Фолликулярный гиперкератоз: избавляемся от гусиной кожи на теле

Кому из нас не знакомо состояние, когда по коже бегут мурашки? Как правило, данное явление возникает из-за страха или, например, холода. Но существуют более серьезные причины и даже заболевание, которое носит название фолликулярный гиперкератоз. Как решить данную проблему?

Гусиная кожа - состояние довольно распространенное. Она возникает у взрослых людей и у детей. Может появляться, например, из-за холода, и исчезать при попадании в более теплую среду. Но имеются иные причины, из-за которых мы покрываемся «гусиной кожей». Заболевание фолликулярный гиперкератоз - дерматит, обусловлен усиленным разрастанием рогового кожного слоя, ухудшением слущивания эпидермиса и закупоркой фолликулов чешуйками эпидермиса, в результате чего возникает гусиная кожа.

Как избавиться от гусиной кожи

Гусиная кожа

Гусиной кожей принято называть пупырышки, устилающие кожный покров. Цвет кожи может быть нормальным, или краснеть/розоветь. Пупырышки проявляются с разными временными интервалами, могут локализоваться плотно и равномерно или наоборот.

Обычно гусиная кожа проявляется на верхних и нижних конечностях, ягодицах, в других зонах тела: на груди, спине, плечах.

Подписывайтесь! Мы в Одноклассниках!

Причины появления

Распространенные причины:

Такие эмоции как страх, радость, возбуждение

холод.

В таких случаях гусиная кожа быстро исчезает без каких-либо последствий.

Более серьезные причины:

Сбой обмена веществ.

Порочное питание. Как правило, дефицит витаминов А, С, Е. Если в организме имеется нехватка витамина C, то состояние кожи заметно ухудшается по причине того, что аскорбиновая кислота помогает синтезу коллагена, придающего кровеносным сосудам эластичность. При дефиците витамина A тормозится обновление кожного покрова, замедляется/прекращается появление новых клеток. Волосяной фолликул не имеет достаточного питания, на нем остаются «отмершие» клетки, провоцирующие воспаление. Витамин D обеспечивает питание кожи.

Патологии органов ЖКТ, желчного пузыря, печени.

Чрезмерно сухая кожа. Чешуйки эпидермиса забивают поры, вследствие чего усложняется выведение пота и выделение кожного сала.

Проблемы с личной гигиеной: если человек нечасто принимает душ, носит нестиранную одежду.

Генетическая предрасположенность.

Контакт кожного покрова с раздражителями. Например, с синтетической одеждой, стиральным порошком, некачественной косметикой.

Аллергия (на продукты, косметику, животных и проч.).

Гормональный дисбаланс.

Стрессовые состояния.

Как «распрощаться" с гусиной кожей

Если гусиная кожа возникает подозрительно часто и без явных причин, имеет смысл проконсультироваться с доктором. Когда проблема имеется у ребенка – нужно записаться на прием к педиатру. Взрослым следует посоветоваться с дерматологом или терапевтом. Если гусиная кожа возникает по причине конкретного недуга, важно лечить само заболевание.

Мы в ВКОНТАКТЕ! Подписывайтесь!

Как можно с правиться с пупырышкам?

Косметологические мероприятия

Процедуры окажутся кстати, если эпидермис «запущенный». Помогут:

пилинги;

обертывания;

маски;

кремы.

Косметический продукт подбирается индивидуально с учетом: возраста, состояния кожи, наличия других недугов.

Выбирать нужно средства, питающие кожу необходимыми веществами (выше говорилось о недостатке витаминов). Если суть заключается в недостаточном уходе – продукты должны достаточно очищать кожный покров.

Применять жесткие скрабы не рекомендуется. После их использования могут оставаться микроранки. В данном случае подойдет кислотный пилинг.

Можно практиковать протирание тоником. Кожа тела будет гладкой, без шелушений и гусиной кожи.

Витамины

Прописывать витамины при дефиците таковых в компетенции врача/диетолога. Он назначит препарат, дозу, курс приема.

Диетический протокол

Помимо приема витаминосодержащих добавок имеет смысл пересмотреть меню в пользу натуральной и полезной пищи. Например, постараться максимально удалить переработанные продукты, ввести фрукты, овощи.

Уход за кожей

Когда кожа пребывает в ухоженном состоянии, будет вполне достаточно обычных гигиенических мероприятий. Имеются ввиду регулярный душ, своевременная смена белья (нательного, постельного), стирка одежды.

Также имеет смысл выбирать одежду из натуральных тканей (лен, хлопок), контролировать чистоту матраса и белья, на котором вы спите, осуществлять стирку одежды неагрессивными средствами и покупать экологически чистую косметику и гигиенические продукты.

Медикаментозные препараты

Лекарства прописывает доктор, если фолликулярный гиперкератоз выступает признаком определенной болезни.

Теперь вы знаете, что «гусиная кожа» может быть как абсолютно безобидным явлением, так и довольно серьезным заболеванием. Принимайте соответствующие профилактические меры, следите за гигиеной и питанием. Ну, а в случае необходимости следует обратиться за помощью к специалисту.*опубликовано econet.ru.

Подписывайтесь на Эконет в PINTEREST!

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление - мы вместе изменяем мир! © econet