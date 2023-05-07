Гайд по эфирным маслам

Польза АРОМАТЕРАПИИ известна с древних времен и ее целебную силу используют до сих пор. Как выбрать эфирное масло и правильно его применять?

Натуральные масла – именно они дают лечебный эффект, и их делают из экологически чистых растений. Обладают высокой летучестью. Если вы случайно оставите флакончик без крышки, то к утру обнаружите пустой пузырек.

Что полезно знать про эфирные масла

Как избежать подделки?

1. На этикетке будет обозначено - «100% натуральное эфирное масло» или «100% essential oil», латинское наименование оригинального растения и сроки годности продукта. Готовые смеси различных масел не являются подделкой, если об этом есть полная информация на этикетке;

2. Качественное натуральное масло никогда не стоит дешево, ведь для получения 1 мл масла, потребуется около 10 кг сырья. Стоимость может сильно отличаться и зависеть от процента содержания ароматических веществ в сырье и метода получения масла;

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3. Подлинные природные эфирные масла изменяют свой состав под воздействием ультрафиолетовых лучей, поэтому прозрачная тара – признак подделки. Кроме этого, флакон должен быть оснащен капельницей-дозатором, и притертой пробкой с кольцом первого вскрытия;

4. Запах должен быть чистым, полностью соответствовать натуральному продукту, аромат раскрываться постепенно. Этот аромат вы узнаете сразу и ни с чем не перепутаете;

5. Наличие хроматограммы и сертификата. Они должны соответствовать международным стандартам GMP и ISO.

Как правильно использовать эфиры масел?

Насыщенные запахи способны вызывать чувство беспокойства, мешать сосредоточиться, могут провоцировать головные боли. Поэтому следует избегать высококонцентрированных ароматов.

Чтобы с помощью запахов усилить интеллектуальную работу или учебу, нужно приучить свой мозг к определенному запаху, вдыхая аромат перед тем, как приступить к занятиям. Не имеет значения, какой именно аромат вы применяете. Каждый раз мозг будет получать сигнал, что требуется повышенная умственная деятельность. Вы можете использовать масло, нанеся капельку на деталь одежды, носовой платок или незаметно понюхать корочку лимона или апельсина.

Любые запахи влияют на мозговую активность, поэтому следите, чтобы рядом с рабочим местом не было бы ничего, что могло раздражать ваше обоняние.опубликовано econet

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