нерв считается самым длинным и сложным из двенадцати нервов, связанных с головным и спинным мозгом. Он выполняет важные задачи, например, передает сенсорную информацию и помогает выполнять речевые и глотательные движения.

Стимуляция блуждающего нерва может подарить расслабленное состояние. Нервная система включает 2 ветви: симпатическую, которая отвечает за бдительность, и парасимпатическую, которая позволяет расслабиться. Блуждающий нерв – это главный поставщик информации парасимпатической нервной системы. Он помогает замедлять частоту сокращений сердечной мышцы, активирует перистальтику кишечника и снижает артериальное давление и воспаление.

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Глубокое дыхание подает сигнал блуждающему нерву об активации парасимпатической нервной системы.

Блуждающий нерв «считывает информацию» из действующего способа дыхания и отсылает ее в сердце и головной мозг. Замедленное дыхание снижает частоту сердечных сокращений, что позволяет телу расслабиться. Здоровое сердце характеризуется постоянно меняющимся сердцебиением, это называется вариабельность сердечного ритма (ВСР). Чтобы увеличить ВСР (это полезно для здоровья) и снять стресс, вам поможет глубокое дыхание, причем выдох должен быть более длинным, чем вдох.

Предлагаем дыхательную технику, которая поможет в этом.

Простое дыхательное упражнение для блуждающего нерва

Укладываем руки на живот, чувствуя, как он наполняется воздухом в процессе глубокого дыхания.

Выполняем медленный вдох на счет 1-2-3-4-5.

Теперь плавно выдыхаем на счет 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10. Не важно, делаете ли вы это с открытыми или закрытыми глазами. Полезно дополнять упражнение успокаивающими образами, звуками.

Достаточно практиковать упражнение в продолжение 5 мин. каждый день, и вы получите заметный успокаивающий эффект включения парасимпатической нервной системы.опубликовано econet

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