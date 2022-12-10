Фульвовая кислота – эликсир жизни

Благодаря уникальному свойству улучшать поглощение клетками антиоксидантов и электролитов фульвовая кислота является продуктом замедления старения, улучшения работы пищеварительного тракта и защиты мозга. Какой еще полезный эффект демонстрирует фульвовая кислота?

Фульвовая кислота (ФК) - органическое вещество из почвы и водоемов. ФК помогает организму поглощать и использовать вещества - пробиотики, антиоксиданты, жирные кислоты, микроэлементы.

Свойства фульвовой кислоты (ФК)

Повышает энергию

ФК содержит фотонную солнечную энергию, которая трансформируется в химическую. Последняя служит топливом, питающим растительные и животные клетки. ФК имеет свойство привлекать и удерживать любые ионы. Важные компоненты - минералы (Са, Mg, Fe и проч.), поступают в организм только с пищевыми продуктами и водой. Но не все они усваиваются на клеточном уровне. Поэтому ФК вступает в реакцию с микроэлементами и образует фульваты - форму минералов, которая легко усваивается организмом. В итоге клетки получают больше энергии, что способствует хорошей физической форме, умственной концентрации, стойкости к простуде и гриппу, усилению иммунной функций.

Антивирусный эффект

Молекула ФК окутывает вирус, блокируя ему путь в клетку и противодействуя размножению. Она шлет сигнал иммунной системе о вредоносном агенте, что позволяет иммунитету бороться с вирусом.

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Противовоспалительное действие

ФК ускоряет заживление ран и язв, оказывает сдерживающее действие на выработку воспалительных медиаторов - простагландинов.

Влияние на иммунный ответ

ФК усиливаемо иммунную защиту, она регулирует содержание гликопротеинов, влияющих на соотношение Т- и В - лимфоцитов. ФК активирует производство интерлейкинов 1 и 2, синтез эндогенного интерферона, гамма-глобулинов.

Детоксикант и гепатопротектор

Поставляя в клетку микроэлементы и соединения, ФК связывает тяжелые металлы и радиоактивные свинец, кадмий и ртуть; вирусы и выводит их из организма.

ФК работает в метаболизме печени как фильтр против тяжелых металлов. Употребление ФК в целом позитивно влияет на функции печени: нормализует содержание печеночных ферментов, стимулирует дыхание клеток, ускоряет регенерацию клеток.

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Ускорение заживления

Ионы ФК действуют на восстановление здорового роста и деления клеток.

Антистрессовый эффект

ФК работает в регуляции функций гормонов стресса. Повышенное содержание адреналина говорит о тревожном состоянии. Избыток гормонов блокируются при помощи ФК.

Антиатеросклеротические свойства

ФК удаляет из организма комплексы с холестерином и липопротеидами, таким образом она борется с атеросклерозом.

Регуляция кислотности

ФК эффективна против закисленности, она нейтрализует кислоты в организме. ФК - антиоксидант, оберегающий от свободных радикалов.

Против аллергии

ФК связывает и выводит из организма аллергены. Параллельно нормализуется объем эозинофилов в крови, что помогает быстро устранить аллергическую реакцию.

Защита когнитивной функции

ФК обеспечивает защиту от болезни Альцгеймера.опубликовано econet

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