Эндокринная система. Что происходит у вас в теле

ЭНДОКРИННАЯ СИСТЕМА состоит из многочисленных желез, вырабатывающих гормоны, в том числе гипофиза, щитовидной и паращитовидных желез, надпочечников, а также репродуктивных органов: яичников у женщин и яичек у мужчин. Последние, если быть точными, это не только эндокринные железы. Но чтобы объяснить роль эндокринной системы в безумном темпе жизни, мы поговорим и о них, так как они играют жизненно важную роль в нашем самочувствии и повседневной жизни.

В возрасте приблизительно двенадцати лет, с началом периода полового созревания, мальчики и девочки начинают резко различаться внешностью и поведением. Пожалуй, ни для одного другого периода жизни не характерно столь сильное воздействие как нервной, так и эндокринной системы на направление развития и регулирование функций тела.

Как эндокринная система влияет на вас: на внешний вид, самочувствие и повседневную жизнь

Изменения в мозге и гипофизе значительно увеличивают синтез новых сигнализирующих молекул, половых гормонов, из гонад. У девочек начинает накапливаться жировая ткань в области груди и бедер. В то же самое время или чуть позже у мальчиков увеличивается синтез белка, появляются мускулы и благодаря более длинным и широким голосовым связкам голоса становятся ниже. Эти изменения – лишь несколько примеров того, какое мощное влияние оказывают гормоны, выделяемые железами внутренней секреции.

Координация работы нервной и эндокринной систем

Вместе нервная и эндокринная системы координируют работу всех систем тела. Нервная система контролирует гомеостаз (поддержание равновесия в организме) с помощью нервных импульсов, в то время как эндокринная выпускает в кровообращение сигнализирующие молекулы (называемые гормонами). Система кровообращения доставляет гормоны во все клетки тела.

Работа нервной и эндокринной систем координируется, и они функционируют как взаимосвязанная суперсистема, которую называют нейроэндокринной. Определенные части нервной системы стимулируют или тормозят выработку гормонов железами внутренней секреции. Гормоны в свою очередь способствуют возникновению нервных импульсов или препятствуют ему. Некоторые молекулы так же действуют как гормоны в одних частях тела и как нейромедиаторы (нейротрансмиттеры) – в других.

Нервная система заставляет мышцы сокращаться, а железы внутренней секреции – вырабатывать больше или меньше гормонов. Эндокринная система меняет метаболическую деятельность, регулирует рост и развитие и руководит репродуктивными процессами. То есть она не только помогает регулировать активность гладкой мускулатуры, сердечной мышцы и некоторых желез внутренней секреции, но и значительно влияет практически на все остальные ткани тела.

Нервные импульсы обычно действуют в течение нескольких миллисекунд. Некоторые гормоны реагируют в течение нескольких секунд, другим же требуется несколько часов. Эффект стимулирования нервной системы обычно бывает коротким по сравнению со стимулированием эндокринной. Однако мы не будем останавливаться на этих вопросах, а перейдем к тому, как эндокринная система влияет на вас: на внешний вид, самочувствие и повседневную жизнь.

Прежде всего я хочу, чтобы вы знали, что гипофиз – главная железа внутренней секреции, или выключатель эндокринной системы. С технической точки зрения гипоталамус (область мозга, имеющая внутри себя некоторое количество эндокринной ткани) влияет на гипофиз.

Гипофиз посылает сигналы другим железам внутренней секреции, предупреждая их о необходимости вырабатывать гормоны. Аналогичным образом щитовидная железа общается с яичниками. Надпочечники и яичники тоже связаны между собой и ведут беседу. Да-да, гормоны общаются, они посылают сообщения, каждое из которых несет информацию в другие клетки, ткани и органы. Ничего, совершенно ничего не работает само по себе! Все на что-нибудь влияет.

Итак, гормональные системы.

Надпочечники и гормоны стресса: их роль и влияние на состояние женщины

Когда вы рассказываете, что удаляете сообщения электронной почты, сидя в туалете, потому что это позволяет cэкономить время, должна сказать вам, при всей любви и уважении, что вы измотанная женщина. Когда четырнадцать лет назад я начала с этим работать, консультации проходили сравнительно спокойно. Женщины приходили в основном вовремя, почти не торопились, а если у них был сотовый телефон, они его выключали. Теперь они влетают в кабинет и уже через пятнадцать минут начинают проявлять нетерпение и торопиться. Их телефоны звонят и издают сигналы – этакое пронзительное жужжание.

Конечно, я обобщаю, и некоторые женщины выключают телефоны на время приема. Однако я описываю общую тенденцию. Женщины измотаны и обессилены как никогда, и у них совершенно нет времени. Можно поспорить, что стресс существовал всегда. Но никогда раньше он не носил характер непрерывной лавины, ставшей нормой для многих женщин.

Давайте рассмотрим, чего мы требуем от своего тела с точки зрения надпочечников и гормонов стресса, когда живем подобной жизнью. Возможно, часть этой информации вам уже знакома, но в этой главе вы найдете сведения, совершенно необходимые для понимания синдрома измотанной женщины, и сможете оценить роль, которую играют надпочечники в вашем здоровье, весе, жизненных силах и ощущении спокойствия.

Надпочечники – это две железы размером с грецкий орех, расположенные над почками. Хотя они невелики, при оптимальной работе они дают нам энергию и здоровье. Надпочечники вырабатывают множество гормонов, два из которых будут гормонами стресса: адреналин и кортизол.

Адреналин, состояние загнанности и эффект от потребления быстрых углеводов

Адреналин – это гормон стресса с краткосрочным действием. Именно он вырабатывается, когда вы испуганы. Если кто-то внезапно вбежит в комнату, напугает вас и вы вскочите, хорошо знакомое чувство, которое вы испытаете при этом, будет вызвано адреналином.

Адреналин предназначен для того, чтобы спасти вас в случае угрозы – и сделать это быстро. В древние времена у людей вырабатывался адреналин, когда их жизнь подвергалась опасности, и реакция, подогреваемая этим гормоном, обычно была физической. Из джунглей мог внезапно выскочить тигр, охотник из другого племени мог погнаться за вами с копьем. В этот момент у человека вырабатывался адреналин, помогавший ему спастись.

Адреналин вызывает реакцию, известную как «бей или беги». В этом случае обычно прекрасное кровоснабжение пищеварительной системы перенаправляется на периферию, к конечностям. Рукам и ногам необходим мощный прилив крови, чтобы спасти тело.

Также требуется топливо, чтобы обеспечить их энергией. Наиболее доступное топливо – глюкоза, часто называемая сахаром (углеводом). Глюкоза хранится в печени и мышцах в форме гликогена, и адреналин сообщает печени и мышцам, что необходима энергия. Они превращают гликоген обратно в глюкозу и выбрасывают ее в кровь. Сахар в крови подскакивает, чтобы снабдить вас топливом для самозащиты или бегства.

Весь этот каскад событий – и происходящие в результате биохимические изменения – позволяет вам активно спасаться от угрозы. Независимо от того, победили вы или проиграли (сбежали, умерли или одержали верх в драке), стресс, угрожающий вашей жизни, и потребность в адреналине заканчиваются очень быстро.

Проблема в том, что многие из нас, живущие в современном мире, чаще сталкиваются с психологическим стрессом, который заставляет нас вырабатывать адреналин. То есть вашей жизни в буквальном смысле ничего не угрожает, однако гормон сообщает каждой клетке тела, что опасность имеется. Адреналин заставляет сердце биться, а мысли – метаться в голове. Он вызывает ощущение тревоги, которое не дает успокоиться, как бы вы ни старались.

Психологический стресс принимает разные формы. Бывает, что вы возвращаетесь на работу после недели отсутствия и обнаруживаете семьсот новых писем – и спрашиваете себя: где вам найти время, чтобы их разобрать? А бывает, что у вас звонит городской телефон: и, пока вы отвечаете, начинает звонить мобильный и вы едва успеваете закончить один разговор, как от вас требуется начать другой. Если в это время вы сидите за компьютером и на электронную почту приходит несколько сообщений, пока вы пытаетесь справиться со звонками и шумом, адреналин повышается еще сильнее.

А может быть, вы поставили на утро будильник, нажали на повтор сигнала, потом еще раз, и вдруг вы вскакиваете с кровати и понимаете, что опаздываете. Возможно, вам еще надо погладить одежду, собрать ланч, отвезти детей в школу, а поскольку вы выходите позже обычного, то застреваете в пробке. Тем временем у вас начинает звонить мобильный телефон: в офисе интересуются, куда вы делись, когда должны быть на встрече. Но вы застряли в пробке в самый час пик, и голова уже раскалывается от всего этого. А ведь вы встали всего час назад!

Когда вы наконец-то влетаете в двери офиса, все, о чем вы можете думать, это чашка кофе. То есть вы все утро вырабатывали адреналин, а теперь собираетесь добавить еще, так как кофеин этому способствует. На самом деле кофе вам нужен просто для того, чтобы сесть и отдышаться, минуту побыть наедине со своими мыслями. Причины, по которым мы хотим выпить чего-нибудь горячего, могут отличаться, но часто нам нужно просто передохнуть. В те моменты, когда мы берем в руки чашку кофе, вокруг нас будто образуется прозрачная сфера, и каждому понятно: «Не подходите ко мне в ближайшие три минуты!» Множество женщин говорили мне, что, когда они пьют кофе, это единственный спокойный момент за весь день. А ведь на самом деле это не так: кофе добавляет нагрузку на надпочечники, заставляя их вырабатывать адреналин, чтобы вы спаслись от несуществующей опасности.

Важная разница между прошлым и современностью такова. Биохимические изменения, которым способствует адреналин (выброс в кровь сахара с целью спасти вас от угрозы), хороши пока вы по-настоящему деретесь или убегаете. Но если вы сидите перед компьютером и в кровь выбрасывается сахар, вы заставляете инсулин справляться с повышением сахара в крови. А инсулин – один из основных гормонов, отвечающих за хранение жира. И дело не только в этом. Затем уровень сахара упадет, и вы почувствуете усталость, с которой, как вам кажется, сумеет справиться только еще одна порция кофеина или пищи с высоким содержанием сахара. Как видите, адреналин играет значительную роль в нашем состоянии постоянной гонки.опубликовано econet.ru.

Либби Уивер "Синдром белки в колесе: Как сохранить здоровье и сберечь нервы в мире бесконечных дел"

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet