Гормон молодости: Что есть женщинам, чтобы надолго сохранить красоту

В этой статье мы расскажем вам, в состав каких продуктов входит эстроген и почему женщинам важно их употреблять.
За красоту женщины отвечает гормон эстроген. Он делает кожу упругой и эластичной, предотвращает старение, поддерживает репродуктивную функцию и сексуальность женщины. Дефицит либо напротив, переизбыток эстрогена может спровоцировать набор веса, вызвать повышенную утомляемость или депрессию. Также может снизиться женская самооценка и сексуальное влечение. Поэтому женщинам очень важно следить за своим гормональным фоном.
После 45 лет начинается естественное снижение уровня женских гормонов. В этом возрасте следует обратить особое внимание на питание и образ жизни и обогатить свой рацион продуктами с естественным эстрогеном.
Если вы придерживаетесь правильного питания, то при выборе продуктов наверняка обращаете внимание на количество белков, жиров и углеводов в их составе, но количество гормонов учитывают не многие. Организм можно привести в порядок даже без применения каких-либо медикаментозных препаратов, иногда достаточно откорректировать питание.
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Чтобы улучшить внешний вид, эмоциональное и общее состояние организма, включите в рацион:
Есть еще несколько продуктов, содержащих эстроген. Среди них:
Но эти продукты следует употреблять в умеренном количестве. Отдавайте предпочтение натуральным продуктам, экологичным и безопасным.
В каких растениях содержатся фитоэстрогены
Помните, что переизбыток эстрогенов не менее опасен, чем их недостаток. Поэтому, увлекаться продуктами для повышения эстрогена можно только, если вы удостоверились в низком его содержании в организме*. опубликовано econet.ru.
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Источник: https://econet.ru/
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