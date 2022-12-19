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ГАСТРИТ на нервной почве: причины, симптомы и домашние средства

Источник: steptohealth.ru 19 декабря 2022 5752
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Вы знаете, что ваше эмоциональное состояние может напрямую влиять на появление гастрита? Беспокойство, стресс и нервозность повышают выработку кислоты в желудке, что наносит вред слизистой пищеварительного тракта.

ГАСТРИТ на нервной почве: причины, симптомы и домашние средства

Гастрит на нервной почве, как следует из названия, — это заболевание, которое бывает вызвано стрессом и беспокойством. Проще говоря, когда вы слишком много нервничаете, страдает желудок, так как могут воспалиться его слизистые оболочки. Эта проблема встречается довольно часто и она затрагивает множество людей. Ее основными симптомами являются повышенная кислотность, тошнота, жжение или боль в желудке.

Гастрит на нервной почве

  • Гастрит на нервной почве: основные причины
  • Какие симптомы у гастрита на нервной почве?
  • Как лечить гастрит на нервной почве
  • Домашние средства против гастрита на нервной почве

Вам стоит знать, что гастрит на нервной почве может быть острым или хроническим. Острая форма проявляется внезапно и характеризуется сильной болью. А вот хроническая форма без должного лечения может длиться годами. Есть еще одна, более редкая разновидность — атрофический гастрит. Он обычно не вызывает сильное воспаление, однако провоцирует кровотечения и язвы на стенках желудка.

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Причиной воспаления желудка может стать множество факторов. Среди них инфекция, стресс, травмы или проблемы с иммунитетом. Однако проведенные исследования показали, что стресс и депрессия могут вызывать проблемы с желудком и кишечником, в том числе и гастрит на нервной почве.

К счастью, эту проблему можно успешно лечить в домашних условиях. В этом вам помогут натуральные средства, о которых мы расскажем далее.

Гастрит на нервной почве: основные причины

Итак, эту проблему может спровоцировать любой из этих факторов:

  • Стресс
  • Беспокойство
  • Нервозность
  • Злоупотребление алкоголем
  • Частая тошнота
  • Инфекция
  • Рефлюкс
  • Несбалансированная диета
  • Постоянная усталость

Тем не менее вам стоит знать, что изначально гастрит на нервной почве вызывает бактерия helicobacter pylori. Все вышеперечисленные факторы лишь «помогают» ей.

Данная бактерия спокойно живет в желудках у 60-80% населения Земли. Обычно она не вызывает никаких симптомов, так что вы можете даже не подозревать о ее наличии. Однако в некоторых случаях она разрушает защитный слой слизистой желудка. Далее мы расскажем об этом подробнее.

ГАСТРИТ на нервной почве: причины, симптомы и домашние средства

Какие симптомы у гастрита на нервной почве?

Стоит понимать, что симптомы могут варьироваться от человека к человеку. Однако самыми распространенными являются следующие:

  • Тошнота
  • Кал черного цвета
  • Ощущение жжения в желудке
  • Потеря аппетита
  • Боль в животе
  • Несварение
  • Рвота
  • Неприятные ощущения в желудке
  • Повышенная кислотность.

Как лечить гастрит на нервной почве

Когда речь идет о лечении данного заболевания, прежде всего важно придерживаться здоровой сбалансированной диеты. Это поможет остановить неприятные симптомы. То есть в ваш рацион должны входить овощи, фрукты, мясо, рыба, супы, рис и, конечно же, много воды.

Кроме того, эмоциональный фон не менее важен, поскольку гастрит возникает на нервной почве. В организме все взаимосвязано, а потому душевный покой поможет вам быстрее справиться с болезнью.

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Прежде всего, вам стоит научиться справляться со стрессом. Ведь, как вы помните, именно он провоцирует повышенную кислотность желудка. А это, в свою очередь, нарушает защитную мембрану его стенок. Одним из лучших способов победить стресс являются занятия спортом, потому что физическая активность приводит к выделению эндорфинов, гормонов счастья.

Также рекомендуем вам ограничить употребление обезболивающих средств. Если вы привыкли при обострении гастрита идти в аптеку и покупать лекарства без рецепта, знайте, что это дает лишь временное облегчение. Гораздо лучше будет обратиться к специалисту. Он оценит ваше состояние и пропишет препараты для понижения кислотности желудка. Они не просто снимут боль, но и защитят слизистую оболочку желудка.

ГАСТРИТ на нервной почве: причины, симптомы и домашние средства

Домашние средства против гастрита на нервной почве

Как мы уже говорили, самое главное — это следить за своей диетой. Имейте в виду, что питание является ключевым фактором для контроля симптомов гастрита на нервной почве. Так вы не только избежите дискомфорта в желудке и кишечнике, но и защитите здоровье всей пищеварительной системы. Избегайте алкоголя, полуфабрикатов, слишком кислых продуктов, молока, острой пищи, а также продуктов с повышенным содержанием сахара.

Также советуем вам включить в свой рацион пробиотики. Они помогают улучшить пищеварение и стимулируют работу кишечника. По сути пробиотики — это полезные бактерии. Попадая в наш ЖКТ, они тормозят развитие зловредной Helicobacter pylori.

  • Некоторые исследования доказали, что если пить зеленый чай с медом как минимум раз в неделю, это поможет значительно снизить количество бактерий Helicobacter pylori в ЖКТ.
  • При жжении в желудке примите чайную ложку пищевой соды (9 г), разведенной в стакане воды. Вот увидите, дискомфорт сразу пройдет.
  • Алоэ вера — растение, которое часто применяют для лечения ожогов. А потому оно помогает успокоить и воспаленную слизистую при гастрите.
  • И наконец, масло имбиря или мяты оказывают положительное действие на желудок.

Напоследок хотим еще раз напомнить: стресс может стать причиной гастрита или ухудшить его симптомы. Поэтому стоит что-то поменять в своей жизни, чтобы уменьшить эмоциональную нагрузку и понизить уровень беспокойства. Со своей стороны гарантируем, что если вы займетесь спортом, начнете правильно питаться и больше отдыхать, то почувствуете себя намного лучше.опубликовано econet

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Источник: https://econet.ru/

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Комментарии (Всего: 1)
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      Fine Line

      На нервах в том числе желудок сбой дает - иногда тошнит, но чаще прям колит.. Там нервы пережимаются какие-то. Но это не отменяет того факта, что самым бльшим возбудителем гастрита хеликобактер пилори является. Ее сейчас вообще легко подцепить - немытые фрукты, овощи, плюс еда в уличных кафе. У меня ее обнаружили, как хелинорм стала пропивать - проявления гастрита почти на нет сошли, потому что микрофлора желудка восстановилась и содержание хеликобактер снизилось

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