Гормон пролактин - что это такое, на что влияет и за что отвечает

✅ПРОЛАКТИН считается гормоном деторождения, поскольку большинство известных его воздействий на организм человека тем или иным образом влияют на способность размножаться. Главным образом пролактин влияет на работу молочной железы — его основной функцией является обеспечение нормальной лактации.

Пролактин (ПРЛ) — это гормон состоящий из почти 200 аминокислот. Как и ряд других, его регуляция осуществляется клетками, расположенными в передней доли гипофиза. Пролактин также называют лактотропным, лактогенным, лютеотропным, маммотропным гормоном или маммотропином. На латыни он звучат как Prolactinum, на английском языке Prolactin или Luteotropic hormone и имеет соответствующие аббревиатуры (PRL), (LTH).

Пролактин - все, что нужно знать женщине и мужчине

Гормон пролактин - что это такое? Пролактин у женщин и мужчин.

Основные симптомы повышенного пролактина у женщин, симптоматика

Пролактин повышенный и пониженный у мужчин

Методы лечения

Гормон пролактин - что это такое? Пролактин у женщин и мужчин.

Пролактин считается гормоном деторождения, поскольку большинство известных его воздействий на организм человека тем или иным образом влияют на способность размножаться. Главным образом пролактин влияет на работу молочной железы — его основной функцией является обеспечение нормальной лактации. Также его рецепторы охватывают практически все остальные органы человеческого тела, например, они присутствуют в сердце, легких, печени и селезенке, почка и надпочечниках, матке и женских яичниках, мужских яичках, мышцах скелета, на коже, частично в отделах ЦНС. Значительное увеличение количества гормона в крови способствует снижению уровня эстрогена или тестостерона.

У женщин

Средней нормой ПРЛ у женщин (не беременных) считается 15-20 нанограмм на 1 миллилитр. Секреция пролактина обычно происходит импульсивно в количестве до четырнадцати секреций за сутки. Наивысших отметок гормон достигается в период короткого сна или с 5 до 7 часов утра, а наиболее низких — по истечению пары часов после пробуждения, поэтому именно тогда специалисты рекомендуют сдавать анализ на проверку ПРЛ. При нормальной работе эндокринной системы уровень гормона значительно выше только при беременности и кормлении. Механизм передачи сигнала выглядит следующим образом:

рецепторы поддаются воздействию (область соска);

происходит передача импульсов (конечная точка — головной мозг);

гипоталамусом выделяются пролактин-рилизинг факторы;

эти факторы провоцируют секрецию гипофизом дополнительного пролактина (выше нормы);

также выделение пролактина зависит от уровня эстрагена, гериоидных и некоторых других гормонов.

Сбой на любом из этапов работы данного механизма может привести к чрезмерной секреции гормона независимо от беременности и лактации. У женщин во время беременности ПРЛ в значительной степени повышен, особенно в третьем триместре, и может доходить до 300 нанограмм на 1 миллилитр крови. После родов и начала лактации уровень гормона понижается, но относительно нормы он может еще долгое время оставаться высоким, даже по истечению десяти лет и более.

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У мужчин

В норме ПРЛ в крови у мужчин должно быть ниже, чем у женщин, то есть меньше 20 нанограмм на 1 миллилитр. В мужском организме пролактин стимулирует выработку иммунитета, оказывает влияние на массу тела, регулирует процесс сперматогенеза, поддерживает развитие вторичных половых признаков и формирует половое влечение. Если уровень ПРЛ завышен, это может привести к гиперпролактинемия, которая негативно сказывается на качестве половой жизни и способности к деторождению, как мужчин, так и женщин, у которых повышение нормы пролактина не связано с беременностью и грудным вскармливанием. В таких случаях эффективным будет медикаментозное лечение высококачественными медицинскими препаратами (например, от фармацевтической компании Pfizer, которой уже почти 170 лет) имеющими большой опыт в борьбе с гиперпролактинемией. Лечение должно проходить строго под наблюдением врача после полного обследования пациента, поэтому, если есть подозрение на повышенное содержание ПРЛ в крови, необходимо обратится за помощь к специалистам.

Основные симптомы повышенного пролактина у женщин, симптоматика

Пролактин, второе название гормона лютеоропин, является одним из важнейших гормонов в человеческом организме. Благодаря пролактину, организм способен соблюдать водно-солевой баланс в должной норме, благодаря чему почки в состоянии нормально функционировать. В женском организме этот гормон ответственен за выработку женского гормона эстрогена и в ответе за качество половых функций, но только в случаях, когда гормональный уровень пролактина соответствует норме.

Пролактин отвечает за выработку молока и развитие молочных желез. Только когда уровень пролактина в норме, молочные железы вырабатывают достаточное количество молока для кормления ребенка.

Симптомы

В нормальном состоянии уровень гормона пролактина не имеет постоянной стабильности, нормой считается постоянное колебание с незначительными отклонениями от нормы в течение одного дня. Максимально высокий уровень гормона пролактина можно зафиксировать в утреннее время или максимум спустя три часа после полного пробуждения.

В ночное и вечернее время, перед сном содержание гормона значительно снижается, но в период сна гормональный уровень увеличивается по нарастающей. Часто происходит, когда происходит повышение гормона или же относительное его снижение и удерживается в таком состоянии достаточно продолжительное время.

Сбой такого рода может привести различным негативным последствиям. Значительные отклонения от необходимой нормы требуют обязательного и соответствующего лечения. При выборе метода лечения рассматриваются все возможные причины внезапного отклонения и с учётом всех фактов, назначается наиболее подходящий курс лечения.

Причины

Пролактин относится к одним из главных гормонов, который вырабатывает наш организм. Выработка этого гормона происходит в головном мозге, точнее сказать в гипофизе.

У женщин этот вид гормона несет ответственность за рост молочных желез, за наступление беременности и вынашивание ребенка, за выработку грудного молока в период кормления.

А его повышение у женщин может нести за собой серьезные последствия.

Повышение данного гормона у женщин приводит к нерегулярным месячным, а со временем они вообще могут прекратиться, если не наступает желаемая беременность, а также у небеременной и не кормящей молодой женщины из грудей выделяется молоко, то можно говорить о повышении данного гормона.

Повышение этого гормона может быть не только у женщин, но и мужчин. Это характеризуется набуханием молочных желез у сильного пола и снижением потенции.

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Последствия

Необходимо помнить, что гормональный сбой может привести к бесплодию. Часто причиной снижения является чрезмерное курение или употребление алкоголя. Снижение, как повышение пролактина ведёт к неизбежным проблемам половой функциональности организма в целом. Снижение является основной причиной неспособности к кормлению грудью, так как при недостаточном уровне гормона молоко не вырабатывается в необходимом количестве.

Пролактин повышенный и пониженный у мужчин

Пролактин относится к наиболее важным гормонам в человеческом организме. Независимо от пола человека. Этот гормон вырабатывается гипофизом. Пролактин считается незаменимым для нормального регулирования всего водно-солевого баланса в организме, способствуя задержке выделения жидкости и солей почками.

В мужском организме пролактин участвует в процессе выработки тестостерона. Только при нормальном уровне данного гормона, сперматозоиды способны правильно работать и развиваться. Пролактин является непосредственным участником во всех иммунных реакциях и берёт на себя ответственность за состояние половой функциональности.

Симптомы

Мужчины, имеющие проблемы с повышение пролактина склонны к ожирению и развитию молочных желёз по женскому типу. На коже могут отмечаться покраснения и высыпания.

Основным причинам гормонального сбоя можно отнести неправильный образ жизни, связанный с чрезмерной половой активность, физической перенагрузкой и прочими факторами риска. Следствием сбоя может быть невозможность нормального функционирования гипофиза. Повышение пролактина может быть временным явлением, его ещё называют самоустраняющимся. Подобное состояние не считается опасным для организма или же вызванным рядом специфических заболеваний внутренних органов. К которым можно отнести различные аутоиммунные заболевания, опухоли в гипофизе, сбой в работе гипоталамуса, цирроз, повреждения грудной области разной этиологии, гипотиреоз и заболевания, связанные со сбоями в эндокринной системе.

Также стоит отметить, что появлению заболевания могут поспособствовать всевозможные болезни почек. К основным причинам повышения принято относить образ жизнедеятельности потенциально пациента, стрессы, физическая активность, переизбыток белка в организме и прочие. К группе риска можно отнести малоподвижных мужчин.

Причиной сбоя может быть нехватка витамина B6, или же приём медикаментозных средств. К которым можно отнести различные оральные контрацептивы. Несомненно, сбой может вызвать радиационное воздействие на организм. Если сбой наблюдается в течение продолжительно времени, то это может привести к эректильной дисфункции и без надлежащего лечения — бесплодию.

Для нормализации гормонального уровня первоначально необходимо обнаружить и полноценно вылечить все существующие заболевания внутренних органов. Для стабилизации гормона возможно назначение специальных гормональных средств, способствующих сбалансированию пролактина. Однако стоит понимать, что при наличии заболеваний сродни опухоли гипофиза, существует большая вероятность хирургического вмешательства.

Часто происходит при гормональном дисбалансе снижение гормона пролактина, причин подобного явления масса. Снижению может поспособствовать приём некоторых противосудорожных препаратов или проведение рентгенотерапии. Часто снижение вызвано перенесёнными инфекционными заболеваниями или наследственностью, а точнее, генетической предрасположенностью к гормональным сбоям подобного рода.

Последствия

Чаще всего, отклонения происходят из-за стрессовых ситуаций, чрезмерных нагрузок, перенасыщенной половой активности или наоборот. В случаях, когда после клинических исследований мочи, по показаниям оказывается, что уровень гормона значительно повышен, то этот факт не говорит о течении скрытых заболеваний.

Сбой может быть следствием неправильного образа жизни. В некоторых случаях гормон может самопроизвольно восстановить необходимый уровень. Дисбаланс может быть кратковременного типа, но и может указывать на проблемы такого рода, как:

Проблемы с почками, в частности, почечная недостаточность.

Цирроз печени.

Дисфункция или опухоль гипофиза.

Болезнь гипоталамуса.

Гипотиреоз.

Повреждения грудной клетки разной локализации.

Различные аутоиммунные заболевания.

Если пролактин стабильно повышен, то это может быть причиной бесплодия или же снижения мужской потенции. Проблемы могут быть связаны с эректильной дисфункцией, ожирением, значительным снижением качества жизни, или же гинекомастии — увеличение молочной железы, по женскому типу. Заметив перечисленные изменения необходимо в срочном порядке обратиться специалисту.

В большинстве из случаев, основной причиной являются нарушения функциональности гипофиза или некоторыми особенностями в образе жизни. При значительном повышении гормона, снизить его уровень, не используя специальных медикаментозных средств не представляется возможным. Специалисты обычно прописывают препараты, способные нормализовать гормональный фон.

Проведение качественного лечения способно не просто нормализовать уровень пролактина, но и нейтрализовать возникшие заболевания, непосредственно связанные с его повышением. В редких случаях необходимо хирургическое вмешательство, в тех случаях, когда обнаружена опухоль гипофиза. Для стабильного результата пациент должен строго придерживаться всех рекомендаций своего доктора и вести умеренную сексуальную жизнь.

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Методы лечения

Лечением повышения данного гормона занимается врач эндокринолог.

Повыситься он может, прежде всего, при заболеваниях печени и почек, это связано с нарушением работы данных органов, в результате происходит нарушение процесса его усвоения и вывода из организма.

Также излишек пролактина может быть в результате нарушения функции щитовидной железы или наличие поликистоза яичников.

К повышению гормона приводит и прием некоторых препаратов. Чаще всего это препараты, которые применяются при лечении язвенной болезни или при повышенном артериальном давлении. На фоне приема этих лекарств у женщины могут прекратиться месячные

Также индивидуально для каждой женщины требуется подбор и противозачаточных препаратов. При назначении их здоровым женщинам они могут привести к повышению пролактина. Поэтому прежде, чем назначить противозачаточные таблетки обязательно нужно сдать анализы и проверить свой гормональный фон.

Прием наркотиков негативно влияет на количество данного гормона. Вследствие, чего это приводит к бесплодию женщин и наличию импотенции у мужчин.

Повышенный пролактин обычно часто встречается от 20-30 лет.

Иногда причиной его повышения может быть наличие аденомы в гипофизе. Такие случаи встречаются очень редко.

Пролактин может повыситься при длительных стрессовых ситуациях, при хроническом недосыпании.

При назначении лечения необходимо выяснить причину его повышения. Если это связано с приемом лекарств или стрессом, то необходимо устранить данную причину и гормон придет в норму.

Если это связано с наличием аденомы гипофиза, то таких больных наблюдают. Чаще всего эта опухоль очень медленно растет или почти не растет. Для снижения пролактина назначаются специальные препараты, дозировку, которых врач подбирает каждому индивидуально.

Если повышение связано с заболеванием других органов, то необходимо лечить основное заболевание.опубликовано econet

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