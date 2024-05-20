Эндотоксины: когда организм отравляет сам себя и что с этим делать

Эндотоксины не поступают в организм из внешней среды - они образуются в нашем теле. Почему формируются эндотоксины? Причина - нарушение процессов здорового расщепления и переваривания пищи в желудочно-кишечном тракте и детоксикации в печени. В результате развиваются самые разные заболевания.
Как понять, насколько эффективно ваше пищеварение и выяснить, имеется ли у вас интоксикация? Эндоинтоксикация представляет собой явление, когда токсичные вещества организм получает не извне, а производит их самостоятельно. Что запускает механизм старения быстрее окислительного стресса? Образование эндотоксинов.
Эндоинтоксикация медленно, но методично наносит вред здоровью
Старт производства эндотоксинов кроется в органах желудочно-кишечного тракта, продолжение осуществляется в печени и клетках тела. Конечные «пункты назначения» - ткани внутренних органов, суставов, лимфа, слизистые оболочки и проч.
Эндотоксины в организме обеспечивают следующие патологические состояния:
Избыточная выработка слизи на стенках кишечника и прочих слизистых (носоглотка, влагалище).
Возникновение и развитие доброкачественных новообразований: миом, полипов, камней в желчном и мочевом пузыре, липом.
Высокое содержание холестерина.
Отечность лица, тела и лимфоаденопатии.
Благоприятная среда для бактериальных и прочих инфекций.
Акне и аллергические реакции кожных покровов.
Болевые ощущения в суставах.
Почему образуются эндотоксины? Причина - нарушение механизмов расщепления и переваривания пищи в желудочно-кишечном тракте и детоксикации в печени.
Давайте рассмотрим проблему подробнее.
Итак, фазы эндотоксикации
1 фаза
Эпизодически наблюдаются:
Вздутие живота после принятия пищи
Болевые ощущения в области желудка после принятия пищи
Колющие боевые ощущения в области кишечника
Ощущение переполненности желудка
Стабильная отрыжка
Отталкивающий «аромат» изо рта
Утрата аппетита
Патологии опорожнения кишечника: запор, полужидкий стул несколько раз в день, чередование первого и второго. Не исключено присутствие слизи в каловых массах.
Вялость, слабость
Тяжесть в голове
Первая фаза может длиться несколько месяцев/лет, в зависимости от возраста, частоты нарушений пищевого протокола, двигательной активности.⠀
2️ фаза
Обменные процессы медленнее, чем необходимы в ваши годы
Содержание холестерина выше допустимой нормы
Отечность лица, лодыжек
Отечность и пастозность тканей тела, лимфостаз
Избыточный вес
Системная нехватка энергии, апатия
Ослабленное восприятие органов чувств (вкусов, запахов, звуков)
Несильные боли в области поясницы, почек
Вторая фаза может продолжаться десятилетиями. Как правило, на ее фоне выявляют гипотиреоз и нехватку питательных веществ. Нередко указанную фазу усугубляют бактериальные и грибковые инфекции хронического характера.
3 фаза
Худоба, нехватка мышечной и жировой ткани
Проблемы с набором веса
Отсутствие аппетита
Постоянная утомляемость, слабость
Стабильная отрыжка
Болевые ощущения в области груди, сердца
Распирающие боли в обоих подреберьях
Сероватый оттенок кожных покровов
Выпадение волос, плачевное состояние зубов
Явная нехватка питательных веществ
На любой фазах может отмечаться аллергия.
На второй и третьей фазах с течением времени наблюдается повышение кровяного давления.
Пугаться не следует. Эндоинтоксикация - практически норма на сегодняшний день. Положение можно исправить в какой-то мере.
Для оптимального функционирования организма необходима «чистая» пища. А сила пищеварения определяет, как организм переварит и усвоит качественную пищу.
Что негативно воздействует на силу пищеварения?
Конституция (метаболический тип). Лица конституции Слизи имеют предрасположенность к ослабленному пищеварению.
Недостаточная физическая активность. К примеру, десять тысяч шагов - это необходимый минимум. Не обязательно истязать себя в тренажерных залах. Для начала достаточно будет ходьбы и легких пробежек. Уровень физической нагрузки – вопрос сугубо индивидуальный.
Неправильный образ жизни:
поздний отход ко сну
стрессовые состояния
купание после приема пищи и вообще купание в холодной воде
Пагубные пищевые привычки
Переедание и перекусы
Употребление пищи до того, как переварилась съеденная до этого еда
Нерегулярные/ночные приемы пищи
Несочетаемая пища
Еда, которая ухудшает процессы пищеварения: жиры ниже температуры тела), пережаренная корочка, сырая вода, сырое молоко, сырое зерно, остывшая пища, сырая внутри пища (недостаточно пропеченный хлеб).⠀
Метаболизм иллюстрирует, почему состояние клеток тканей тела связано с качеством пищи и с тем, как пища усваивается.
⠀ Вот как это работает:
В области желудка и тонкой кишки из принятой пищи под влиянием желудочного и панкреатического соков и желчи вырабатывается "питательный сок". Он всасывается и транспортируется в печень.
Печень действует на него, очищая, обогащает и запускает в систему кровотока.
Кровь транспортирует сок по телу, при этом формируя и напитывая именно в этой последовательности: мускульную и соединительную ткани, ткани органов, жировую и костную ткани, костный мозг, головной мозг и нервные волокна, репродуктивные жидкости (яйцеклетки и сперматозоиды).
Последний Упункт назначения" – иммунная защита организма.
Теперь снова о желудке и кишечнике
Как правило, на данном этапе уже проявляются проблемы. Во-первых, упомянутое накопление Слизи и следствия: гипоацидность, заболевания желудка и поджелудочной, застой желчи, нехватка ценных веществ, ЛОР-заболевания у детей, патологии суставов, кандидоз.
Таким образом, львиная доля всех имеющихся заболеваний «произрастают» из эндотоксикации организма.*опубликовано econet
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