Головная и лицевая боль: Триггерные точки

Если у вас появилась головная или лицевая боль, изучите симптомы, связанные с мышцами в этой области. Как только вы выявите мышцу, дающую боль, воздействуйте на точки напряжения.

Структуру черепа формируют 8 черепных и 14 лицевых костей. Единственная подвижная кость — нижняя челюсть. Кости черепа покрывают 15 мышц, посредством которых мы выражаем большинство наших эмоций, и 4 мышцы, которые перемещают нижнюю челюсть, позволяя нам кусать и пережевывать пищу.

Головная и лицевая боль: Причины

Для большинства из нас лицо — сосредоточение самоощущения. Вместо того, чтобы ощущать себя в животе, груди, ногах или спине, мы идентифицируем себя с нашими лицом и головой. Это одна из первичных причин того, что головная и лицевая боль могут быть такими изнурительными. Боль в этой области отражается на нашей способности функционировать так сильно, как никакие боли в других частях организма. Она влияет на нашу способность думать, концентрироваться и иногда возможность четко видеть. Вы не можете убежать от головных или лицевых болей.

Головные и лицевые боли часто возникают как результат травмы или повреждения мышц шеи, особенно когда голова вытянута в наклоне (как бы немного падает). Резкое движение часто является причиной травмы независимо от того, возникло ли оно в результате автомобильной катастрофы или падения. Падение из-за толчка сзади — прекрасный пример. Толчок сзади, и голова летит назад, перед тем как дернуться вперед. Так возникает травма грудиноключично-сосцевидной (ГКС) мышцы, что типично для резкого движения.

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Предостережение

Головные и лицевые боли могут возникнуть от множества расстройств, включая синусит, болезни десен и инфекции, мигрень, неврологию, заболевание глаз, Во многих случаях эти боли можно предотвратить самолечением. Однако, если боль изнурительна и сопровождается тошнотой, рвотой, чрезвычайной чувствительностью к свету и звуку, отеком лица, лотерей контроля над лицевой мускулаурой. нарушением зрения и затруднением речи, жевания, глотания или дыхания, рекомендуется обратиться за профессиональной медицинской помощью.

Повреждение шеи, когда она удерживается в вытянутом положении, — другой источник травмы. Представьте: верхняя часть тела наклонена относительно ног, голова вздернута, подбородок выступает вперед. Обычно это основное положение при игре в футбол, теннис и в других ракеточных видах спорта, при плавании брассом и в велосипедном спорте.

Когда вы занимаете места в передних рядах театра или красите потолок, ваша голова и шея находятся в том же самом положении. Посмотрите, как оно влияет на мышцы шеи: мышцы передней стороны растянуты, мышцы задней стороны сокращены. Это положение неизбежно приводит к слабости мускулатуры шеи и возникновению точек напряжения.

Удерживание головы и шейного изгиба в наклоне вперед в течение длительного времени может породить проблемы. При чтении книги или просмотре телевизора лежа в кровати в положении, когда подбородок упирается в грудь, вы создаете предпосылку для возникновения боли в шейных мышцах. Это мышечное напряжение может вызвать как лицевую боль, напоминающую головную боль при синусите, так и явления, которые, как правило, не связаны с мускулатурой (головокружение, слезотечение). Использование компьютерного монитора, который помещен ниже линии зрения, может привести к тому же самому.

Перенапряжение и неправильное использование мышц (височной, жевательной, крыловидных), которые вовлечены в процесс жевания, часто приводят к возникновению точек напряжения и в результате — лицевой боли. Боль в этих зонах на голове, шее и в лицевых мышцах диагностируется как ВНС-синдром (дисфункция височно-нижнечелюстного сустава).

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Височно-нижнечелюстной сустав располагается перед ухом и соединяет нижнечелюстную кость с черепом. Поместив указательный палец по центру уха со стороны лица, а затем открыв и закрыв рот, можно почувствовать движение ВНС. Можно поместить палец внутри уха и почувствовать движение сустава во время открывания и закрывания рта.

Защитное сжимание зубами резиновой трубки во время подводного плавания — неправильное использование тех мышц, которые автоматически стискивают зубы при подъеме тяжелого груза.

Прямая травма челюсти или привычное удерживание головы в возвышенно-выдающемся положении также вызывает напряжение в этих мышцах и может привести к нарушению функций челюсти.

Если у вас появилась головная или лицевая боль, изучите симптомы, связанные с мышцами в этой области. Как только вы выявите мышцу, дающую боль, воздействуйте на точки напряжения. Но не останавливайтесь на этом. Проверьте, нет ли плотных тяжей в остальной части мышц. Вполне вероятно, что они имеются. Освободите все мышцы от напряжения растяжкой. Вам понравится эта процедура.опубликовано econet

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