Голодание 7, 21 и 40 дней: что произойдет с телом?

Сегодня популярно водное лечебное голодание, суть которого заключается в полном отказе от пищи и употреблении исключительно воды. Результатом этого мероприятия будут очищение организма от шлаков и токсинов, улучшение работы органов и систем, похудение, омоложение. Важно подготовиться к голоданию физически и психологически.

О голодании можно спорить много. Доктора часто считают, что полный отказ от пищи – нешуточный стресс для организма, последствия которого могут оказаться довольно негативными для физического и психического состояния человека. Сторонники целебного голодания скажут вам, что это прекрасный метод очистить организм от шлаков, оптимизировать функции ЖКТ, нормализовать мышечный тонус.

Внешние и внутренние изменения в организме после 3, 7, 21 и 40 дней голодания

Трехдневное голодание

Является максимально мягким и безопасным способом очищения организма.

1-й день. Явных изменений в организме вы не заметите. Голод ощущаться будет, но резервов питательных соединений и энергии достаточно для того, чтобы побороть голод и полноценно функционировать в течение дня. Совет: выпивать каждый час по 250 мл воды.

2-й день без пищи начинаем со стакана воды, рекомендуется утренняя прогулка, бодрость снизится, а голод будет напоминать о себе. Возможна сильная жажда. Воды важно пить до 2,5 л в сутки.

3-й день характеризуется такими признаками: тошнота, слабостью неприятный привкус во рту, белый налет на языке. Унять эти симптомы может питье воды.

Позитивные перемены

произошла очистка организма от токсичных веществ, шлаков и слизи,

ушел избыток жидкости – прошли отеки конечностей и лица,

потеря 1-3 кг веса ,

, оптимизация функций ЖКТ,

уменьшение болей (в частности в суставах),

улучшение состояния опорно-двигательного аппарата.

Негативные последствия 3-х-дневного отказа от пищи

тахикардия до 120-140 ударов в мин,

брадикардия ниже 60 ударов в мин.,

тошнота и головокружение,

сонливость в течение дня,

усталость,

головная боль.

Мы в ВКОНТАКТЕ! Подписывайтесь!

Семидневное голодание

Острые приступы голода отмечаются на 2-й / 3-й день голодания.

4-й день ознаменуется легкостью и зарядом бодрости, произойдет обострение органов чувств и стимулирование умственных процессов. Возможны усталость, тошнота.

5-й день. Голодание воспринимается с легкостью, так как уже не мучают тошнота и головная боли. Но снижать объем потребляемой воды нельзя.

6-й день считается кризисным, появляются слабость, белый налет на языке, от которого важно избавляться. Возможно обострение чувства голода, но оно преодолевается легче, чем в первые 3 дня. Может вообще пропасть стремление к еде.

7-й день в начале подарит бодрость и эмоциональный подъем. К вечеру одолеет слабость и возможно повышение температуры. Рекомендуется обильное питье.

Позитивные перемены

уменьшился в объеме желудок,

кожные покровы стали более гладкими, уменьшилась интенсивность высыпаний,

потеря веса - примерно 500 г в сутки.

Негативные последствия

увеличение количества налета на языке,

неприятный «аромат» ацетона из полости рта,

резкий запах урины и пота,

обострение заболеваний.

7-дневное водное голодание готовит организм к продолжительному отказу от еды. К концу 7-го дня организм переходит на так называемое внутреннее, или энергетическое, питание.

Трехнедельное голодание

Это голодание длительностью в 21 день требует грамотного подхода: важно посоветоваться с доктором и обследоваться, чтобы понять, готовы ли вы к такому испытанию.

8-й день отказа от пищи стартует бодро. Но на целый день энергии не хватает. Поэтому важно больше отдыхать и раньше отправляться ко сну.

С 9 по 14-й день отсутствует ощущение голода, в теле чувствуется легкость. Возникает обострение обоняния. Вероятно резкое ухудшение настроения.

15-й и 16-й дни – этап очищения кожи, которая приобретает гладкость и сияющий вид. Налет на языке и неприятный запах из полости рта не исчезают. Налет важно снимать.

На 17-й день резкий запах изо рта и налет на языке уходят, но общее состояние к концу дня могут резко ухудшиться: возникают слабость, головокружение, повышение температуры.

18-й и 19-й дни считаются стартом еще одного кризиса (длится от суток до трех дней). Могут наблюдаться вялость, тошнота и неприятные ощущения в области пищеварительного тракта. В последние 2 дня настроение лучше, но организм, безусловно, ослаблен. Становятся замедленными речь, движения и реакции, голод не ощущается.

Позитивные перемены

глубокое очищение,

регенерация кожи, повышаются ее упругость и эластичность, разглаживаются тонкие морщинки,

оптимизация функций пищеварительного тракта,

похудение.

Негативные симптомы, при которых важно проконсультироваться с доктором для грамотного выхода из голодания

сильное головокружение, тошнота, рвота,

повышение / понижение кровяного давления,

мелькание мошек перед глазами,

галлюцинации,

депрессивное состояние,

утрата больше 40% массы тела,

обострение хронических патологий.

В процессе продолжительного голодания возможны гнойные выделения из носа и влажный кашель. Это не опасные признаки, они говорят об очищении организма.

Результат голодания

3 дня - чистка почек,

К 7 дню - очистка ЖКТ.

К 12 дню очищаются лимфатическая и кровеносная системы.

Костная система очищается через 21 день.

Функции нервной системы нормализуются через 36 дней.

К 40-му дню отказа от пищи организм очистится полностью.опубликовано econet

Подписывайтесь! Мы в Одноклассниках!

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление - мы вместе изменяем мир! © econet