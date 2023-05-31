Подпишись
  1. Главная
  2. Новости
  3. Здоровье
  4. Экстракт виноградных косточек: природное средство для профилактики болезней

Экстракт виноградных косточек: природное средство для профилактики болезней

Автор: Econet 31 мая 2023 5666
  • Рейтинг: 0.0 из 5
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Сохранить публикацию

Виноград – один из наиболее вкусных и питательных фруктов. Но пользу можно получить не только от ягод: косточки содержат большое количество ценных микроэлементов, аминокислот и натуральных танинов. Они используются для изготовления пищевых добавок и косметических омолаживающих средств.

Экстракт виноградных косточек: природное средство для профилактики болезней

Экстракт виноградных косточек получают промышленным путем в виде масла. Его можно добавлять в любимый крем от морщин, использовать для придания легкого мускатного оттенка салату из свежих овощей. Регулярное употребление помогает при профилактике старения и многих серьезных заболеваний.

Полезный состав виноградных косточек

Экстракт получают путем сушки и перемалывания продукта без термической обработки, поэтому удается сохранить максимум полезных компонентов.

В составе такой пищевой добавки в большом количестве присутствуют:

  • ценные антиоксиданты;
  • катехины;
  • танины и дубильные соединения;
  • аскорбиновая, линолевая кислоты;
  • флавоноиды;
  • витамин Е.

Экстракт виноградных косточек содержит фенольные кислоты и антоцианы, редкие проантоцианидиновые комплексы. Они восстанавливают ткани на клеточном уровне, выводят токсины, замедляют процессы старения.

Мы в ВКОНТАКТЕ! Подписывайтесь!

Экстракт виноградных косточек: природное средство для профилактики болезней

Многолетние исследования и наблюдения доказали, что экстракт виноградных косточек незаменим для здоровья и молодости организма:

  • Ускоряет обменные процессы, улучшает всасывание витаминов им микроэлементов в кишечнике, что предотвращает ожирение и сахарный диабет.
  • Поддерживает эластичность и упругость кожи, поддерживает уровень коллагена. Экстракт выводит вредные токсины и свободные радикалы, лишнюю жидкость, позволяя эпидермису быстрее обновляться, возвращает лицу свежесть и здоровый вид без утренних отеков.
  • Снижает уровень холестерина в крови, предотвращает развитие атеросклероза, укрепляет стенки сосудов. Это помогает контролировать артериальное давление при гипертонии.
  • Запускает иммунную систему благодаря большому количеству витамина С. Очищает микрофлору кишечника от бактерий, поддерживает организм в период простуд, стрессов, акклиматизации.
  • Подавляет рост злокачественных клеток, защищая от опасных опухолей и болезней.

Экстракт виноградных косточек – природное средство для профилактики болезней. Он запускает процессы омоложения изнутри, увеличивая эффективность диеты или медикаментозного лечения. Натуральные вещества в составе хорошо воспринимаются организмом, поэтому практически не имеют противопоказаний.опубликовано econet

Подписывайтесь! Мы в Одноклассниках!

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление - мы вместе изменяем мир! © econet

Источник: https://econet.ru/

*Статьи Эконет.ру предназначены только для ознакомительных и образовательных целей и не заменяет профессиональные медицинские консультации, диагностику или лечение. Всегда консультируйтесь со своим врачом по любым вопросам, которые могут у вас возникнуть о состоянии здоровья.
Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.

здоровье экстракт виноградных косточек виноградные косточки катехины антиоксиданты

Еще от Econet

Задайте вопрос

Комментарии (Всего: 0)

    Добавить комментарий

     

    Наши лучшие посты в telegram-канале ECONET (без рекламы)

     https://t.me/econeton

    Ждем Вас и любим!

    ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ!

    Где есть злость, под ней всегда скрывается боль Экхарт Толле
    Что-то интересное
    Лучшее за день
    За 48 часов
    За неделю
    За месяц
    За 3 месяца
    За 6 месяцев
    За 9 месяцев
    За всё время
    Принять
    Наш сайт использует технологию cookies. Оставаясь на ресурсе, Вы соглашаетесь с нашей политикой конфиденциальности в отношении cookies.