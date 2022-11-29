Подпишись
  1. Главная
  2. Новости
  3. Здоровье и красота
  4. Дышим и худеем! 7 упражнений, сжигающих жир на животе

Дышим и худеем! 7 упражнений, сжигающих жир на животе

Автор: Econet 29 ноября 2022 5814
  • Рейтинг: 0.0 из 5
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Сохранить публикацию

Оказывается, можно похудеть и уменьшить охват талии с помощью дыхания. Дыхание - непроизвольный процесс, не требующий дополнительных усилий для вдоха и выдоха. Но, если вы научитесь дышать правильно, то можете укрепить здоровье и даже похудеть.

Дышим и худеем! 7 упражнений, сжигающих жир на животе

Есть несколько видов дыхания. В процессе глубокого дыхания потребляется больше кислорода, что лучше обеспечивает организм необходимой энергией. Грамотное дыхание «запускает» метаболизм, а это прямой путь к стройности. Определенные способы дыхания воздействуют на зону живота, а это способствует сжиганию жира.
Многие из этих упражнений можно выполнять в удобное для вас время, например, по пути в офис или параллельно с домашними хлопотами.

Упражнения на дыхание для подтянутого и привлекательного живота

1. Дыхание диафрагмой

  • И.П. - лежа на спине, ладони укладываем на живот, они контролируют вдох / выдох.
  • Выполняем полный вдох через нос, живот (чувствуем ладонями) при этом расширяется.
  • Теперь плавно выдыхаем через чуть-чуть стиснутые губы (представьте, что вы задуваете свечу), стараемся, чтобы грудь была неподвижной.

Дышим диафрагмой 5-10 мин. в день, плавно наращивая время.

Мы в ВКОНТАКТЕ! Подписывайтесь!

2. Вакуум 

  • И.П. - лежа на спине, руки вольно вытянуты вдоль тела, ладони направлены вниз. Сгибаем ноги в коленях, стопы на коврике.
  • Выполняем максимально полный вдох через нос.
  • Выдыхаем максимально замедленно (через рот), живот втягивается внутрь, представьте, что притягиваете пупок к позвоночному столбу.
  • В этом положении задерживаем дыхание на 20 сек.

Выполняем 5-7 раз.

Дышим и худеем! 7 упражнений, сжигающих жир на животе

3. Дыхание разными ноздрями

  • И.П. - сидя комфортно, спина и голова на одной линии, прямо.
  • Помещаем левую ладонь на колени.
  • Указательный и средний палец правой кисти кладем на область между бровями.
  • Закрываем глаза - вдох, потом – выдох (через нос). Дышим в продолжение полминуты.
  • Закрываем левую ноздрю большим пальцем левой руки и делаем вдох, постепенно заполняя легкие.
  • Сделав вдох, задерживаем дыхание на 3-5 секунд. Начинаем дышать как обычно.
  • Закрываем правую ноздрю безымянным пальцем правой руки, обе ноздри закрыты.
  • Задерживаем дыхание на 3-5 сек. Начинаем дышать как обычно.
  • Закрываем правую ноздрю большим пальцем правой руки и делаем вдох, постепенно заполняя легкие.
  • Сделав вдох, задерживаем дыхание на 3-5 секунд. Начинаем дышать как обычно.
  • Схема такова: левая ноздря прикрыта, левая и правая прикрыты, правая прикрыта, выполнить еще раз.

Выполняем 5-10 циклов.  

Дышим и худеем! 7 упражнений, сжигающих жир на животе

4. Брюшной замок

  • И.П. - стоя / присесть на колени.
  • Выдыхаем из легких воздух.
  • Закрываем движение воздуха в горле, делаем "обманный грудной вдох". Расслабляем зону живота.
  • Задерживаем дыхание и стараемся сделать вдох при помощи расслабленного живота.
  • Снимаем "обманный вдох", давая животу и грудине опуститься. Выдох.

Дышим 3-5 циклов.

Подписывайтесь! Мы в Одноклассниках!

Дышим и худеем! 7 упражнений, сжигающих жир на животе

5. "Кузнечные меха"

  • И.П. - сидя на коврике / стуле, ладони уложены на коленях. Спина и шея находятся на одной оси.
  • Расслабляем брюшную мускулатуру и прикрываем глаза.
  • Начинаем интенсивно дышать. Подстраиваемся, чтоб вдохи и выдохи оказались энергичными, но одновременно удобными и ритмичными.

Обеспечиваем дыхательный ритм в продолжение 5 мин.

Дышим и худеем! 7 упражнений, сжигающих жир на животе

6. Жужжащая пчела

  • И.П. - сидя на полу, ноги скрещены. Ладони уложены на коленях. Спина прямая, без усилия в плечах.
  • Закрываем уши большими пальцами, указательные пальцы расположены на лбу, а средние и безымянные - прикрывают глаза.
  • Закрываем рот, плавно и глубоко дышим, выдыхая, издаем жужжащий горловой звук на выдохе. Акцент на вибрацию.
  • Выполняем «жужжание» 3-5 раз. Возвращаемся к пункту 1.

Дышим 5-10 циклов.

Дышим и худеем! 7 упражнений, сжигающих жир на животе

7. Классическое полное дыхание

  • И.П. - сидя в кресле / на полу. Руки лежат на коленях / бедрах. Спина прямая, без усилия в плечах.
  • Прикрываем глаза и дышим нормально в ходе 1 минуты. Расслабляем лицо и шею.
  • Выполняем глубокий вдох. Выдох на 4 счета. Живот втягивается внутрь, представьте, что притягиваете пупок к позвоночному столбу. Концентрируемся на стиле дыхания.

Дышим и худеем! 7 упражнений, сжигающих жир на животе

Дышим таким образом в продолжение 5-10 мин.опубликовано econet.ru

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление - мы вместе изменяем мир! © econet

Источник: https://econet.ru/

*Статьи Эконет.ру предназначены только для ознакомительных и образовательных целей и не заменяет профессиональные медицинские консультации, диагностику или лечение. Всегда консультируйтесь со своим врачом по любым вопросам, которые могут у вас возникнуть о состоянии здоровья.
Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.

здоровье дыхание вакуум диафрагма похудение

Еще от Econet

Задайте вопрос

Комментарии (Всего: 0)

    Добавить комментарий

     

    Наш Telegram-канал. Подписывайтесь!

    https://t.me/econetru

     

    ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ!

    Все наши сетования по поводу того,чего мы лишены, проистекают от недостатка благодарности за то,что мы имеем Даниель Дефо
    Что-то интересное
    Лучшее за день
    За 48 часов
    За неделю
    За месяц
    За 3 месяца
    За 6 месяцев
    За 9 месяцев
    За всё время
    Принять
    Наш сайт использует технологию cookies. Оставаясь на ресурсе, Вы соглашаетесь с нашей политикой конфиденциальности в отношении cookies.