Гимнастика, которая может улучшить работу поджелудочной железы

При проблемах поджелудочной железы важно разумно практиковать физические нагрузки. Интенсивные упражнения в хронической фазе или в период обострения панкреатита строго противопоказаны. Предлагаем упражнения, которые применяются как профилактика и терапия заболеваний поджелудочной.
Эти упражнения для людей с воспалением поджелудочной могут стать настоящей поддержкой в борьбе с недугом. При панкреатите важно быть аккуратными с интенсивностью физических нагрузок. Эти упражнения помогут улучшить состояние.
Выполняют их сидя на полу в удобной позе. Непременное условие - прямой позвоночный столб, мышечное расслабление, усилия в каждой дыхательной фазе.
Повторяем данный цикл трижды. После дыхательной гимнастики полезно посидеть, расслабив мускулатуру, взгляд устремлен перед собой, отбросив все волнения.
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№1. И.П. - стоя, ноги на ширине плеч. Немного сгибаем колени, чуть-чуть наклоняем тело вперед и кладем руки на бедра.
Делаем выдох, в это же время наклоняем голову вперед, упираясь в ямку под ключицей. Задерживаем дыхание и одновременно втягиваем живот на 10 сек.
Руки движутся от передних частей бедер к области таза. Делаем плавный выдох, выпрямляемся, поднимаем голову и расслабляем мускулы живота. Упражнение выполняет массаж поджелудочной, снимает проблемы дефекации, нормализует перистальтику, помогает очистить желчные протоки.
№2. Выполняем сидя, ноги вытянуты перед собой. Делаем плавный выдох и наклоняемся вперед. Одновременно выполняем захват больших пальцев на нижних конечностях пальцами рук.
Не приостанавливаем дыхание, пребываем в данной позиции 10 сек., голова поднята, спина прогнута. Выполняем полный выдох, сгибаемся и ложимся на ноги.
В данном положении важно расслабить все без исключения мускулы, локти находятся на полу, лицо спрятано в коленях. Фиксируем позу на 3 мин.
Делаем плавный вдох, поднимаем голову, а уже потом - туловище. Возвращаемся в позицию сидя и выполняем несколько циклов дыхания. Упражнение нормализует функции поджелудочной и других органов пищеварительного тракта
№3. Выполняем в положении лежа, ноги прямые. Делаем плавный вдох, постепенно поднимаем правое колено и прижимаем его к грудине.
Держим колено переплетенными в замок пальцами в продолжение 10 сек. Левая нога прямая, лежит на полу.
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Дыхание спокойное, мы его не задерживаем.
Далее левой ногой выполняем аналогичные действия. Теперь из положения с вытянутыми ногами сгибаем колени и прижимаем к грудине. Держим их сцепленными пальцами рук 10 сек. Дыхание плавное, не размыкая пальцев, двигаем коленями влево-вправо, и вперед-назад. Упражнение массирует органы ЖКТ, нормализует секреторную функцию поджелудочной.опубликовано econet
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Источник: https://econet.ru/
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