Дыхательные упражнения с успокаивающим эффектом

Ученые выяснили, что сигналы нервной системы, которые поступают из дыхательных центров в мозг, изменяют тонус коры головного мозга. Выполнение дыхательных упражнений, при которых вдох быстрый и энергичный, а выдох медленный, способствует расслаблению нервной системы, снятию эмоционального напряжения, нормализации давления. А медленный вдох и резкий выдох – тонизируют нервный аппарат.

Успокаивающее дыхание

1. «Отдых»

Сидя или стоя сделайте вдох. Выдыхая, наклонитесь, расслабьте шею и плечи, пусть голова и руки свободно висят. Задержитесь на 1-2 минуты, затем плавно выпрямитесь.

2. «Передышка»

Когда человек расстроен, он непроизвольно сдерживает дыхание. Чтобы расслабиться, надо сделать дыхание свободным. 3 минуты подышите плавно, спокойно, глубоко. Не торопитесь, представляйте, что все проблемы улетучились.

3. Спокойно дышим

Выполните глубокий медленный вдох носом, полностью вдохнув, задержите дыхание. Медленно выдохните через нос. Опять выполните то же самое, но выдох сделайте длиннее на 1-2 секунды. Выполняйте упражнение, каждый раз увеличивая время выдоха. Вы можете регулировать дыхание, медленно считая про себя.

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4. Круг и квадрат

Выполните глубокий вдох, представьте себе круг и плавно выдохните в него. Повторите 4 раза. Теперь представьте квадрат и выдохните в него 2 раза.

5. Выдыхаем усталость

Лежа на спине, полностью расслабьтесь, дышите медленно и ритмично. Выполняя упражнение, представляйте, что каждый вдох наполняет легкие жизненной энергией. А выдыхая, представьте, как эта энергия распределяется по всему телу.

6. Зевание

Закройте глаза и широко распахните рот, растягивая рот так, как будто вы произносите звук «У-у-у». Представляйте, что полость, которая образуется во рту, опускается вниз. Одновременно с зеванием, потянитесь всем телом, расслабляя все мышцы лица и туловища.

Повысить эффективность упражнения поможет улыбка, которая способствует расслаблению и формирует позитивный эмоциональный сигнал.

7. Пресс

Представьте внутри грудной клетки пресс. При вдохе, ощущайте в себе тяжесть этого пресса, а медленно выдыхая, представляйте, как этот пресс опускается вниз, выдавливая всю скопившуюся отрицательную энергию.опубликовано econet

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