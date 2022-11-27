Голод, холод и покой: как лечить ОРВИ

Вирусы являются самой примитивной формой жизни, стоящей между живой и неживой природой. В их составе находится только генетический материал – РНК или ДНК, который упакован в белковую оболочку. К наиболее известным вирусным инфекциям относятся ОРВИ и ОРЗ, грипп, пневмонии, менингит и некоторые другие заболевания.

При попадании в организм вирус прикрепляется к мембране и его генетический материал проникает в клетку-хозяина, где распространяется с помощью ферментов организма. И клетка начинает синтезировать уже вирусные белки. Новорожденные вирусы проникают в новые клетки, вызывают прогрессирование болезни. Затем вирусы с жидкостями начинают выделяться в окружающую среду, заражая новых хозяев.

Лечение вирусных инфекций

Следует знать, что вирусные инфекции невозможно лечить антибиотиками. Они устойчивы к их воздействию, так как у вирусов нет клеточной стенки, метаболизма и собственных систем синтеза. Антибиотики назначают только тогда, когда существует риск осложнения. Уничтожить вирус, который уже проник в клеточную структуру, можно только вместе с самой клеткой.

Противовирусные препараты стимулируют иммунитет организма, нарушают структуры новых вирусных частиц и препятствуют попаданию вирусных возбудителей в новые клетки.

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Помогут лечению:

голод – во время болезни люди часто теряют аппетит, поскольку организм тратит все силы на борьбу с вирусами. Не следует насильно принимать пищу. Если не хочется есть, то лучше ограничиться наваристым бульоном, обильным питьем воды с лимоном, зеленого чая, отваром трав, соками.

Если не хочется есть, то лучше ограничиться наваристым бульоном, обильным питьем воды с лимоном, зеленого чая, отваром трав, соками. холод – больному необходим свежий воздух, поэтому помещение следует чаще проветривать, проводить влажную уборку и увлажнять воздух;

покой – во время болезни не следует создавать дополнительную нагрузку на зрение, слух и другие органы, просматривая телепередачи, просматривая социальные сети, играть на компьютере или в телефоне;

прием витаминов – облегчит самочувствие Витамин Д, С, цинк пиколинат, употребление пробиотиков и ферментов.

Во время болезни следует промывать нос солевыми растворами или негазированной минеральной водой, полоскать горло водой с солью, йодинолом, коллоидным серебром. Надо учесть, что кишечник также нуждается в защите и поэтому следует пить много воды и принимать абсорбенты.опубликовано econet.ru

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