ГАСТРИТ с повышенной кислотностью: Что можно и чего нельзя

Гастрит с повышенной кислотностью – очень распространенный вид данного заболевания, при котором образуется хроническое воспаление слизистой желудка, что сопровождается сильным выбросом соляной кислоты, и периоды обострения могут мучить человека часто.

Различные патологии ЖКТ – настоящий бич современного общества, неправильное питание, перекусы на бегу, вредные привычки, низкая физическая активность приводят к развитию опасных нарушений в работе желудка. Разные формы гастрита сегодня встречаются очень часто, по данным ВОЗ, больше половины людей на планете подвержены этому заболеванию.

Гастрит с повышенной кислотностью: симптомы, как лечить и питание

Гастрит с повышенной кислотностью: что это такое

Повышенная кислотность желудка: типы гастрита

Признаки и симптомы заболевания

Можно ли отличить гастрит с повышенной кислотностью от других патологий

Какой врач назначит лечение

Гастрит с повышенной кислотностью: как лечить

Диета при гастрите с повышенной кислотностью

Гастрит с повышенной кислотностью – очень распространенный вид данного заболевания, при котором образуется хроническое воспаление слизистой желудка, что сопровождается сильным выбросом соляной кислоты, и периоды обострения могут мучить человека часто.

Как возникает гастрит с повышенной кислотностью

Соляная кислота – это не только вещество, которое люди используют в промышленности или в быту, прежде всего, это важнейший элемент ЖКТ человека, главная составляющая желудочного сока. Соляную кислоту вырабатывают клетки слизистой оболочки желудка, и вырабатывают в таком количестве, что, если бы в желудочном соке и слизистой оболочке не содержались бы защитные вещества, она могла бы разъесть стенки самого желудка.

Если желудок человека недостаточно выделяет слизи, его стенки подвергаются агрессивному воздействию концентрированной соляной кислоты, в результате чего и появляется гастрит с повышенной кислотностью, а также язва двенадцатиперстной кишки и другие осложнения.

При этом, без соляной кислоты человеку тоже не обойтись: она стимулирует пищеварение, эвакуирует пищу из желудка в двенадцатиперстную кишку, устраняет большинство бактерий, проникающих в пищеварительную систему, разрушает структуру белков.

В случае выполнения всех предписаний врача болезнь, особенно на начальных этапах, удается легко вылечить. С другой стороны, наплевательское отношение, несоблюдение диеты и систематическое нарушение режима способны превратить безобидный гастрит в хронический недуг, который уже не так просто излечить. Воспаление всей слизистой оболочки поэтапно, шаг за шагом приводит к эрозии стен желудка, а это в конечном случае грозит обернуться язвой.

Слизистая желудка, в течение длительного времени пребывавшего под гнетом недуга, серьезно видоизменяется. По всей поверхности наблюдаются эрозии, иногда кровотечения и отеки. Прием препаратов, нацеленных на снижение уровня кислотности, вызывает патологические изменения слизистой, приводя к хронической атрофии желудка.

Виды заболевания

Существует 4 типа гастрита с повышенной кислотностью:

Фундальный – тип А, при котором поражается дно желудка

– тип А, при котором поражается дно желудка Антральный (B) – появляется в той области, где желудок «переходит» в двенадцатиперстную кишку. Чаще всего в этом «виновата» бактерия Хеликобактер пилори

(B) – появляется в той области, где желудок «переходит» в двенадцатиперстную кишку. Чаще всего в этом «виновата» бактерия Хеликобактер пилори Химический , тип С. В этом случае повреждается внутренний слой желудка спиртосодержащими напитками, табаком, лекарствами

, тип С. В этом случае повреждается внутренний слой желудка спиртосодержащими напитками, табаком, лекарствами Рефлюкс - гастрит поражает желудок, если содержимое двенадцатиперстной кишки попадает в желудочную полость

Существует хроническая и острая фазы заболевания. Хронический гастрит с повышенной кислотностью часто протекает незаметно для человека, симптомы наблюдаются уже в острой фазе.

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Причины и симптомы гастрита желудка с повышенной кислотностью

Желудок подвергается гиперацидному гастриту из-за воздействия внешних факторов или по причине внутренних нарушений в работе организма.

Несбалансированный рацион с преобладанием вредных продуктов, жирной и острой пищи

Отсутствие режима приема пищи

Некачественное прожевывание пищи

Увлечение слишком холодными или горячими продуктами и напитками

Употребление залежалых продуктов

Вредные привычки – злоупотребление спиртным и курение

Злоупотребление лекарственными препаратами, особенно НПВП

Попадание в желудок разного рода предметов. И здесь речь идет скорее не о проглоченных предметах, что случается редко, а о дурных привычках: грызть ручки и ногти, жевать волосы. Частицы этих «безобидных» веществ попадают в желудок и накапливаются в нем, если привычка тащить в рот разные предметы прижилась давно

Внутренние факторы:

Заражение бактерией Хеликобактер пилори, которая долгое время может жить в желудке, никак не проявляясь. При ослабленной иммунной системе она и провоцирует воспалительные процессы

Регулярные стрессы

Заболевания щитовидной железы и другие эндокринные нарушения

Недостаточное количество в организме витаминов и микроэлементов

Симптомы гастрита желудка с повышенной кислотностью

Первое, на что человек чаще всего обращает внимание, это болевые ощущения в желудке. Они могут быть ночными, возникать из-за отсутствия приема пищи или, наоборот, во время еды. Нередко такие гастратики жалуются на изжогу: кислый желудочный сок попадает в пищевод. Появляется «кислая» отрыжка, а во рту частенько чувствуется кислый вкус. Иногда гастрит с повышенной кислотностью сопровождается тошнотой, особенно при голодании или после приема пищи. В некоторых случаях возникает даже рвота, в основном при переедании или употреблении очень кислой пищи.

Так же, в зависимости от типа гастрита с повышенной кислотностью, могут наблюдаться:

Тупые боли в желудке (Тип A)

Чувство тяжести после еды

Диарея

Вздутие живота, обильное выделение газов

Запоры (тип B)

Само по себе заболевание хроническое, которое в период ремиссии не проявляется. А вот острый гастрит с повышенной кислотностью мучает человека вышеприведенными симптомами. Как результат, у человека наблюдается общее плохое самочувствие, недосып, сонливость, усталость, повышенная утомляемость.

Как отличить заболевание

При этом, многие симптомы гастрита с повышенной кислотностью совпадают с признаками других видов заболевания, когда уровень соляной кислоты не превышен. Только по наличию тошноты, рвоты, изжоги и других проявлений, нельзя определить, какой разновидности гастрита подвержен человек. Необходима качественная и тщательная диагностика, после которой врач уже сможет назначить адекватное лечение, самостоятельно проводить терапию может быть очень опасно.

Иногда люди пытаются сами, без помощи врача определить свою кислотность желудка, а соответственно, и вид гастрита. Существует несколько мифических способов по определению уровня соляной кислоты в желудке:

Разводят пищевую соду в стакане воды и выпивают натощак. Якобы, если после такого «коктейля» появится отрыжка, значит, кислотность не превышена. Если отрыжки нет, то кислотность понижена

Едят лимоны: если фрукт покажется слишком кислым, то кислотность повышена. Если кислого вкуса человек практически не ощущает, то кислотность его желудка якобы понижена

Употребляют пшенную кашу с маслом, и если появляется изжога, кислотность считают повышенной

Яблочный сок при повышенной кислотности вызовет болевые ощущения в желудке

Используют лакмусовую бумажку: кладут на язык за два часа до еды и держат там несколько минут, после чего результат сверяют со схемой, приложенной к упаковке

Эти методы не определят настоящий уровень кислотности Вашего желудка. Даже измерение лакмусовой бумажкой во рту не покажет верных результатов, поскольку измерять необходимо уровень pH желудочного сока, а не слюны. Точные результаты сможет дать только профессиональная диагностика, а не подозрительные способы, родом из каменного века.

Иногда предварительный вывод о повышенной секреции желудочного сока можно сделать по этим признакам:

Сильная изжога, которая, кажется, возникает ниоткуда. Причем, если человек попробует съесть что-то, чтобы устранить жжение в глотке и пищеводе, у него ничего не получится, ведь часть непереваренной пищи, в которую уже проникла соляная кислота, поступает обратно в пищевод. Поэтому и появляется ощущение жжения и горечи

Причем, если человек попробует съесть что-то, чтобы устранить жжение в глотке и пищеводе, у него ничего не получится, ведь часть непереваренной пищи, в которую уже проникла соляная кислота, поступает обратно в пищевод. Поэтому и появляется ощущение жжения и горечи Сероватый или желтоватый налет на языке

Усталость

Плохой аппетит

Раздражительность

К какому врачу обратиться

Прежде чем лечить гастрит с повышенной кислотностью, нужно точно убедиться в характере заболевания. Чтобы не перепутать любой гастрит с другим заболеванием, для начала лучше обратиться к терапевту. Он проведет первоначальный осмотр пациента, даст направление на основные анализы.

Если диагноз подтверждается, терапевт даст направление к гастроэнтерологу. Он отправит пациента на дополнительные диагностические процедуры, выслушает его жалобы на симптомы, расспросит о рационе и проблемах со стулом. Доктор визуально осмотрит пациента, проведет пальпацию, рассмотрит налет на языке, оценит состояние эпидермиса.

Дополнительно к общим анализам, на которые направил терапевт, гастроэнтеролог может назначить:

Тест на Helicobacter pylori

Биохимический анализ крови

Гастроскопию – специальную камеру на зонде вводят в пищевод, желудок, двенадцатиперстную кишку. Такое исследование даст оценку состоянию слизистой оболочки пищеварительного органа, обнаружит эрозии, возьмет пробы желудочного сока. Процедура неприятная, но необходимая для диагностики любой формы гастрита

Ультразвуковую диагностику, которая оценит состояние желудка, перистальтику

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Лечение заболевания

Как и чем лечить гастрит с повышенной кислотностью? Чем скорее доктор назначит оптимальное лечение, тем меньше будут мучить симптомы, и менее опасными будут последствия. К вопросу необходимо подходить комплексно, одни таблетки не помогут. И это важно усвоить сразу. Конечно, необходимо медикаментозное лечение. Назначают лекарства:

Нормализующие кислотность, которые снижают количество соляной кислоты . Это так называемые блокаторы протонной помпы

. Это так называемые блокаторы протонной помпы Защищающие слизистую оболочку желудка

Которые нейтрализуют соляную кислоту

Снимающие спазмы и оказывающие местный анестетический эффект

Антибиотики, если заболевание вызвано бактерией Хеликобактер пилори

Выбранное лечение медикаментами зависит от типа заболевания и причин, его вызвавших. Одновременно все препараты не принимают ни в коем случае. Только врач может составить адекватную схему лечения, самостоятельное «назначение» себе препаратов скорее всего только усугубит ситуацию.

Не менее важно подобрать правильное питание, при гастрите желудка с повышенной кислотностью диета должна соблюдаться строгая. Список продуктов, которые «нельзя», сравнительно большой.

Лечение гастрита данного вида осуществляется и с помощью физиотерапевтических процедур. Но их проводят только в период ремиссии. Индуктометрия, соплюкс, электрофорез помогут избежать новых обострений заболевания.

Какую соблюдать диету при гастрите с повышенной кислотностью

Что принимать при хроническом гастрите с повышенной кислотностью, мы выяснили. Но диета не менее важна, без соблюдения рациона и режима питания адекватного лечения не будет, мы приведем небольшой список того, что можно есть, а что нельзя.

Питание должно быть щадящим сразу по нескольким пунктам:

Комфортная температура пищи

Мягкие продукты, не оказывающие механического воздействия на стенки желудка

Исключить жирные, кислые, острые, соленые блюда

Диета при гастрите с повышенной кислотностью – это лечебный стол №1а и его вариации. Первые пять дней после обострения есть можно только отварную или, приготовленную на пару, пищу. К тому же, еда должна быть протертой.

Хлебо-булочные изделия, кисломолочные продукты, сладости, фрукты, газировка, кофе, специи, соусы необходимо исключить из рациона на это время. Употреблять в пищу можно жидкую кашу, фруктовое, мясное пюре, творожный пудинг, желе, суфле.

После этого питаются по принципам лечебного стола №16: можно есть мягкое мясо, рыбу, отварные и перетертые овощи, кефир, творог, немного хлеба – только не ржаного и без отрубей. Так питаются около двух недель, после чего нужно соблюдать более мягкую диету №1.

Однако, все равно нельзя употреблять соленые, острые, копченые продукты, наваристые белковые бульоны, кофе, сладкую газировку, твердые овощи и мясо, сдобные кондитерские изделия.

Только симбиоз медикаментозного лечения и диеты даст хорошие результаты. Строгих принципов питания придется придерживаться всегда. При ответственном подходе к лечению вероятность положительной динамики заболевания резко возрастает, а это значит, что недуг можно победить. опубликовано econet

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