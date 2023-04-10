Глюкозамин и хондроитин от боли в суставах

Сочетание глюкозамина и хондроитина необходимо для здоровья суставов. С помощью этих веществ страдающие остеоартритом могут облегчить симптомы, параллельно улучшая функцию суставов и оберегая хрящи. Кроме того, глюкозамин и хондроитин оказывают противовоспалительный, сердечно-сосудистый и важный для здоровья кишечника эффект.

И глюкозамин, и хондроитин синтезируются в организме человека. Вещество глюкозамин присутствует в суставных хрящах и синовиальной жидкости. Хондроитин также важный компонент суставного хряща. Эти соединения оберегают хрящи суставов, угнетают воспаление. Глюкозамин и хондроитин имеют синергетический эффект, и их можно потреблять совместно в форме диетических добавок.

Польза для здоровья глюкозамина и хондроитина

Остеоартроз

При остеоартрите суставные хрящи в руках, бедрах, коленях постепенно разрушаются, вызывая их износ. Слабость хрящевой ткани и смазки провоцирует боли, скованность и отечность.

Вероятность остеоартрита увеличивается с годами. Прочие факторы, ведущие к остеоартриту:

наследственность,

травмы, чрезмерная эксплуатация суставов,

ожирение.

Сочетание глюкозамина и хондроитина вызывает значительные улучшения состояния больных: снятие боли и улучшение функции суставов.

Мы в ВКОНТАКТЕ! Подписывайтесь!

Ревматоидный артрит

Этиология двух, на первый взгляд схожих, заболеваний - остеоартрита и ревматоидного артрита – на самом деле разнится. Остеоартрит – дегенеративная патология суставов, вызванная износом, а ревматоидный артрит считается аутоиммунным недугом, который нарушает суставную функцию.

Глюкозамин позволяет облегчить симптоматику у больных ревматоидным артритом. Но, хотя глюкозамин-хондроитин показал позитивный результат для снятия болевой симптоматики и улучшения функций у страдающих остеоартритом, он не продемонстрировал явный эффект для больных ревматоидным артритом.

Возможное объяснение разницы в действии глюкозамина хондроитина при этих двух заболеваниях связано с противовоспалительным эффектом.

Воспаление

Глюкозамин-хондроитин снижает воспалительные маркеры в организме. При приеме хондроитина пациенты имеют более низкий показатель воспалительного С-реактивного белка и более низкие значения метаболита простагландина E2 (PGE-M).

Употребление глюкозамина также может снизить вероятность сердечно-сосудистых недугов (из-за его противовоспалительного эффекта).

Данное противовоспалительное действие может улучшить прочие состояния, например, хроническое воспаление кишечника, кардиологические болезни, состояния аутоиммунного характера.

Микрофлора кишечника

Хондроитин оказывает позитивное действие на кишечную микрофлору, так как он увеличивает показатель Bacteroides, которые регулируют баланс микробиоты. Дело в том, что и глюкозамин, и хондроитин показывают ограниченное всасывание кишечником и используются бактериями для защиты барьера кишечника.опубликовано econet

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление - мы вместе изменяем мир! © econet