Гормон пролактин: Важные функции у мужчин и женщин

✅Пролактин не только стимулирует выработку молока, он повышает иммунитет, борется со стрессом и защищает мозг. В этой статье вы узнаете, как функционирует пролактин в вашем организме и о факторах, которые контролируют его секрецию.

Что такое пролактин? Пролактин (PRL) является пептидным гормоном, кодируемым геном PRL. Как следует из названия (pro-lactation), его основной функцией является стимулирование выработки молока у женщин. Но данный гормон не только стимулирует выработку молока: он повышает иммунитет, борется со стрессом и защищает мозг. Как функционирует пролактин в вашем организме и каковы факторы, контролирующие его секрецию?

Гормон пролактин у женщин и мужчин

Где вырабатывается пролактин?

Гормоны, контролирующие выработку пролактина

Функции пролактина

Роли пролактина в человеческом теле очень сложны и не ограничены только женщинами. Это вещество контролирует метаболизм, невосприимчивость, деторождение, психическое здоровье.

Пролактин оказывает более 300 разных влияний в человеческом теле.

Основная функция пролактина - помогать в выработке грудного молока.

Где вырабатывается пролактин?

Большинство пролактина поступает из мозга. Точнее, ваш гипофиз содержит так называемые лактотрофные клетки, которые создают и высвобождают пролактин в кровоток.

Пролактин вырабатывают лактотрофные клетки гипофиза.



Другие ткани и органы в вашем теле также производят небольшие количества пролактина. К ним относятся:

Матка

Клетки иммунной системы

Клетки кожи

Жировая ткань

Лимфоциты и моноциты выделяют пролактин в качестве цитокина или стимулятора иммунной системы.

Гормоны, контролирующие выработку пролактина

Как и другие гормоны гипофиза, пролактин находится под контролем гипоталамуса, который вырабатывает гормоны, стимулирующие или подавляющие секрецию пролактина.

Пролактин-рилизинг пептид (PrRP) уменьшает аппетит и стимулирует гипофиз для того, чтобы выпустить пролактин. В настоящее время ученые исследуют PrRP как возможную терапию против ожирения.

Дофамин (допамин)

Дофамин является основным фактором ингибирования пролактина и наиболее важным регулятором его секреции. Пролактин повышает уровень дофамина в гипоталамусе, который, в свою очередь, ингибирует дальнейшее высвобождение пролактина – это общий механизм, известный как петля отрицательной обратной связи.

Факторы, которые повышают пролактин, подавляя дофамин в мозге, включают:

Стимуляция женской груди

Младенец

Эстроген

Некоторые препараты (нейролептики)

С другой стороны, стимуляторы выработки (агонисты) дофамина подавляют секрецию пролактина. Врачи используют их для лечения различных состояний с повышенным пролактином или гиперпролактинемией.

Тиреотропин-рилизинг-гормон (TRH)

Тиреотропин-рилизинг-гормон из гипоталамуса стимулирует гипофиз выпустить тиреотропный гормон (ТТГ), который форсирует выработку тиреоида и пролактина.

Затем, пик выработки тиреоида тормозит производство тиреотропин-рилизинг-гормона и тиреотропного гормона, создавая другую отрицательную петлю обратной связи. Люди с недостаточной активностью щитовидной железы или гипотиреозом не имеют этого механизма контроля, и показывают повышенные значения TRH, что может повысить их уровень пролактина.

Эстроген

Помимо блокирования дофамина, эстроген непосредственно стимулирует рост пролактин-продуцирующих клеток и их секрецию. Во время беременности уровень пролактина в крови следует за постепенным повышением эстрогена.

Во время беременности эстроген и прогестерон блокируют рецепторы пролактина в груди и таким образом предотвращают лактацию. Рождение ребенка вызывает резкое падение этих гормонов, что позволяет производить молоко и начать кормить грудью младенца.

Окситоцин

Окситоцин работает рука об руку с пролактином во время лактации, чтобы извлечь произведенное грудное молоко. Клетки, вырабатывающие пролактин, имеют рецепторы окситоцина, и эти гормоны, вероятно, стимулируют выработку друг друга.

Сосание младенца вызывает выброс обоих гормонов, и это основной стимулятор лактации после родов.

Взаимосвязь пролактина и окситоцина

Кроме кормления грудью, существуют и другие возможности, которые стимулируют мать выделять грудное молоко молоко (рефлекс окситоцина), включающие:

Интимный контакт с ребенком

Слышать плач ребенка, который хочет есть

Любящие мысли о ребенке

Поддержка и комфорт от окружения вокруг родившей матери

Согласно исследованию на крысах, пролактин может подавлять окситоцин у небеременных самок, но при беременности — переходит на стимулирующий эффект.

Другое

Также увеличить выработку пролактина может следующее:

Гормон роста

Витамин Д

Сон

Секс

Физическая нагрузка

Питание, особенно продуктами с высоким содержанием триптофана

Сауна

Функции пролактина

Только у женщин

Помогает в производстве грудного молока

Основная роль пролактина заключается в стимулировании выработки грудного молока (лактации). Пролактин увеличивается во время беременности и достигает пика к моменту родов.

Сразу после родов пролактин начинает повышать выработку белков, лактозы и других компонентов грудного молока. Другие гормоны, необходимые для этого процесса, включают инсулин и окситоцин.

Каждый эпизод кормления имеет пик уровня пролактина и обеспечивает устойчивую поставку молока. Если мать прекращает кормление грудью, пролактин возвращается к небеременным значениям через 1-2 недели.

Как уже упоминалось, близкий контакт с ребенком и благоприятная внешняя среда стимулируют лактацию, повышая пролактин и окситоцин.

С другой стороны, высокий пролактин предотвращает овуляцию во время грудного вскармливания (подавляя гонадотропин-рилизинг-гормон), что защищает мать от новой беременности. На самом деле женщины, которые кормят грудью своих детей часто и в течение длительного времени, могут естественным образом задержать овуляцию на 1-2 года.

Способствует развитию груди

Производство молока и его выброс требуют здоровых, функциональных молочных желез, которые формируются во время развития груди.

Ткань молочной железы развивается в период полового созревания и продолжает претерпевать циклические изменения на протяжении всей жизни женщины. Самые большие изменения происходят во время беременности, когда грудь считается полностью зрелой.

Пролактин управляет гормонами и факторами роста, которые поддерживают развитие груди:

Эстроген

Прогестерон

Гормон роста

Инсулин

Гормоны щитовидной железы и паращитовидной железы

IGF-1 (соматомедин)

Их сложное взаимодействие приводит к увеличению молочных желез, подготавливая их к выработке молока.

Шесть ключевых гормонов беременности.

Помогает поддерживать беременность

Другое название пролактина — лютеотропный гормон (лютеотропин), что указывает на другую жизненно важную роль этого гормона. Он стимулирует «желтое тело» (corpus luteum ) в яичниках, чтобы произвести прогестерон, который помогает зачатию и поддерживает беременность.

Кроме того, он позволяет эмбриону прикрепляться к слизистой оболочке матки и стимулирует образование плаценты.

Аномально высокий уровень пролактина при беременности может даже увеличить риск выкидышей, но имеющиеся данные не позволяют сделать однозначный вывод.

Способствует развитию плода

Пролактин напоминает гормон роста, который необходим на всех стадиях развития плода.

График выработки гормонов при беременности, рождении и кормлении младенца

Наука все еще изучает точные роли пролактина на пренатальной стадии; ученые предполагают, что он способствует развитию мозга и регулирует иммунитет

Исследования на крысах и мышах показывали широко распространенное выражение рецепторов пролактина в плоде, высказывая свои критические роли в фетальном росте. Плацента также высвобождает соединения, подобные пролактину, известные как плацентарные лактогены.

У мужчин и женщин

Помогает воспитывать детей

Во время и после беременности пролактин изменяет мозг матери и вызывает соответствующее поведение в уходе за ребенком. Более высокие уровни пролактина связаны с практикой выхаживания и воспитания детей у мужчин и женщин.

Согласно исследованию на мышах, пролактин стимулирует мозг матери и обостряет ее обоняние, что необходимо для распознавания и воспитания потомства.

Однако высокий уровень пролактина может сделать молодых матерей враждебными, что, вероятно, является адаптивным механизмом защиты матерей и их детей.

Понижает уровень стресса

Наш мозг выпускает пролактин в ответ на стресс и таким образом балансирует влияния гормона стресса — кортизола. Пролактин ингибирует АКТГ, гормон, стимулирующий выработку кортизола.

Низкий уровень пролактина после родов может вызвать чувство беспокойства у эмоциональных женщин, в то время как интимный контакт с ребенком приносит расслабление. Другие компоненты, опосредующие этот эффект, включают:

Окситоцин

ГАМК

Норадреналин

Пролактин защищает мозг и иммунную систему молодых матерей от негативного воздействия стресса.

Исследование на крысах подтвердило успокаивающее действие пролактина у обоих полов, независимо от беременности.

Стимулирует иммунную систему

Пролактин действует как сигнальная молекула (цитокин) в иммунной системе. Это помогает иммунным клеткам созревать и делиться, позволяя им продуцировать другие цитокины, такие как:

ФНО-альфа (фактор некроза опухоли)

IFN-гамма (интерферон-гамма)

Цитокин IL-12

Цитокин IL-1B

Это усиливает реакцию к внешним угрозам, например, к микробным инфекциям. Одно исследование на животных даже сообщило о способности пролактина стимулировать противораковый иммунный ответ.

Однако состояния организма с увеличенным уровнем пролактина могут очень сильно стимулировать иммунную систему и сыграть роль в различных аутоиммунных заболеваниях.

Длительное воздействие электромагнитного облучения от мобильных телефонов и WI-FI снижает уровень пролактина и увеличивает окислительный стресс у беременных.

Регулирует потребление пищи и обмен веществ

Наша жировая ткань, печень и поджелудочная железа имеют рецепторы пролактина, что указывает на его роль в использовании и потреблении энергии из пищи.

Пролактин повышает аппетит и количество съедаемой пищи, вызывая вызывая резистентность к лептину. Этот эффект предназначен для обеспечения дополнительной энергией и питательными веществами во время беременности, но это может произойти в любых состояниях организма с высоким содержанием пролактина.

В поджелудочной железе пролактин повышает секрецию инсулина и чувствительность к глюкозе. Это помогает предотвратить диабет у молодых мам, но может вызвать увеличение веса у обоих полов.

На поздних сроках беременности (3-й триместр) пролакин может вызывать транзиторную инсулинорезистентность, направленную на сохранение глюкозы для растущего плода.

Защищает мозг и нервы

В исследовании с участием 106 женщин с рассеянным склерозом, пролактин увеличил восстановление миелина. Это исследование подтвердило нейропротекторные преимущества пролактина, наблюдаемые у животных.

Другое исследование на мышах показало критическую роль пролактина в гиппокампе, центре мозга формирования эмоций и памяти. Гиппокамп был на 80% менее развит у мышей, лишенных пролактина, что приводило к нарушениям обучения и памяти.

В аналогичных исследованиях на животных пролактин смог защитить мозг от разрушительного воздействия стресса.

Поддерживает баланс электролитов

Пролактин регулирует транспорт жидкости, натрия и калия через мембрану кишечника и их фильтрацию почками.

В целом, это вызывает задержку воды и минералов в теле, но результат зависит от других гормонов, которые оказывают большее влияние (таких, как альдостерон и вазопрессин).

Пролактин поддерживает баланс в нормальных условиях, но также играет роль в накоплении жидкости из-за заболеваний печени и почек.

Только у мужчин

Хотя основное действие пролактина связано с рождением ребенка, но мужчины также производят его значительное количество. Другие функции, перечисленные выше, относятся к обоим полам и подтверждают, что пролактин — это гораздо больше, чем просто «молочный» гормон.

Основным стимулом для выработки пролактина у мужчин является психологический стресс. В нормальных условиях пролактин способствует поддержанию репродуктивного здоровья и сильного иммунитета у мужчин.

Репродуктивные возможности пролактина

Пролактин не является необходимым гормоном у мужчин для воспроизведения потомства (зачатия), его оптимальные уровни увеличивают выработку тестостерона и спермы. Ночное повышение значений тестостерона, вероятно, связано со всплеском пролактина.

В исследовании с участием 20 мужчин с низкими показателями пролактина и с диагнозом бесплодия, дополнительное получение пролактина уменьшило анормальные клетки спермы на 42% . Врачи расценили низкий уровень пролактина как одну из основных причин бесплодия участников эксперимента.

Согласно другому наблюдательному исследованию с более чем 2.500 мужчин, низкий пролактин был связан с:

Эректильной дисфункцией

Преждевременной эякуляцией

Метаболическим синдромом

С другой стороны, хронически повышенный уровень пролактина вызывает снижение уровня половых гормонов и сексуальную дисфункцию у мужчин и женщин. Высокий уровень пролактина блокирует гормоны, необходимые для репродуктивного здоровья.

Многочисленные исследования говорят о пагубном влиянии пролактина на либидо и фертильность у мужчин. Лечение агонистами дофамина может восстановить их половую функцию и показатели тестостерона.

Таким образом, как высокие, так и низкие показатели пролактина могут препятствовать сексуальной функции и репродуктивному здоровью у мужчин, в то время как нормальный уровень поддерживает их.

Нарушение секреции пролактина у мужчин

Произвольное истечение молока из молочных желез у женщин (в том числе не рожавших и во время постменопаузы) и у мужчин — анормальный процесс, известный как галакторея (galactorrhoea), а рост мужской ткани груди вызван гинекомастией. Эти заболевания могут возникать вследствие гормонального дисбаланса в период полового созревания.

У взрослых людей галакторея и гинекомастия могут быть вызваны следующими причинами:

Опухоли, секретирующие пролактин (пролактиномы)

Нарушения в выработке половых гормонов

Применение анаболических веществ в бодибилдинге

Прием лекарств, увеличивающих уровень эстрогена

Интересно, что выделения из сосков у одного молодого мужчины (из-за высокого уровня пролактина) имели все необходимые компоненты материнского молока. Некоторые ученые даже предположили, что мужская «лактация» является адаптивным механизмом, предназначенным для замены материнского молока в экстремальных случаях.опубликовано econet

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