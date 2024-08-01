Эта простая техника поможет наладить работу всех внутренних органов

При ускоренном кровообращении кислород и питательные вещества быстрее попадают к тканям и органам, организм быстрее очищается от шлаков и токсинов. Нормализация кровотока улучшает общее состояние организма, и добиться этого можно посредством массажа стоп.

Благодаря нормализации кровообращения улучшается круговорот лимфы, за счет чего улучшаются обменные процессы, достигается равновесие между жидкостями в тканях и плазме, что важно для поддержки здоровья всего организма.

Зачем регулярно делать массаж стоп

1. Поскольку стопы расположены на значительном расстоянии от сердца, то их массаж ускоряет кровообращение во всем теле. Чтобы обеспечить достаточное поступление крови к стопам сердцу приходится работать быстрее, тем самым улучшается и его функция.

2. Массаж помогает очистить сосуды от вредных компонентов, что способствует свободной циркуляции крови. Застойные явления в венах нарушают обменные процессы в тканях, а прогрессирующий застой приводит к скоплению в организме значительного количества вредных веществ. В стопах отлаживаются соли кальция и частицы молочной кислоты, поэтому важно регулярно их массажировать, это поможет избежать образования патогенных уплотнений. Чтобы ускорить вывод вредных веществ перед массажем рекомендуется выпивать стакан воды.

3. Массаж стоп помогает снять мышечное напряжение, а венозной крови и лимфе свободно перемещаться. Вены оснащены специальными перегородками, функционирующими как клапаны в поршневых насосах, заставляя венозную кровь перемещаться к сердцу и препятствуя ее обратному движению. При сокращении мышц вены стягиваются, выталкивая кровь в сторону сердца. При растяжении мышц внутривенное давление снижается, и кровь поступает к мышцам из расположенных рядом капилляров. Венозные клапаны и мускулатура работают в тандеме, как насос, обеспечивая оптимальную циркуляцию крови. Работу такого насоса могут нарушить мышечные зажимы, поэтому важно от них избавляться. Лимфа подобно крови имеет обратное движение. Лимфатические сосуды также оснащены клапанами. Путем массажа налаживается процесс передвижения лимфы.

Как делать самомассаж стоп

Массаж стоп выполняется на сухую — без масла. Если вы перед сном наносите на эту область смягчающий крем, сделайте это после массажа.

Начните с разминки стоп. Попеременно тяните носок на себя и от себя, делайте круговые движения.

Далее хорошо разотрите стопы сверху и снизу, уделите внимание каждому пальцу. Разогрев подготовит мягкие ткани к воздействию, обеспечит прилив крови и лимфы.

В течение 1-2 минут выполняйте массаж свода стопы. При этом выполняйте круговые движения подушечками или костяшками пальцев.

Далее помассируйте заднюю часть ноги. Двигайтесь от пятки по ахиллесовому сухожилию до середины голени. Также пройдите сухожильную зону вокруг щиколоток, на несколько секунд задержитесь во впадинке под лодыжкой.

Перейдите к массажу пальцев. Пораазминайте каждый палец легкими надавливающими и растирающими движениями, потяните вверх, сделайте вытягивающие движения.

Завершите процедуру легким движениями костяшками пальцев по верхнему своду стопы.

При желании сделайте расслабляющую ванночку для ног или смажьте стопы специальным кремом.

Регулярный массаж стоп позволяет наладить работу всех внутренних органов. Внимание стоит уделить каждой зоне – подошвам, внутренним, внешним и боковым сторонам стоп. Оптимальная продолжительность одного сеанса массажа – полчаса. Именно столько времени требуется для нормализации кровообращения во всем организме.опубликовано econet

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