Экспресс-подтяжка лица, которую вы можете сделать самостоятельно

Уделите себе немного времени и приготовьте эту чудодейственную маску для лица с лифтинг-эффектом. Секрет маски заключается в том, что в ее состав входит семя льна - уникальный природный продукт, полезный для здоровья и красоты.
Чтобы качественно ухаживать за кожей лица и давать ей необходимые вещества, не обязательно покупать крема по космическим ценам или прописаться на постоянное место жительства в салонах красоты. Лифтинг – эффект на кожу лица и шеи вполне могут оказывать и природные, естественные продукты. Речь пойдет о льняных семенах. Они есть в доступе во многих точках продажи.
Из льняных семян очень хорошо делать маски. Они, кстати, подойдут для каждого типа кожи.
В семенах льна содержится большой перечень биологически активных компонентов, поэтому их считают превосходным средством для ухода за кожей.
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После маски ваша кожа будет мягкой, гладкой, бархатистой и нежной.
Даже контур лица и шеи подтянется. Лифтинг-эффект довольно продолжителен. ⠀⠀
Если вы будете систематически накладывать данную маску, кожа явно молодеет. И еще: маска работает с накопительным эффектом.
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Если на лице присутствуют воспаления, можно ввести в состав глину или сок алоэ.
Маску следует готовить с утра, а накладывать вечером.
Необходимые ингредиенты:
Перемешиваем несколько минут, накрываем и оставляем до самого вечера.
Вечером процедить и наносить на очищенную кожу лица и шеи.
Внимание! Целесообразно наносить до 5-6 слоёв, при их подсыхании.
Рекомендуемый курс – по меньшей мере 15 масок, наносить ежедневно.
Безусловно, приготовление и использование домашних масок требует терпения и времени. Но результат превысит все ваши ожидания.*опубликовано econet.ru.
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Источник: https://econet.ru/
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