Гликемический индекс: Как правильно рассчитывать

Тем, кто страдает сахарным диабетом либо гипогликемией важно научиться рассчитывать гликемический индекс. О том, как правильно проводить расчеты и какие параметры нужно учитывать мы расскажем в этой статье.

Гликемический индекс необходим, чтобы определить, какие продукты питания вызывают повышение уровня сахара в крови. Гликемия – это количественный показатель глюкозы, образуемой после процесса переваривания углеводов.

Зачем нужно рассчитывать индекс?

Чтобы понять важность этого показателя нужно понимать, какое он имеет отношение к диабету. Как известно, это заболевание провоцирует повышение в крови уровня сахара. Это обусловлено недостаточной выработкой гормона инсулина и неправильным его использованием. А именно благодаря инсулину глюкоза может свободно приникать в клетки. Переизбыток глюкозы в крови (гипогликемия) вызывает серьезные проблемы со здоровьем – развитие сердечных недугов, нарушения в работе почек, снижение зрения и прочие.

Благодаря возможности расчета индекса удается выбрать те продукты, которые не повредят здоровью, что особенно важно при сахарном диабете. При гипогликемии нужно употреблять в пищу продукты с низким гликемическим индексом, поскольку такое состояние опасно для жизни.

Как выполнять расчеты и что учитывать

Индекс – это числовой показатель того, как изменится в крови уровень глюкозы после употребления тех или иных продуктов. Расчеты выполняются с помощью специального калькулятора (сейчас их много) и позволяют выяснить, с какой скоростью углеводы в форме глюкозы проникнут в кровь. Показатель может быть следующим:

низким (0-55);

средним (56-69);

высоким (70-110).

Это поможет составить правильный план питания. Но стоит учесть, что на показатель влияют и другие факторы, в частности, способ приготовления пищи и вид ее потребления. Например, индекс фруктового сока выше индекса свежего фрукта. Также важно учитывать степень созревания овощей и фруктов (более зрелые продукты имеют более высокий индекс) и время приготовления пищи (например, паста «аль денте» имеет низкий показатель по сравнению с той, которая варилась дольше).

Рекомендации по питанию

Диабетикам важно следить за индексом после приема пищи. Для облегчения состояния рацион стоит обогатить свежими овощами, фруктами и бобовыми, поскольку клетчатка снижает гликемический индекс. Для тех, кто страдает гипогликемией также важно научиться рассчитывать индекс, а улучшить состояние помогут продукты с высоким показателем.

Но в любом случае перед корректировкой рациона необходима консультация специалиста. опубликовано econet

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet