Глицин: Сохранение долголетия, здоровье костей и суставов

Глицин - это аминокислота и нейромедиатор, который, способствует улучшению качества сна и помогает в лечении определенных психологических расстройств, таких как шизофрения.

Глицин — это аминокислота и нейромедиатор, участвующий во многих биохимических реакциях. Он способствует улучшению качества сна и помогает в лечении определенных психологических расстройств. Кроме того, считается, что глицин играет немалую роль в сохранении долголетия, поддержании здоровья костей и суставов, чувствительности к инсулину, здоровья сердечно-сосудистой системы и печени.

Полезные свойства глицина

Глицин — это простая, заменимая аминокислота, которая играет ключевую роль в метаболизме и усвоении питательных веществ. Он действует как предшественник ряда важных метаболитов, включая креатин, глутатион, пурины и порфирины. Глицин также участвует в передаче в мозг химических сигналов.

Улучшает качество сна

По данным Центра по контролю и профилактике заболеваний, каждый третий взрослый испытывает проблемы со сном. Низкое качество сна повышает риск развития хронических заболеваний, таких как ожирение, диабет, повышенное артериальное давление, сердечные заболевания и инсульт, не говоря уже о психических расстройствах.

Стремясь найти более безопасные альтернативы существующим препаратам для улучшения сна, ученые приступили к изучению влияния глицина на качество сна.

В рандомизированном двойном слепом перекрестном исследовании приняло участие 19 женщин-добровольцев с жалобами на недостаточный сон. Они были разделены на две группы, первая группа за час до сна получала 3 грамма глицина, вторая - плацебо.

Качество сна измерялось с помощью стандартизированных анкет - опросника сна госпиталя Святой Марии и контрольной карты утомления для космическо-авиационной медицины - в которых оценивались субъективные характеристики сна.

По данным анкет было выявлено, что прием глицина оказал значительное воздействие на общий балл по контрольной карте утомления. В частности, участники отмечали, что чувствуют себя «очень живыми», «очень бодрыми», «очень отдохнувшими» и «просыпаются с ясным сознанием».

Кроме того, не было выявлено никаких серьезных нежелательных последствий.

В ходе другого исследования ученые изучали воздействие глицина на дневную сонливость, усталость и работоспособность у здоровых людей, чья продолжительность сна была ограничена.

Добровольцев попросили на протяжении трех ночей подряд сократить продолжительность сна на 25 процентов. Перед сном они получали 3 грамма глицина или плацебо. По результатам исследования у группы, принимавшей глицин, значительно снизились показатели усталости, а также наблюдалась тенденция к уменьшению сонливости. Также ученые отметили значительное улучшение показателей теста психомоторной бдительности.

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Помогает в лечении психических расстройств

Шизофрения — это нарушение мозговой деятельности, связанное с гипофункцией (аномально низкий уровень) N-метил-D-аспарагиновой кислоты (НМДА). Поскольку глицин обеспечивает оптимальную активность рецептора НМДА, одним из подходов к лечению шизофрении в исследованиях было пероральное введение глицина для увеличения его уровня.

В ходе одного исследования одиннадцать мужчин на протяжении двух недель перорально получали высокую дозу глицина. Сканирование, проведенное через 17 часов после последнего приема глицина, показало значительное увеличение в соотношения глицина/креатина в головном мозге.

В другом исследовании ученые обнаружили, что добавление высокой дозы добавок глицина к антипсихотическим препаратам привело к значительному снижению (23% +/- 8%) негативных симптомов. Также было отмечено улучшение когнитивных процессов и позитивных симптомов.

Глицин помогает при лечении обсессивно-компульсивного расстройства. Обсессивно-компульсивное расстройство (ОКР) — это заболевание, характеризующееся повторяющимися навязчивыми идеями и компульсивным влечением, которое вызывает сильное беспокойство.

Перспективные результаты анализа клинического случая показали, что прием добавок глицина может помочь при лечении данного расстройства.

Основное внимание в данном исследовании было направлено на лица с диагностированным ОКР и телесным дисморфическим расстройством - психическим расстройством, при котором человек каждый день на протяжении нескольких часов думает о своих реальных или предполагаемых физических недостатках.

Стандартное фармакологическое лечение (такое как прием селективных ингибиторов обратного захвата серотонина) не оказало должного эффекта. Однако прием глицина в течение пяти лет привел к значительному снижению признаков и симптомов как ОКР, так и телесного дисморфического расстройства. При прекращении лечения произошел частичный рецидив.

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Уменьшает возрастной окислительный стресс

Процесс старения связан с окислительным стрессом - нарушением баланса между выработкой свободных радикалов и антиоксидантной защитой. Глутатион играет главную роль в антиоксидантной защите. Если клетки неспособны поддерживать внутриклеточную концентрацию глутатиона, происходит необратимое нарушение их жизнедеятельности.

В ходе исследования 2011 года ученые решили определить, может ли стимулирование синтеза глутатиона его предшественниками - цистеином и глицином - облегчить окислительный стресс.

Окислительный стресс связан со многими хроническими заболеваниями, такими как атеросклероз, рак, диабет, ревматоидный артрит, сердечно-сосудистые заболевания, хроническое воспаление, апоплексия, септический шок и другие дегенеративные заболевания.

В исследовании приняли участие восемь пожилых (60-75 лет) и восемь более молодых (30-40 лет) добровольцев.

Исследователи пришли к выводу, что введение с пищей предшественников глутатиона - цистеина и глицина - привело к повышению концентрации глутатиона на 94,6%, а также к значительному снижению уровня окислительного стресса и окислительных повреждений.

Несмотря на то, что требуется больше исследований, эти результаты свидетельствуют о возможном эффективном способе снижения окислительного стресса у пожилого населения.

Полезен для гликемического контроля при диабете 2 типа

Результаты исследования 2008 года, опубликованного в журнале «Journal of EndocrinologicalInvestigation», показали значительное снижение уровня гликозилированного гемоглобина после приема глицина в течение трех месяцев (по сравнению с группой плацебо).

Также было выявлено значительное снижение уровня рецепторов фактора некроза опухоли I у пациентов, получавших глицин (по сравнению с группой плацебо). Снижение повышенного уровня рецептора фактора некроза опухоли I имеет важное значение, поскольку повышенный уровень связан с высоким риском болезни почек и терминальной стадии хронической почечной недостаточности.

Лечение с помощью глицина привлекло к себе внимание исследователей тем, что оно способствует предотвращению повреждений тканей, вызванных хроническим воспалением у пациентов с диабетом 2 типа.

Глицин может защитить от вызванной алкоголем гепатотоксичности. В одном исследовании на протяжении шести недель крысы непрерывно подвергались воздействию этанола, чтобы имитировать клиническую картину и гистопатологию вызванных алкоголем повреждений печени, включая ожирение печени, воспаление и некроз.

В течение двух недель одна группа получала контрольный рацион, а другая - рацион с глицином. Исследователи обнаружили следующее: по сравнению с контрольной группой, у группы, получавшей глицин, значительно снизился показатель печеночной патологии, а также уменьшились симптомы ожирения печени.

Кроме того, у крыс, получавших глицин, на 30% быстрее восстанавливалась аспартатаминотрансфераза и аланинаминотрансфераза в сыворотке. Аспартатаминотрансфераза и аланинаминотрансфераза — это ферменты, которые, преимущественно, содержатся в печени. Повышенный уровень этих ферментов сигнализирует о повреждении.

Был сделан вывод, что глицин ускоряет процесс восстановления после вызванного этанолом повреждения печени.

Побочные эффекты

Судя по всему, глицин хорошо переносится организмом. Были некоторые сообщения о проблемах с ЖКТ, таких как мягкий стул, расстройство желудка, тошнота и рвота.

Рекомендуемая дозировка

Дозировка зависит от заболевания.

В некоторых клинических условиях успешно применялась дозировка 3-5 граммов глицина, принимаемого во время еды.

В некоторых клинических исследованиях та же дозировка глицина перед сном способствовала улучшению качества сна.

Заключение

Глицин - это аминокислота и нейромедиатор, который, способствует улучшению качества сна и помогает в лечении определенных психологических расстройств, таких как шизофрения.

Глицин участвует в синтезе ряда важных метаболитов, включая креатин, глутатион, пурины и порфирины. Также он задействован в передаче в мозг химических сигналов.

Ученые также сосредоточены на изучении роли глицина в сохранении долголетия, поддержании здоровья костей и суставов, чувствительности к инсулину, здоровье сердечно-сосудистой системы и печени. опубликовано econet

Автор Анна Стрельцова

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