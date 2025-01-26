Гликация: «Сладкая угроза» молодости

О том, что сахар приносит вред организму, давно всем известно. Избыток провоцирует набор веса и портит зубы. Он нарушает обмен веществ, сбивает работу органов и систем. А еще значительно ускоряет старение кожи.

Гликацией называют сложный и необратимый механизм взаимодействия глюкозы с белками, клетками ДНК и липидами, который вызывает отвердение соединительной ткани и повреждения на клеточном уровне. При этом происходит уплотнение волокон коллагена, появление мимических морщин и их прогрессирование, уменьшение жира и жидкости в подкожном слое.

Польза и вред глюкозы

Употребление углеводов и сахаров необходимо для нормального функционирования нашего тела. Глюкоза является источником энергии и строительным материалом для клеточных структур. При соединении с протеинами, полисахариды участвуют в образовании коллагена и эластина, а также помогают в выработке гиалуроновой кислоты.

Вред организму наносит не сама глюкоза, а ее избыточное количество и конечные продукты гликирования, которые не выводятся ни из клеток, ни в целом из организма. Они постепенно накапливаются в тканях и органах, и нарушают метаболизм, вызывают гипоксию, повреждения и гибель клеток.

Примерно до 30 лет гликация не вредит дерме, но когда ее запуск происходит одновременно с наступлением возрастных изменений, то все повреждающие процессы ускоряются. Конечные продукты гликации прикрепляются к коллагену и эластину и кожа быстро теряет упругость, молодость и свежесть. Кроме этого, на ней сильнее сказывается повреждения от ультрафиолетового излучения.

Сахарное лицо

Употребление рафинированного сахара и продуктов, в которых он содержится, отражается не только на фигуре, но и на лице. На коже становятся заметны следы «засахаривания»: коллаген утрачивает мягкость и эластичность, лицо быстро стареет.

Кроме этого, появляются и другие признаки:

мелкая сеточка хрупких и ломких сосудов;

кожа плохо подпитывается, нарушается ее микроциркуляция;

образуются морщины и борозды;

появляются воспаления и высыпания;

теряется упругость, появляются дряблость и обвислости;

ухудшается цвет лица, он становится тусклым и желтоватым;

сухая кожа становится слишком тонкой, жирная – грубеет, шелушится, краснеет;

портится от любых косметических и природных средств;

теряется эффективность косметических процедур.

Как замедлить процессы старения кожи?

С возрастом женщины стремятся приобретать дорогостоящие косметические средства по уходу за кожей и прибегать к помощи пластической хирургии. Все эти процедуры оказывают временный эффект, так как происходит только внешнее воздействие, а процессы старения начинаются внутри организма. Чтобы замедлить возрастное угасание, необходимо значительно сократить употребление сахара и блюд, в которых он содержится.

Невозможно, да и ненужно полностью отказаться от сахаров, но употреблять следует только полезные продукты. К ним относится зефир, пастила, сухофрукты, мармелад и горький шоколад. Специалисты считают, что простых сахаров в суточном объеме пищи должно быть не более 10%. Для мужчин количество сахара не должно превышать 60 г в день, а для женщин, не больше 50 г. Кажется, что это не очень мало, но следует учесть, что в половине стакана лимонада уже содержится 40 г сахара. А если подсчитать конфеты, фрукты, хлеб и готовые изделия, подслащенные напитки и полуфабрикаты, то эта норма превышается многократно.

Многочисленные исследования подтвердили взаимосвязь процессов гликации с различными нарушениями в работе организма и связанного с этим, риска серьезных заболеваний. Поэтому, в современной медицине и косметологии проводятся поиски активных ингредиентов, замедляющих их и сводящие к минимуму вредные последствия гликации.

Ученые доказали, что растительный экстракт воробейника краснокорневого лекарственного способен защитить организм от продуктов гликирования и окислительных стрессов. А также снижать повреждения кожи, вызванные ультрафиолетовым облучением. Кроме этого, медики утверждают, что витамины группы В могут замедлить механизм гликации. опубликовано econet

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