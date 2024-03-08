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Гликемическая нагрузка

Автор: Econet 08 марта 2024 6918
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Диабет 2 типа развивается в течение нескольких лет с момента, когда клетки организма перестают реагировать на инсулин. Это состояние называется резистентность к инсулину. Оно ведет к тому, что показатель сахара и этого гормона в крови держится высоким продолжительное время после еды. Со временем клетки, синтезирующие инсулин, прекращают его выработку.

Гликемическая нагрузка

При употреблении углеводных продуктов пищеварительная система расщепляет углеводы до сахара, который поступает в кровь. Когда сахар в крови повышается, поджелудочная производит инсулин, который заставляет клетки потреблять сахар в крови для производства и сбережения энергии. Клетки поглощают сахар, и его содержание в крови падает. В это время поджелудочная начинает синтезировать гормон глюкагон, который сообщает печени о том, что необходимо высвободить накопленный сахар. 

Углеводы и сахар в крови 

Углеводный обмен лежит в основе развития диабета 2 типа, когда организм не в состоянии производить достаточно инсулина или не может правильно использовать синтезированный инсулин.

Гликемический индекс

Ранее углеводы классифицировали как «простые» и «сложные».

Простые углеводы

Состоят из сахаров (фруктоза, глюкоза), имеющих простую хим. структуру. Из-за этого простые углеводы быстро «расходуются» для выработки энергии организмом, что ведет к быстрому повышению сахара в крови и производства инсулина поджелудочной.

Сложные углеводы

Имеют более сложную хим. структуру. Сложные углеводные продукты имеют в составе клетчатку, витамины, микроэлементы, и им нужно больше времени, чтобы перевариться - они меньше влияют на показатель сахара в крови, (сахар повышается медленнее). Но есть сложные углеводные продукты (белый хлеб, картофель), которые содержат много крахмала и мало клетчатки.

Но деление углеводов на простые и сложные не принимает во внимание их действие на показатель сахара в крови и хронические недуги. Гликемический индекс (ГИ) – это показатель, который разработали, чтобы понимать, как разные виды углеводных продуктов непосредственно влияют на сахар в крови. ГИ является лучшим вариантом классификации углеводов (тем более – крахмалистой пищи).

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Гликемическая нагрузка

ГИ оценивает углеводы по шкале от 0 до 100 зависимо от того, как быстро и насколько из-за них повышается сахар в крови после приема пищи. Продукты с высоким ГИ (пшеничный хлеб) быстрее перевариваются и провоцируют серьезные скачки сахара в крови. Пища с низким ГИ (цельный овес) перевариваются медленнее, поэтому сахар в крови повышается постепенно.

Пища с низким ГИ имеет рейтинг 55 и менее, а продукты с показателем гликемии 70–100 является пищей с высоким ГИ. Средний уровень ГИ 56-69.

Гликемическая нагрузка

ГИ не сообщает нам, сколько усваиваемых углеводов (общее количество углеводов без клетчатки) обеспечивает пища. Поэтому был разработан метод классификации продуктов, учитывающий и количество углеводов в еде, и их воздействие на сахар в крови. Этот показатель называется гликемической нагрузкой (ГН). ГН пищи высчитывается умножением ее ГИ на количество углеводов в пище. ГН 20 и более - высокая, 11-19 - средняя, а 10 и ниже - низкая.

Люди, которые практикуют диету с низкой ГН, имеют низкий риск диабета 2 типа, чем употребляющие продукты с более высокой ГН. Рацион с высокой ГН также связывают с риском развития ишемии.  

Предлагаем перечень продуктов (приготовленных, если это необходимо) с низкой, средней и высокой ГН.

Низкая ГН (10 и ниже)

  • крупа с отрубями,
  • яблоки,
  • апельсины,
  • фасоль,
  • чечевица
  • кислое молоко,
  • орехи кешью,
  • арахис,
  • морковь

Средняя ГН (11-19)

  • ячмень: 1 стак.,
  • коричневый рис: 3/4 стак.,
  • овсянка: 1 стакан,
  • хлеб из цельного зерна: 1 ломтик
  • макароны из цельного зерна: 1 1/4 стак.

Высокая ГН (20+)

  • жареный картофель,
  • хлопья для завтрака: 28 г,
  • напитки с сахаром: 300 г,
  • конфеты: 1 батончик 50г,
  • кускус: 1 стак.,
  • макароны из белой муки: 1 1/4 стак. опубликовано econet

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Источник: https://econet.ru/

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здоровье сахар инсулин поджелудочная углеводы резистентность диабет гликемический индекс

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