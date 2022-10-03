Гипоталамический СИНДРОМ: причины, симптомы и лечение

Лечение гипоталамического синдрома проводят совместно невролог, эндокринолог и гинеколог. Первоочередной задачей при лечении гипоталамического синдрома является устранение причинного фактора поражения гипоталамуса.

Гипоталамический синдром связан с врожденным или приобретенным нарушением деятельности гипоталамуса и гипофиза. Заболевание имеет несколько форм, а наиболее ярким симптомом является быстрое развитие ожирения.

Гипоталамический синдром

Описание патологии и ее формы

Причины

Симптомы

Диагностика

Лечение

Для заболевания характерно неблагоприятное влияние на работу эндокринных желез и нарушение обменных процессов белков, жиров и углеводов. Лечение заключается в устранении причин, вызвавших дисфункцию гипоталамуса, и устранении симптоматических расстройств.

Описание патологии и ее формы

Систему, состоящую из гипоталамуса, промежуточного мозга и гипофиза, называют «эндокринным мозгом» человека, так как она выполняет важную регулирующую функцию эндокринной системы. Гипоталамус участвует в управлении температурой тела, обменными процессами, эмоциями, выработке гормонов. Его регулирующая деятельность происходит вегетативно, то есть автономно.

Нарушение работы гипоталамо-гипофизарной системы проявляется в различных формах. Оно носит общее название гипоталамического синдрома. В его основе находится нарушение интегративного взаимодействия между различными функциональными системами (нейроэндокринной, вегетососудистой, психоэмоциональной), которое требует комплексного подхода к лечению со стороны целого ряда специалистов (гинеколога, педиатра, эндокринолога, невролога).

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Дисфункция гипоталамуса возникает в результате врожденной органической недостаточности или приобретенного поражения мозга. В медицине выделяют несколько форм и синдромов, связанных с этими нарушениями:

1. Нейроэндокринная форма:

смешанное церебральное ожирение;

синдром Клейне-Левина (расстройство сна и бодрствования);

синдром Иценко-Кушинга (повышенная выработка гормонов корой надпочечников);

адипозогенитальная дистрофия (прогрессирующее ожирение с недоразвитием половых органов);

акромегалия (увеличение кистей, стоп, лица);

синдром гиперпролактинемии (повышенная секреция пролактина, нарушение менструального цикла, бесплодие у женщин, снижение потенции у мужчин);

несахарный диабет (недостаточность гормона вазопрессина, выделение большого количества мочи);

несахарный антидиабет (повышенная выработка вазопрессина, водная интоксикация);

метаболическая краниопатия (сахарный и несахарный диабет, гиперплазия или опухоль паращитовидных желез);

синдром пустого турецкого седла (сдавливание гипофиза).

2. Нейротрофическая форма:

болезнь Барракера-Симонса (атрофия жира верхней части туловища, ожирение в нижней части);

универсальная форма алопеции (облысение);

гипофизарная кахексия (резкое снижение массы тела и различные нейровегетативные расстройства).

В результате такого большого разнообразия патологий, вызываемых изменениями в гипоталамусе, возникает сложный симптомокомплекс заболевания, сочетающий обменные, вегетативные, эндокринные нарушения. Основой всех этих явлений является искажение или прекращение подачи импульсов из головного мозга в органы эндокринной системы.

Чаще всего гипоталамический синдром начинается в период полового созревания (12 -14 лет), заболевание более распространено у лиц женского пола. У детей младшего возраста болезнь регистрируется в 5% случаев. У девушек 10-17 лет синдром встречается в 4-6,3% случаев и в дальнейшем часто приводит к бесплодию.

Особенностью заболевания у подростков является сочетание нескольких синдромов с доминированием одного из них. При отсутствии должного лечения у детей формируются серьезные осложнения: стойкое высокое артериальное давление, атеросклероз, прогрессирующее ожирение. В более зрелом возрасте заболевание встречается у 15-17% женщин, а в климактерическом периоде - у 40 % женщин.

В тяжелых случаях возникает частичная или полная утрата трудоспособности и наступает инвалидность, обусловленная следующими факторами:

нарушение зрительных функций в результате сдавливания глазных нервов опухолями гипофиза;

необходимость исключения травм из-за слабости костной, мышечной системы, суставов, связок;

задержка интеллектуального развития;

астенический синдром;

необходимость часто покидать рабочее место из-за частого мочеиспускания;

ограниченные двигательные возможности;

повышенная чувствительность к токсическим веществам.

Причины

Причинами возникновения синдрома являются:

врожденные дефекты гипоталамуса;

генетическая предрасположенность к эндокринным заболеваниям;

гормональный сбой в период полового созревания, во время беременности, родов, абортов, климакса, из-за неконтролируемого приема гормональных препаратов;

воздействие вирусных заболеваний на центральную нервную систему, нейроинфекции;

опухоли головного мозга;

грануломатозные заболевания центральной нервной системы (нейросаркоидоз);

хронические или острые стрессы;

интоксикация;

хронический тонзиллит;

черепно-мозговые травмы;

сосудистые патологии головного мозга (атеросклероз, аневризмы);

систематическое переедание в детстве на фоне наследственной предрасположенности.

Врожденные дефекты гипоталамуса формируются под воздействием следующих факторов у беременной матери:

поздняя беременность;

ранние и поздние токсикозы;

нарушение функции почек;

тазовое предлежание плода и тяжелые роды, родовые травмы;

повышенное артериальное давление;

сердечно-сосудистые заболевания, приводящие к гипоксии плода.

Нарушение функционирования гипоталамуса и других структур мозга может произойти также при неврозах и психических заболеваниях (психоэндокринный синдром). При устранении внешних факторов воздействия и лечении основного заболевания нормальная работа гипоталамуса часто восстанавливается.

Предрасполагающими факторами являются:

наличие очагов хронической инфекции;

избыточное пребывание под солнечными лучами;

травмы головы;

эмоциональное перенапряжение;

курение;

чрезмерное употребление алкоголя;

наркомания.

Симптомы

На начальной стадии заболевания появляются следующие признаки:

усиление аппетита и быстрый набор веса;

учащение головных болей;

раздражительность, депрессия;

перепады артериального давления;

лицо становится круглым, кожа краснеет;

на коже туловища, рук и ног появляются растяжки в виде розовых полос, на шее – «воротник» с гиперпигментированной кожей;

акне на лице, груди, спине, воспаление волосяных фолликулов;

жирная себорея головы;

нарушение менструального цикла у девочек и гинекомастия (увеличение грудных желез ) у мальчиков;

избыточный рост волос на теле.

Ожирение приводит к ухудшению работы половых органов и надпочечников, поэтому вышеперечисленные признаки могут быть вторичными.

У детей наблюдается раннее половое созревание – у девочек развитие молочных желез и первая менструация происходит на 1-2 года раньше, чем у сверстниц, а через 2-3 года начинается нарушение месячного цикла (скудные кровотечения или их полное отсутствие, нерегулярность). Если в гипофизе развиваются опухоли, то появляется синдром галактореи (выделение молока из грудных желез у мужчин и женщин). У женщин наблюдаются дисфункциональные маточные кровотечения, так как такие больные склонны к гиперпластическим процессам и эндометриозу.

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На более поздних стадиях заболевания появляются признаки нарушения терморегуляции (гипер- или гипотермия, неустойчивость температуры), нервной, сердечно-сосудистой, дыхательной, желудочно-кишечной систем, у женщин – бесплодие из-за нарушения работы яичников. Отклонения в неврологии и психо-эмоциональном состоянии имеют следующие проявления:

чрезмерная сонливость или длительный ночной сон;

спутанность сознания;

эмоциональная неустойчивость;

апатия;

неврозы;

депрессивные состояния, повышение уровня тревожности;

мигрень.

Диагностика

Выявить заболевание до появления клинических симптомов трудно. Диагноз устанавливается на основе вышеуказанных признаков, при условии, что проведено полное обследование и исключены первичные заболевания внутренних органов, эндокринных желез и других системных патологий. Диагностическими критериями заболевания являются:

наличие разнообразных нейроэндокринных синдромов;

нарушение терморегуляции организма;

расстройства аппетита, либидо, сонливость;

наличие неврологической симптоматики, указывающей на поражение соседних с гипоталамусом областей мозга.

Для уточнения диагноза проводят следующие обследования:

исследование уровня гормонов гипофиза в крови (кортикотропин, кортизол, фоллитропин, соматотропин, пролактин);

рентгенологическое исследование черепа (признаки повышенного внутричерепного давления и давления внутри турецкого седла, нарушение кровоснабжения, изменения в костях черепа);

магнитно-резонансная или компьютерная томография мозга, позволяющая выявить опухоли гипофиза и синдром «пустого» турецкого седла (сдавливание гипофиза);

ультразвуковое исследование мозга, которое может показать расширение желудочков;

электроэнцефалограмма, фиксирующая преобладание медленных волн в центральном и затылочном отведении, появление волн в передних отделах, нарушения в стволовых структурах, неправильную реакцию на пробу в полушариях мозга.

При гормональном исследовании крови выявляется повышенное содержание биологически активных веществ:

инсулина;

С-пептида, вырабатываемого поджелудочной железой;

триглицеридов;

пролактина;

кортизола;

лютеинизирующего гормона;

соотношения лютеинизирующего и фолликулостимулирующего гормонов;

тиреотропного гормона (в первые 3 года заболевания он повышен, а затем снижается).

У большинства женщин, страдающих этим заболеванием, выявляются изменения в яичниках:

сглаженная поверхность яичников;

слабо выраженный сосудистый рисунок;

увеличение их размера;

образование кист внутри них;

поликистоз, склерокистоз яичников.

При обследовании у офтальмолога определяются изменения глазного дна:

полосы вдоль кровеносных сосудов;

отек сетчатки;

появление патологических бликов;

бледность диска зрительного нерва;

расширенные вены и узкие артерии;

ангиосклероз сетчатки.

Все эти признаки указывают на синдром повышенной сосудистой проницаемости и артериального давления. При неврологическом обследовании более чем у половины заболевших выявляются небольшие нарушения черепно-мозговой иннервации, асимметрия сухожильных рефлексов, признаки внутричерепной гипертензии.

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Гипоталамический синдром дифференцируют с конституциональным ожирением и болезнью Иценко-Кушинга, отличительными признаками которой являются:

быстрая гипотрофия мышечной массы;

ломкость кровеносных капилляров;

остеопороз;

багрово-синюшные стрии на коже.

Лечение

Тактика лечения заболевания состоит в следующем:

устранение факторов, которые вызывают дисфункцию гипоталамо-гипофизарной системы (санация очагов хронической инфекции, устранение опухоли и другое);

улучшение микроциркуляции и устранение гипоксии в мозге;

дегидратация с целью снижения внутричерепного давления;

регулирование нейромедиаторного обмена;

лечение ожирения;

симптоматическая терапия заболеваний органов репродуктивной системы;

психотерапия.

Для медикаментозного лечения применяют препараты:

анорексигенные средства, стимулирующие центры головного мозга, отвечающие за чувство насыщения – фенфлюрамин, дексфенфлюрамин;

тиреоидные гормоны при снижении функций щитовидной железы;

стимуляторы тканевого обмена;

препараты для коррекции вегетативных расстройств;

средства, улучшающие мозговое кровообращение и обмен веществ;

антидепрессанты – ингибиторы обратного захвата серотонина;

препараты, влияющие на метаболизм нейротрансмиттеров в центральной нервной системе .

Больным необходимо придерживаться следующих клинических рекомендаций:

соблюдение субкалорийной диеты с полным исключением легкоусвояемых углеводов (хлебобулочные и кондитерские изделия), дробный прием пищи небольшими порциями;

дозированное голодание;

лечебная физкультура и физические нагрузки;

физиопроцедуры (циркулярный душ, душ Шарко, закаливание);

исключение вредных привычек (курение, алкоголь).опубликовано econet.ru.

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