Гипергидроз: О каких болезнях говорит повышенная потливость

Повышенная ПОТЛИВОСТЬ, не проходящая даже в холодные месяцы, — неприятное состояние, от которого мучаются миллионы людей. Чаще всего такие люди стесняются обращаться к врачу и предпочитают потеть в офисе или брать с собой сменную одежду. Мало кто знает, что чаще всего эта неприятная реакция организма — это симптом, а не самостоятельная болезнь.

С помощью потения наш организм поддерживает кислотно-щелочной баланс, регулирует количество жидкости в клетках и удаляет излишки аммиака, сахара, калия, соды и металлов. Если этот механизм нарушается, значит, в организме что-то не в порядке.

Какие болезни сопровождает повышенная потливость

Рассказываем, какие болезни сопровождает повышенная потливость.

Гипотиреоз

Это нарушение работы щитовидной железы, при котором она не справляется со своей главной задачей — выработкой тиреоидных гормонов. Дисбаланс влечёт за собой потливость по ночам, слабость, проблемы с мочеиспусканием и другие сбои в работе организма. Иногда по таким симптомам можно предугадать наличие болезни, а иногда и сама болезнь их провоцирует: например, потливость может вызывать передозировка препаратами. В обоих случаях нужна консультация врача: он назначит лечение или скорректирует курс гормональной терапии.

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Климакс

Это самая распространённая причина потливости у женщин после 45. Из-за снижения уровня эстрогена возникают приливы — «пожар» внутри, который зарождается в груди и поднимается к лицу. Доктор наук, гинеколог Хизер Керри из США утверждает, что такой симптом встречается у 85% женщин, переживающих климакс.

Но больше всего им подвержены женщины с ожирением, злоупотребляющие алкоголем и курящие. По данным Североамериканского общества менопаузы, организм приходит в норму в среднем за пару лет, и приливы прекращаются.

Чтобы облегчить симптомы, врачи советуют заниматься спортом, исключить кофеин и отказаться от вредных привычек.

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Низкий уровень тестостерона

Этот главный мужской половой гормон отвечает за выработку эндорфинов, сексуальную активность, рост тканей, работу печени и другие важные функции. Обычно его уровень снижается у мужчин после 40 лет, однако встречаются и более молодые пациенты. Среди симптомов сниженного тестостерона — обильное потоотделение, учащённое сердцебиение, снижение мышечной массы, нарушения сексуальной функции и мочеиспускания.

В таком случае необходимо срочно идти на обследование: сотрудники Мичиганского университета обнаружили, что пониженный тестостерон часто сопровождает такие болезни как артрит, сахарный диабет, гипертонию, инсульт и депрессию.

Сахарный диабет

Гипогидроз при диабете связан с резкими перепадами уровня глюкозы в крови. Чаще всего у диабетиков потеет верхняя часть тела. Запах пота отдаёт аммиаком из-за повышенного количества кетоновых телец.

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Чрезмерная потливость также часто сопровождается чувством голода и дрожью, которые исчезают после того, как больной съест что-нибудь сладкое. Чтобы избавиться от потливости в этом случае, можно использовать несколько радикальных способов. Но каждый из них требует консультации у лечащего врача и эндокринолога:

Дезодоранты с повышенным содержанием алюминия — ими можно мазать даже ступни и ладони. Однако среди побочных эффектов встречается раздражение кожи.

Ионофорез — процедура, с помощью которой пациенту дают небольшой разряд тока. Этот метод наиболее эффективен при потливости ног и ладоней.

Ботокс — инъекции приостанавливают работу потовых желез.

Антихолинергетики — у этих веществ довольно много побочных эффектов: сухость во рту, ухудшение зрения, запоры и т.д.

Эндоскопическая симпатэктомия применяется при потливости ладоней — врач делает прокол в коже и пережимает нужный нерв.

Липосакция подмышечной впадины — пациенту удаляют подмышечные нервные окончания и разрушают работу потовых желёз.опубликовано econet

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