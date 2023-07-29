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Если голова болит от погоды: Что делать

Источник: vk.com 29 июля 2023 6200
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В этой статье вы узнаете 7 простых советов, как справиться с головной болью при смене погоды. Будьте здоровы!

Если голова болит от погоды: Что делать

Бороться с причинами, по которым у вас болит голова осенью, нет смысла — организм так реагирует на магнитные бури и перепады давления в атмосфере. Но всегда можно найти способы, как помочь себе, если вам нехорошо. В этой статье вы узнаете несколько способов, которые помогут избавиться от головной боли.

Как справиться с головной болью, если меняется погода

  • Массаж 
  • Растяжка 
  • Теплое - холодное 
  • Контролируйте употребление продуктов с кофеином 
  • Не ешьте всухомятку 
  • Внимание - на орехи, бобы и имбирь 
  • Создавайте микроклимат 

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1. Массаж 

Научно доказано, что если человек часто страдает от головных болей и при этом хотя бы 2-3 раза в неделю выделяет немного своего времени для массажа, то приступы у него будут как минимум в два раза реже и гораздо слабее.

Массаж восстанавливает кровоснабжение и позволяет организму расслабиться – а это снимает спазмы - главную причину боли. К тому же массаж головы - это очень приятно. Делайте его плавными круговыми движениями - продвигаясь от затылка ко лбу. А био-точка, отвечающая за нормализацию давления, находится под затылочным бугром. 

2. Растяжка 

Боли напряжения возникают из-за застоя крови в области воротниковой зоны и потому что мышцы затекают и «каменеют». Все просто! Разминаем шею, поднимая голову вверх, затем опуская вниз, затем вправо-влево и напоследок делаем головой круговые движения. Причем в конечной точке каждого движения делаем шеей потягивающее движение и фиксируем шею и голову в таком положении секунд на 10. Потом пять секунд отдыха и приступаем к следующему движению. 

3. Теплое - холодное 

Если боль пульсирующая, то можно приложить лед или мокрое полотенце к вискам – здесь проходят важные артерии, которые снабжает кровью кору головного мозга. Небольшое снижение температуры позволяет быстро заглушить головную боль.

Напротив, если боль является давящей – то следует положить что-то теплое на заднюю поверхность шеи – это создаст отток крови и понизит давление. 

Если голова болит от погоды: Что делать

4. Контролируйте употребление продуктов с кофеином 

Кофеин может сужать кровяные сосуды вокруг мозга, что вызывает мигрень. Более, чем 3 чашки молотого или 5 растворимого повлекут за собой проблемы. Попробуйте уменьшить количество, или перейти на напитки без кофеина.

Помните, что горький шоколад, конечно, полезен для сердца, но также содержит в себе кофеин и является одним из продуктов - провокаторов головной боли. 

5. Не ешьте всухомятку 

Ткани, окружающие мозг, состоят на 90% из воды, поэтому их обезвоживание приводит к раздражению нервов и боли. При нехватке жидкости в организме сгущается кровь, что еще больше усугубляет реакцию на погоду. Пейте 1,5-2 литра воды ежедневно. Если перекусываете на ходу, твердую пищу обязательно запивайте водой. 

6. Внимание - на орехи, бобы и имбирь 

Микроэлемент магний регулирует приток крови к мозгу и уровень сахара в крови. Он содержится в свежих зеленых овощах, помидорах, орехах, бобах, овсянке. Вместе с витамином В6 приводит в порядок вегетативную нервную систему и снижает метеочувствительность (можно купить витаминный комплекс с этими веществами). 

Также тем, кого частенько мучают головные боли, хорошо почаще есть имбирь. Его активное вещество - капсаицин блокирует эффект некоторых веществ, вызывающих воспаление кровеносных сосудов и мигрень. Также капсиацин содержится в зернах горчицы и перце чили. 

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7. Создавайте микроклимат 

Совладать с тем, что за окном, мы не можем. Но создать дома полезный для вашей головушки микроклимат под силу каждому. Очень часто мы не можем совладать с головной болью без лекарств просто потому, что не умеем расслабляться. Отсюда и постоянное перенапряжение.

Выделите «разгрузочные» минуты - хотя бы 20 минут после рабочего дня слушайте приятную фоновую музыку (лучше без слов, чтобы не концентрироваться на смысле песни и не начинать напевать), учитесь контролировать дыхание (дышать животом, «сбивать» ритм дыхания - это помогает снять стресс). И самое главное - надо приучить себя на короткое время очищать голову от всех посторонних мыслей! По мнению ученых, за день мы усваиваем всего 5-7% нужной информации, все остальные мысли - пустые хлопоты.опубликовано econet

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление - мы вместе изменяем мир! © econet

Источник: https://econet.ru/

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Комментарии (Всего: 1)
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      Олеся Петрова

      Сейчас по весне вообще мрак, голова не работает от слова совсем(( помимо витаминов стала ещё гинкоум принимать, почти допила курс. Могу сказать, что эффект очень порадовал (при условии, что цена была очень демократичной, я не думала, что так поможет)

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