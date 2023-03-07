Гормон голода: Как мысли могут управлять желудком

Грелин называют «гормоном голода», потому что в предыдущих исследованиях люди, которые получали этот гормон, становились настолько голодными, что ели значительно больше, чем обычно.

Грелин называют «гормоном голода», потому что в предыдущих исследованиях люди, которые получали этот гормон, становились настолько голодными, что ели значительно больше, чем обычно. Грелин может воздействовать на «центры удовольствия» в головном мозге, заставляя вас тянуться еще за одним куском пирога просто потому, что вы помните, как вкусен был первый, и как вам было приятно (по крайней мере, в тот момент). Проще говоря, одна из сил, заставляющих вас есть (и переедать - вторую порцию или еще один десерт, даже если вы наелись), - это, без сомнения, грелин.

Грелин - гормон голода

Эксперимент «Разум над молочным коктейлем»

Почему диетические продукты не помогают похудеть

Что еще влияет на гормон голода?

Фруктоза тоже влияет на уровень грелина

Лучше всего - психосоматический подход к потере веса

На уровень этого гормона в организме влияет совершенно иное, более комплексное явление. Однако одним из наиболее интересных выводов на сегодняшний день является способность разума «обвести желудок вокруг пальца» - а это приводит к резкому снижению грелина даже при отсутствии обильной еды.

Эксперимент «Разум над молочным коктейлем»:

В ходе исследования участники получали молочный коктейль, в котором было 380 калорий. На бутылки были прикреплены этикетки двух видов. На одних этикетках было написано, что в молочном коктейле - целых 620 калорий, а на других - что в коктейле всего 140 калорий. Оказалось, что физические изменения и уровень насыщения участников соответствовали тому, что было написано на этикетке, а не тому, что на самом деле было в бутылке.

У тех, кто думал, что пьет молочный коктейль с огромным количеством калорий, после употребления этого напитка отмечено резкое падение уровня грелина, а у тех, кто считал, что пьет «низкокалорийный» коктейль, колебаний уровня грелина не наблюдалось.

Вместе с тем, участники из группы «калорийного» коктейля ощущали большую сытость - это показывает, что «уровень насыщения участников соответствует не фактической питательной ценности того, что они потребляют, а тем показателям, в которых они были уверены».

Таким образом, получается, что разум влияет на уровень грелина больше, чем питательные вещества, которые вы потребляете, и это имеет серьезные последствия! Простая вера в то, что еда, которую вы только что съели, питательна, может, по сути, снизить уровень гормона голода, а это оказывает вторичное воздействие на обмен веществ - начинается сжигание только что съеденных калорий.

Исследователи объясняют: «Воздействие потребления продуктов на грелин может быть психологически опосредованным, а разум существенно определяет физиологические реакции на пищу».

Почему диетические продукты не помогают похудеть

Это исследование проливает свет на еще одну причину, по которой диетические продукты так часто оказываются неспособными помочь людям фактически потерять вес. Помните, когда участники пили «полезный» коктейль (на котором была этикетка «без жира, без добавленного сахара, низкокалорийный»), уровень грелина оставался относительно неизменным? Это означает, что их организмы не получали сигнала о том, что они наелись и им нужно перестать есть, равно как и не получал никакого сигнала их метаболизм.

Если бы производители продуктов по-настоящему хотели помочь людям похудеть, то, возможно, этикетки «много жиров и калорий» имели бы больший эффект, чем реклама диетических продуктов, которая вряд ли сформирует позитивные убеждения у большинства людей.

Другие исследования тоже показали, что мозг не обмануть с помощью продуктов, сладких на вкус, но без сопутствующих калорий, например, искусственно подслащенных. Эксперименты установили, что сладкий вкус, независимо от его калорийности, повышает аппетит и вызывает эффект высвобождения инсулина.

Аспартам, как выяснилось, обладает наиболее ярко выраженным эффектом, но то же можно сказать и о других искусственных подсластителях, таких, как ацесульфам калия, сукралоза и сахарин.

Проще говоря, когда вы едите что-то сладкое, мозг высвобождает допамин, вызывающий ощущение удовольствия. Активируется центр поощрения в мозге. Кроме того, высвобождается лептин - гормон, регулирующий аппетит. После поглощения определенного количества калорий, он, в конце концов, сообщает мозгу, что вы наелись.

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И напротив, когда вы едите что-то сладкое, но не калорийное (т. е. искусственный подсластитель), путь удовольствия в мозге по-прежнему активируется сладким вкусом, но деактивировать-то нечего, ведь организм все еще ждет калории.

В результате вы переедаете и, в конечном счете, набираете вес.

Что еще влияет на гормон голода?

Становится все более очевидным: то, что заставляет людей есть определенные продукты, и то, что дает им сигнал начать или перестать есть, зависит от многих факторов. Одним из них могут быть ваши убеждения о еде, но есть и другие. Так, уровень грелина повышает хроническая нехватка сна, поэтому вы можете чувствовать голод, хотя на самом деле, вам не нужно есть. Это, скорее всего, одна из причин, по которой недостаток сна чреват набором излишнего веса.

Определенную роль в колебаниях уровня грелина может играть инсулин. В одном исследовании отслеживали уровень грелина у восьми взрослых, не страдающих диабетом, через два часа после инъекции инсулина. Вскоре после начала введения уровень грелина начал снижаться. Когда вливание инсулина было остановлено, уровень гормона голода начал расти и быстро вернулся к нормальному.

Поскольку уже известно, что инсулин повышает уровень лептина - «гормона ожирения», который говорит мозгу умерить аппетит после еды, то эти результаты свидетельствуют о том, что инсулин играет важную роль в контроле того, что вы едите.

Другими словами, предположим, что вы едите сладкий десерт. Возрастает выработка инсулина, ведь сахар в крови нужно доставить в клетки и использовать его для энергии. Употребление этого сахара увеличивает и выработку лептина, который регулирует аппетит и отложение жира, и снижает выработку грелина, который помогает регулировать потребление пищи.

Идея в том, что когда вы едите, организм знает, что должен чувствовать себя менее голодным. Но, когда выработка инсулина нарушена (например, при резистентности к инсулину), уровень грелина остается повышенными даже после употребления пищи — это состояние приводит к хроническому голоду (в основном, голоду к углеводам), избыточному потреблению пищи и нежелательному увеличению веса.

Фруктоза тоже влияет на уровень грелина

Фруктоза - дешевая форма сахара, используемая в тысячах пищевых продуктов и безалкогольных напитков, способна нарушить метаболизм человека и, вероятно, привести к кризису ожирения. Это объясняется тем, что в организме фруктоза расщепляется совсем не так, как глюкоза, а фруктоза сегодня потребляется в огромных количествах, из-за чего негативные последствия ее употребления стали еще более заметными.

Если кто-то вам говорит, что «сахар - он везде сахар», то эти люди весьма отстали от жизни. Становится все более очевидным, что само употребление фруктозы, в том числе, кукурузного сиропа с высоким содержанием фруктозы, способно резко увеличить склонность к перееданию. Видите ли, глюкоза подавляет гормон голода грелин и стимулирует лептин, который подавляет аппетит. Фруктоза же не влияет на грелин и нарушает коммуникацию головного мозга и лептина, что приводит к перееданию.

Поэтому фруктоза способствует набору лишних килограммов, увеличению жира на животе, резистентности к инсулину и развитию метаболического синдрома, не говоря уже о длинном списке хронических заболеваний, сопутствующих этим состояниям. Это еще один пример сложной взаимосвязи гормонов голода и способности регулировать потребление пищи.

Тем не менее, идея о том, что сознание и ваши убеждения относительно того, что вы едите, тоже влияет на уровень грелина, очень увлекательна и заслуживает должного внимания. Как сообщает NPR:

«Наши убеждения имеют значение практически во всех сферах, во всём, что мы делаем», - говорит Крум. - «Насколько - загадка, но не думаю, что мы уделяем достаточное внимание роли наших убеждений в определении нашей физиологии и нашей реальности. У нас очень упрощенное представление об обмене веществ: калории вошли, калории вышли. Люди не хотят думать о том, что наши убеждения тоже оказывают на него влияние», – убеждена она. - «Но это так!»

Лучше всего - психосоматический подход к потере веса

В исследовании доказавших свою эффективность стратегий, которые помогли людям потерять вес и сохранить результаты в течение хотя бы одного года, многие стратегии носили эмоциональный характер, в том числе:

Стараться не есть в состоянии негативных эмоций и стресса

Нести ответственность за свои решения

Укреплять чувство автономии, внутренней мотивации и самоэффективности в вопросе похудения

Участвовать в сети социальной поддержки

Зачастую в основе лишних килограммов лежат эмоциональные факторы, поэтому важно регулярно проводить эмоциональную «уборку». Молитва и методы энергетической психологии, такие как техника эмоциональной свободы (EFT) - все это прекрасные способы снять стресс и очистить скрытые эмоциональные блоки, которые могут стоять на вашем пути к потере веса (или соблюдения более здоровой диеты).

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Еще один элемент заключается в том, что многие люди по-прежнему избегают продуктов, которые приведут к тому самому чувству сытости, которого так жаждет ваш разум – таких продуктов, как полноценное сливочное масло, кокосовое масло, орехи, авокадо и другие полезные для здоровья жиры. Конечно, все мы разные, но большинству людей неплохо было бы стремиться к рациону питания с высоким содержанием полезных жиров (на уровне 50-70% от потребляемых калорий), умеренным содержанием высококачественного белка и большим количеством овощей.

Такой рацион нормализует уровень гормонов (грелина, лептина и инсулина) и дает чувство насыщения и уму, и телу, причем вам не нужно бороться с чувством обездоленности, которое сеет хаос на уровне гормонов голода и метаболизма.

По сути дела, исследования показывают, что калории, полученные из хлеба, рафинированных сахаров и переработанных пищевых продуктов, способствуют перееданию, тогда как калории из цельных овощей, белка и клетчатки, уменьшают чувство голода. Не все калории одинаковы - именно поэтому попытки похудеть с помощью подсчета калорий не помогает, а правильное питание - помогает.опубликовано econet

Автор Джозеф Меркола

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