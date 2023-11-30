Если нет времени на спорт: дыхательная техника для расхода калорий

А вы задумывались, сколько вдохов и выдохов человек совершает в продолжение дня? Около 20 тысяч! Процесс этот естественный и неосознанный. Правильное дыхание помогает существенно улучшить общее самочувствие. Для этого нужно научиться дышать диафрагмой.

Оказывается, правильное дыхание активирует обмен веществ и даже помогает нам тратить калории. Но как научиться правильно дышать? С годами обмен веществ замедляет ход и организм тратит меньше энергии на ключевые нужды. Возможно ли «разогнать» метаболизм и активировать процессы жизнедеятельности? На помощь придут специальные дыхательные упражнения.

Секрет правильного дыхания для здоровой жизни

Дыхание - это жизнь

Не секрет, что для поддержания оптимального веса важно грамотно питаться. Но со временем метаболизм работает медленнее, и в конце концов ряд полезных, но обильных ужинов, которые в 20 лет не оставят следа на фигуре, после 30 чреваты появлением лишних килограммов.

Существуют методы как сбалансировать поступление и расход питательных веществ посредством физической активности: спорт, ходьба, прохладный душ, паузы в сидячей работе каждые 30 минут для короткой, но такой необходимой зарядки.

Мы в ВКОНТАКТЕ! Подписывайтесь!

На сегодняшний день известно, что в перечень «активаторов метаболизма» полезно включить и специальные дыхательные упражнения, а конкретно - «дыхание диафрагмой».

При диафрагмальном дыхании подключена большая куполообразная мышца, расположенная под грудной клеткой. Ее деятельность предполагает расход энергии, и поступающий дополнительный кислород активирует кровообращение, что оптимизирует функции внутренних органов и позитивно влияет на обмен веществ.

Существует широкий спектр различных техник дыхания. Активирующее метаболизм диафрагмальное дыхание не предполагает специальной подготовки. Можно практиковать это дыхание в положении стоя, сидя, лежа.

Техника выполнения дыхания диафрагмой

Положить ладони на живот (ниже ребер), начать вдыхать «животом» на 8 счетов, контролируя, как раздувается область живота под ладонями. Вдыхая, посчитать до восьми и теперь начать медленно выдыхать с живота на 8 счетов. После выдоха следует досчитать до 4-х и проделать действие еще раз.

Всего лишь 10 минут такого диафрагмального дыхания в день позитивно отразятся на общем самочувствии, дадут возможность ощутить спокойствие и уверенность и увеличат ваш энергетический потенциал.

Как правило, люди дышат поверхностно, «вертикально». А глубокое, «горизонтальное», дыхание осуществляют те, кто осознанно сосредоточен на данном процессе в ходе занятий йогой или дыхательных практик.

Подписывайтесь! Мы в Одноклассниках!

Что означает «правильное» и «неправильное» дыхание

Понаблюдайте за маленькими детьми: они все дышат животом. С годами мы утрачиваем данную привычку и начинаем дышать грудной клеткой. А это серьезная ошибка. Объем легких предполагает 4–6 литров воздуха. Посредством грудного дыхания люди вдыхают всего 400–500 мл, при диафрагмальном дыхании - 2–3 л.

Грудное дыхание не может должным образом насытить кислородом легкие, влечет за собой ослабление мускулов диафрагмы и патологии осанки: когда зона живота не участвует в дыхании, таз и ребра с течением времени «стягиваются», а живот как бы проваливается.

Диафрагмальное дыхание дает возможность увеличить объем воздуха, который вдыхается легкими, и оптимизировать насыщение клеток необходимым кислородом. Это работает на всех уровнях: нормализует артериальное давление, функции сердца, убирает тревожность и нервозность.

Осознанное дыхание

Во-первых, важно понять, что диафрагма подключается к процессу именно «горизонтального» дыхания. Мы не вдыхаем воздух животом, но, привлекая его к механизму дыхания, даем возможность наполнять легкие насколько это возможно.

Практика осознанного дыхания «4-7-8» (вдыхаем на 4 счета, задерживаем дыхание на 7 и выдыхаем на 8) дает возможность телу расслабиться, оптимизирует пищеварение и укрепляет иммунную защиту организма. Как ощутить работу диафрагмы? Необходимо удобно сесть или лечь на пол, установить левую ладонь на грудь, правую - на живот. Важно ощутить движение живота вверх-вниз и неподвижность груди. Осуществлять «горизонтальное» дыхание важно систематически, замедляя его до 10 циклов в минуту (1 цикл – это 1 вдох и 1 выдох), со временем наращивая выдохи.

Как часто использовать осознанное дыхание

Приучите себя акцентировать внимание на дыхании несколько раз в день: в утреннее время (перед подъемом), вечером перед отходом ко сну. Вспоминать о «горизонтальном» дыхании полезно и в продолжение дня. Сделайте паузу в работе и выполните упражнение на дыхание. Таким образом вы сможете нормализовать свой сон, станете спокойнее и здоровее.*опубликовано econet

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление - мы вместе изменяем мир! © econet