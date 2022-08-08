ЭЗОФАГИТ: 10 главных симптомов

Если долго не лечить это безобидное на первый взгляд нарушение, больной рискует столкнуться с осложнениями. Из этой статьи вы узнаете о 10 характерных для эзофагита симптомах.
Эзофагит – это воспаление тонкой мышечной трубки, которая доставляет пищу в желудок – пищевода. Если это заболевание не лечить, воспаление со временем повредит слизистую оболочку органа и нарушит его функцию. Также незалеченное воспаление пищевода приводит к образованию рубцов или сужению органа, в результате чего появляются серьёзные трудности с глотанием. У данной болезни много разновидностей. В некоторых случаях её причина скрывается сразу в нескольких факторах.
В нижней части пищевода расположена мышца в виде сжимающегося кольца – нижний пищеводный сфинктер. Он выполняет функцию клапана, который открывается для перемещения пищи в желудок и закрывается с целью предотвращения возврата еды в пищевод. Отсюда и название – рефлюкс, что означает обратный ток содержимого полых органов.
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Если нижний пищеводный сфинктер открывается без необходимости или не закрывается полностью, кислое содержимое желудка «забрасывается» в пищевод. Это называется гастроэзофагеальным рефлюксом, о котором вы прочитаете в этой статье. Рефлюкс эзофагит развивается в том случае, если желудочный сок очень часто попадает в пищевод и в результате орган воспаляется. Со временем это приводит к повреждению тканей и дальнейшим осложнениям.
Эозинофилы – это белые кровяные клетки, которые выполняют ключевую роль в аллергических реакциях. Эозинофильный эзофагит встречается у пациентов с высокой концентрацией эозинофилов в пищеводе. Скорее всего, такое происходит в ответ на проникновение аллергена или желудочной кислоты в пищевод.
Во многих случаях эозинофильный эзофагит провоцирует потребление отдельных продуктов – молока, яиц, пшеницы, сои, арахиса, фасоли, ржи и говядины. Тем не менее традиционные тесты на аллергию не позволяют на 100% идентифицировать, какой именно продукт виноват.
Лица с эозинофильным воспалением пищевода могут иметь другие – непищевые аллергии. Иногда причина воспаления скрывается в ингаляционном аллергене, например, в пыльце.
Бактериальная, вирусная или грибковая инфекция, которая проникла в ткани пищевода, способна вызвать его воспаление. Такое встречается сравнительно редко и в основном только у лиц с ослабленным иммунитетом. К таким относят людей, которые страдают от ВИЧ/СПИДа или онкологического заболевания.
Распространённой причиной инфекционного воспаления пищевода является гриб, который обычно обнаруживается в ротовой полости – Кандида альбиканс. Чаще всего от этой инфекции страдают люди с ослабленным иммунитетом, онкологическим заболеванием, сахарным диабетом, а также те, кто принимает антибиотики или стероидные препараты.
Это необычное воспаление, при котором в слизистой оболочке пищевода наблюдается повышение концентрации лимфоцитов. Причина этого явления может скрываться в повышенном количестве эозинофилов или гастроэзофагеальном рефлюксе.
Некоторые пероральные препараты повреждают ткани пищевода, если слишком долго контактируют со слизистой оболочкой. Например, если проглотить таблетку без воды или выпить её совсем мало, таблетка или её остатки могут какое-то время оставаться в пищеводе.
Препараты, которые провоцируют воспаление пищевода, включают:
Для снижения риска развития медикаментозного эзофагита рекомендуется:
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10 самых распространённых признаков этого заболевания включают:
Обязательно обратитесь к гастроэнтерологу, если симптомы:
Диагностика этого нарушения выполняется на основании жалоб и физического осмотра пациента. Также в большинстве случаев гастроэнтеролог назначит гастроскопию, а иногда – лабораторную диагностику.
С помощью гастроскопии врачи получают возможность заглянуть внутрь пищевода. Для этого используется эндоскоп – тонкая гибкая трубка с системой освещения и крошечной камерой на кончике. Когда эндоскоп опускается в пищевод, изображение выводится на экран монитора в увеличенном виде. Только с помощью этой процедуры можно на 100% подтвердить воспаление пищевода. При необходимости врач удаляет застрявшую пищу или берет маленький кусочек ткани для дальнейшего исследования.
Лабораторная диагностика проводится в том случае, если во время эндоскопии врач взял образец ткани. В дальнейшем его отправляют на исследование.
В зависимости от причины эзофагита, лабораторное исследование помогает:
Стратегия лечения этого заболевания зависит от первопричины, а также симптомов:
Если долго не лечить это безобидное на первый взгляд нарушение, больной рискует столкнуться с осложнениями. Некоторые из них – очень серьёзные:
Заметили у себя характерные симптомы? Не ждите осложнений и не бойтесь обратиться к гастроэнтерологу. Диагностика и лечение эзофагита не представляют собой абсолютно ничего страшного.опубликовано econet.ru.
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Источник: https://econet.ru/
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