Подпишись
  1. Главная
  2. Новости
  3. Здоровье
  4. Голод, холод и покой: как лечить ОРВИ

Голод, холод и покой: как лечить ОРВИ

Автор: Econet 27 ноября 2022 5682
  • Рейтинг: 0.0 из 5
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Сохранить публикацию

Вирусы являются самой примитивной формой жизни, стоящей между живой и неживой природой. В их составе находится только генетический материал – РНК или ДНК, который упакован в белковую оболочку. К наиболее известным вирусным инфекциям относятся ОРВИ и ОРЗ, грипп, пневмонии, менингит и некоторые другие заболевания.

Голод, холод и покой: как лечить ОРВИ

При попадании в организм вирус прикрепляется к мембране и его генетический материал проникает в клетку-хозяина, где распространяется с помощью ферментов организма. И клетка начинает синтезировать уже вирусные белки. Новорожденные вирусы проникают в новые клетки, вызывают прогрессирование болезни. Затем вирусы с жидкостями начинают выделяться в окружающую среду, заражая новых хозяев.

Лечение вирусных инфекций

Следует знать, что вирусные инфекции невозможно лечить антибиотиками. Они устойчивы  к их воздействию, так как у вирусов нет клеточной стенки, метаболизма и собственных систем синтеза. Антибиотики назначают только тогда, когда существует риск осложнения. Уничтожить вирус, который уже проник в клеточную структуру, можно только вместе с самой клеткой.  

Противовирусные препараты стимулируют иммунитет организма, нарушают структуры новых вирусных частиц и препятствуют попаданию вирусных возбудителей в новые клетки.

Мы в ВКОНТАКТЕ! Подписывайтесь!

Голод, холод и покой: как лечить ОРВИ

Помогут лечению:

  • голод – во время болезни люди часто теряют аппетит, поскольку организм тратит все силы на борьбу с вирусами. Не следует насильно принимать пищу. Если не хочется есть, то лучше ограничиться наваристым бульоном, обильным питьем воды с лимоном, зеленого чая, отваром трав, соками.
  • холод – больному необходим свежий воздух, поэтому помещение следует чаще проветривать, проводить влажную уборку и увлажнять воздух;
  • покой – во время болезни не следует создавать дополнительную нагрузку на зрение, слух и другие органы, просматривая телепередачи, просматривая социальные сети, играть на компьютере или в телефоне;
  • прием витаминов – облегчит самочувствие Витамин Д, С, цинк пиколинат, употребление пробиотиков и ферментов.

Во время болезни следует промывать нос солевыми растворами или негазированной минеральной водой, полоскать горло водой с солью, йодинолом, коллоидным серебром. Надо учесть, что кишечник также нуждается в защите и поэтому следует пить много воды и принимать абсорбенты.опубликовано econet.ru

Подписывайтесь! Мы в Одноклассниках!

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление - мы вместе изменяем мир! © econet

Источник: https://econet.ru/

*Статьи Эконет.ру предназначены только для ознакомительных и образовательных целей и не заменяет профессиональные медицинские консультации, диагностику или лечение. Всегда консультируйтесь со своим врачом по любым вопросам, которые могут у вас возникнуть о состоянии здоровья.
Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.

здоровье вирус орви грипп пневмония инфекция голод

Еще от Econet

Задайте вопрос

Комментарии (Всего: 1)
    • 0 / 0

      Карина

      При вирусных заболеваниях хорошо цинк начинать принимать, он активизирует иммунную защиту и способствует более быстрому выздоровлению. Мне эваларовский цинк в шипучих нравится, там дозировка мощная и форма легкодоступная. Также в целом нужно жидкости больше пить, отдыхать во время болезни, чтобы организм восстанавливался

      Ответить

    Добавить комментарий

     

    Наш Telegram-канал. Подписывайтесь!

    https://t.me/econetru

     

    ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ!

    История повторяется трижды. Первый раз как трагедия и пару раз — для тупых. Андрей Кнышев
    Что-то интересное
    Лучшее за день
    За 48 часов
    За неделю
    За месяц
    За 3 месяца
    За 6 месяцев
    За 9 месяцев
    За всё время
    Принять
    Наш сайт использует технологию cookies. Оставаясь на ресурсе, Вы соглашаетесь с нашей политикой конфиденциальности в отношении cookies.