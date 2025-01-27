Подпишись
  1. Главная
  2. Новости
  3. Здоровье
  4. Горло, желудок, печень: что еще лечит гвоздика

Горло, желудок, печень: что еще лечит гвоздика

Автор: Econet 27 января 2025 6374
  • Рейтинг: 0.0 из 5
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Сохранить публикацию

Среди большого разнообразия пряностей гвоздика занимает особое место. Она обладает пикантным и ярким ароматом и широко используется в кулинарии. Но не все знают, что гвоздику можно применять в лечебных целях. Вот 5 проблем со здоровьем, с которыми поможет справиться гвоздика.

Горло, желудок, печень: что еще лечит гвоздика

Есть веская причина иметь в своем кухонном шкафу такую пряность, как гвоздика. Пищеварительные и противомикробные качества гвоздики отлично работают в терапевтических целях. Гвоздику применяли в медицине столетиями, ведь люди давно знали о её ценных свойствах. Пряность представляет собой ни что иное как сушеные бутоны гвоздичного дерева. Компоненты гвоздики положительно влияют на метаболизм и функции пищеварения.

Гвоздика: 5 вариантов применения 

Гвоздика широко применяется в кулинарных целях, но полезно знать и о ее терапевтических возможностях. В состав пряности входят дубильные вещества, флавоноиды, стерины и прочие соединения, полезные для нашего здоровья.

Как можно использовать гвоздику в оздоровительныхных целях? Начнем с того, что это естественное стимулирующее средство. Гвоздику применяют, когда необходимо усилить аппетит, избавиться от газов в кишечнике или инфекций ротовой полости.

Экстракты и масла данного растения присутствуют в составе зубных паст, средств, назначением которых является лечение стоматологических недугов. 

Горло, желудок, печень: что еще лечит гвоздика

1. Проблемы с пищеварением

Люди издавна знакомы с пищеварительными свойствами гвоздики. Как уже говорилось, пряность активирует пищеварение и действует против повышенного газообразования.

Ветрогонное и противовоспалительное действие пряности используют для выведения кишечных газов и при расстройствах желудка. Помимо всего прочего, её экстракт позитивно действует на лечение язв у животных. Подобный эффект для человека предполагает дополнительные исследования.

Рецепт для пищеварения.

Компоненты:

  • Сушеные гвоздичные бутоны - 5 шт.
  • Чистая вода – 1 стакан.

Технология приготовления

  • Вскипятить 1 стакан воды.
  • В кипящую воду отправить гвоздичные бутоны.
  • Убрать отвар с огня и настаивать 10 мин. Теперь можно процедить жидкость.
  • Принимать дважды в день три дня подряд.

2. Боли в горле

Антимикробные свойства пряности действуют пагубно на болезнетворные агенты, которые являются причиной боли в горле. 

Рецепт против боли в горле.

Компоненты:

  • Молотая гвоздика - 5 гр.
  • Редька – 1 ст. ложка (15 гр.).
  • Мёд – 15 гр. 
  • Чистая вода – 1 стакан.

Технология приготовления:

  • Соединить все компоненты и залить стаканом теплой воды.
  • Полоскать раствором горло 2-3 мин. 
  • Повторять манипуляцию несколько раз в день.

3. Уход за ротовой полостью

Использование гвоздики в медицине предполагает и гигиену ротовой полости. Пряность замедляет рост болезнетворных бактерий, которые провоцируют заболевания дёсен, уменьшает зубной налет, помогает бороться с зубной болью и неприятным ароматом изо рта. 

Важно помнить, что при сильной зубной боли лучше не мешкая записаться на прием к стоматологу.

Рецепт для полости рта.

Компоненты:

  • Петрушка – 2 веточки.
  • Сушеные гвоздичные бутоны - 3 шт.
  • Чистая вода – 2 стакана.

Технология приготовления:

  • Вскипятить воду.
  • В кипящую воду добавить петрушку и гвоздичные бутоны.
  • Уменьшить пламя и варить 2 мин.
  • Накрыть крышкой. Остудить. Достаточно будет 10-15 мин.
  • Процедить и полоскать ротовую полость трижды в день.

Горло, желудок, печень: что еще лечит гвоздика

4. Работа печени

Гвоздичные бутоны имеют в составе активное соединение эвгенол, необходимое для здоровья печени. Вследствие этого, употребление гвоздики лечит ожирение печени и последствия окислительного стресса. Позитивный эффект пряности отмечен даже при таком серьезном заболевании, как цирроз печени.

Рецепт для здоровья печени.

Компоненты:

  • Сушеные гвоздичные бутоны - 5 шт.
  • Чистая вода – 1 стакан.
  • Мед – 1 ст. ложка.

Технология приготовления:

  • Вскипятить 1 стакан воды.
  • Залить гвоздичные бутоны кипятком.
  • Накрыть и настаивать 10 мин.
  • Процедить и ввести мёд.
  • Пить 1 раз в день в продолжение двух недель.

5. Кашель

Гвоздика прекрасно лечит кашель и прочие респираторные недуги. Активные вещества пряности губительно действуют на вирусы и бактерии, атакующие лёгкие. Также гвоздика усиливает иммунный ответ организма.

Рецепт против кашля.

Компоненты:

  • Сушеные гвоздичные бутоны - 3 шт.
  • Чистая вода – 1 стакан.
  • Мед – 1 ст. ложка.
  • Сок половины лимона.

Технология приготовления:

  • Вскипятить 1 стакан воды.
  • Добавить гвоздику, сок лимона, мёд
  • Накрыть и настаивать 10 мин.
  • Пить стакан этого напитка каждый вечер перед отходом ко сну, пока симптоматика не ослабнет.

Гвоздика, бесспорно, полезная и нужная пряность. Но, как и любой продукт, она имеет ряд противопоказаний. 
Не следует употреблять гвоздику и ее настои, если имеет место:

  • печеночная недостаточность,
  • Болезнь Крона,
  • беременность,
  • лактация.опубликовано econet

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление - мы вместе изменяем мир! © econet

Источник: https://econet.ru/

*Статьи Эконет.ру предназначены только для ознакомительных и образовательных целей и не заменяет профессиональные медицинские консультации, диагностику или лечение. Всегда консультируйтесь со своим врачом по любым вопросам, которые могут у вас возникнуть о состоянии здоровья.
Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.

здоровье гвоздика пищеварение метаболизм

Еще от Econet

Задайте вопрос

Комментарии (Всего: 0)

    Добавить комментарий

     

    Наши лучшие посты в telegram-канале ECONET (без рекламы)

     https://t.me/econeton

    Ждем Вас и любим!

    ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ!

    Проще зажечь свечу, чем проклинать на чем свет стоит темноту. Конфуций
    Что-то интересное
    Лучшее за день
    За 48 часов
    За неделю
    За месяц
    За 3 месяца
    За 6 месяцев
    За 9 месяцев
    За всё время
    Принять
    Наш сайт использует технологию cookies. Оставаясь на ресурсе, Вы соглашаетесь с нашей политикой конфиденциальности в отношении cookies.