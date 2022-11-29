Головная боль: сигнал о болезни, которая не дает вам спокойно жить

Головная боль может быть не такой уж безобидной. Пренебрегая ее лечением, вы можете не заметить куда более серьезные проблемы.

Головная боль – самое распространенное расстройство здоровья человека. Оно занимает десятое место в шкале причин, которые приводят к нетрудоспособности рабочего населения. А это в свою очередь влечет к снижению уровня экономического благополучия общества и качества жизни в целом. Если страдаете от головной боли, то крайне важно узнать, какая болезнь под ней скрывается! В зависимости от характера головной боли, врачи могут установить наличие патологий здоровья человека. Ведь боль может распространяться как в области затылка и глаз, так и в лобной части головы. По утверждению Ирины Рудаковой, профессора неврологии ГБУЗ МО «МОНИКИ имени М.Ф. Владимирского», профессора ИВДНЭ имени Св. Луки, врача высшей категории и доктора медицинских наук, на головную боль нельзя не обращать внимания. Ведь с ее помощью можно распознать первые признаки болезней.

Головная боль может быть ежедневной и эпизодического действия

Боль является неоднородной по своей структуре. Она может быть хронической, то есть возникать периодически в виде напряженности и мигрени. А также с более редкими ее формами, при которых отсутствует связь с органичной болезнью головного мозга. Поэтому употребление лекарств, направленных на расширение сосудов, не приносит никакой пользы, но способно даже спровоцировать усиление болевого порога.

Второй разновидностью головной боли является так называемая вторичная боль. Ее причиной могут быть различные болезни, в том числе и те, которые могут угрожать человеческой жизни. Внутричерепное кровоизлияние и нарушение кровотока головного мозга, наличие опухолей мозга, инфекционных заболеваний нервной системы, а также нарушение кровяного давления и различные повреждения черепа могут спровоцировать головную боль. Для борьбы с такими заболеваниями требуется специальное лечение. Поэтому обратиться к врачам за экстренной помощью крайне важно.

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О чем говорит боль в той или иной части головы

Местонахождение боли может многое сказать о болезни.

Если ощущение дискомфорта ощущается в зоне виска и боль распространяется на большую часть головы, то это может свидетельствовать о мигрени.

и боль распространяется на большую часть головы, то это может свидетельствовать о мигрени. А тупая боль в затылке говорит о повышенном артериальном давлении.

говорит о повышенном артериальном давлении. Но если вы ощущаете боль, как-будто от сдавления обручем, тогда это признаки стресса и напряжения организма.

тогда это признаки стресса и напряжения организма. Острые респираторные вирусные инфекции вызывают боли в переносице, глазах и области лба.

Но эти признаки являются индивидуальными, поэтому в разных ситуациях причины и следствия могут отличаться.

Когда обращаться за помощью к врачу

Если у вас боль повторяется очень часто, причина установлена, и врач прописал препараты для лечения, ходить в больницу при каждом приступе не обязательно. Можно смело лечиться самому от мигрени, при изменении кровяного давления, напряжении мышц, или снижении уровня сахара в крови.

Но если боль только появилась, ее причины вам не известны, а частота интенсивности необычная — обязательно обратитесь за помощью к врачу. Не закрывайте глаза на симптомы, при которых поход к специалисту откладывать ни в коем случае нельзя.

Симптомы головной боли, которые нельзя игнорировать

1. Боль внезапная, как-будто что-то внутри взрывается. При этом интенсивность ее быстро увеличивается.

2. При болях возникают другие расстройства: ослабевают мышцы, нарушается зрение, слух, речь. Наблюдается головокружение, нарушается сознание, поведение и другие функции.

3. Боль длится несколько недель.

4. Новая, необычная боль.

5. При изменении положения тела и чихании боль усиливается.

6. Острая головная боль у женщин во время применения оральных контрацептивов. А также при употреблении препаратов, которые влияют на свертывание крови.

Если лечение медпрепаратами при хронических головных болях не помогает, обратитесь за помощью к врачу. Возможно, ранее поставленный диагноз был неправильным, что послужило причиной ненадлежащего лечения. Кроме того, причиной хронических головных болей может стать частый прием лекарств, обладающих обезболивающим эффектом, а также нарушение функций мышц черепа и шеи. А диагностировать причину может только врач.

Любите себя и относитесь к своему здоровью с должным вниманием!опубликовано econet.ru.

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