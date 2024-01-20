Гормональное здоровье: как повысить прогестерон без медикаментов

Женское здоровье во многом зависит от гормонального баланса в организме. Например, симптомы дефицита прогестерона проявляются в излишней нервозности, раздражительности, головных болях и других болезненных состояниях. Какие естественные средства помогут повысить уровень прогестерона?

Женское здоровье – вещь деликатная и требует внимательного к себе отношения. Сегодня поговорим о таком достаточно болезненном состоянии как ПМС. Предменструальный синдром – сложный комплекс симптомов у женщин, который характеризуется психоэмоциональным, вегетососудистым и эндокринным сбоями. Как нейтрализовать свою тревожность, раздражительность и даже агрессию в этот период?

Прогестерон и женское здоровье

ПМС существенно снижает качество жизни женщины в этот период и может доставлять дискомфорт окружающим ее близким людям. Всему виной, оказывается, низкое содержание в организме гормона прогестерона. Можно ли взять под контроль сам предменструальный синдром и прочие проявления пониженного уровня прогестерона? И как это можно сделать?

Дефицит прогестерона у женщин

Все люди в той или иной мере подвержены стрессам. Но женщина сложнее переносит стрессовые состояния и утрачивает душевное равновесие именно при дефиците гормона прогестерона. Важно знать, что прогестерон влияет на те же мозговые рецепторы, что и снотворные препараты, антидепрессанты и спиртные напитки.

Дефицит прогестерона может проявляться в виде забывчивости, затуманенности сознания (женщина, например, затрудняется вспомнить имена и названия).

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Так же возможна бессонница между 2 и 4 часами ночи. Это говорит о слабой активности гормона прогестерона.

Мужчине, жена которого страдает от пониженного уровня прогестерона, желательно быть терпеливым, внимательным и по возможности не обращать внимание на ее вспышки эмоций. Если он отнесется с пониманием к подобным симптомам пониженного уровня прогестерона у супруги, семейных ссор можно будет избежать.

7 ключевых признаков дефицита гормона прогестерона

Тревожность;

Бессонница;

Заболевание кистозно-фиброзная мастопатия молочной железы;

ПМС;

Остеопороз;

Пониженное либидо;

Бесплодие/сбои в графике месячных.

Что полезно знать: содержание гормона прогестерона вполне может начать «падать» перед четвертым десятилетием жизни.

Многие представительницы прекрасного пола ошибочно списывают свою раздражительность, утрату радости жизни и сбои сна на психоэмоциональное напряжение, усталость и стресс. В реальности же это всё симптомы низкого уровня гормона прогестерона в организме.

Терапия дефицита прогестерона – это не только простое восполнение его недостатка

Бывает, что содержание прогестерона вполне нормальное, но в организме прогрессирует резистентность/нечувствительность рецепторов к этому гормону. Этот механизм схож с резистентностью к инсулину при сахарном диабете 2 типа. Поэтому мы не касаемся вопроса заместительной терапии гормонами. Последняя должна непременно осуществляться под контролем вашего доктора, если предложенные далее природные средства не окажут желаемого воздействия.

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Природные средства восстановления гормональной активности прогестерона

Витамин С - дозировка 750-1000 мг в сутки.

Минимизировать употребление напитков, содержащих кофеин. К ним относятся кофе, чай, сладкие газированные напитки (Кока-Кола). Дело в том, что кофеин стимулирует производство гормона надпочечников кортизона. А кортизон может занимать прогестероновые рецепторы.

Употребление спиртных напитков может быть вызвано предменструальной тревожностью, резкими «скачками» настроения, головными болями и накоплением отложений жира в области талии и живота. Злоупотребление алкоголем никакой пользы здоровью не принесет, это уж точно.

Селен - дозировка 200 мкг в сутки.

Такие пряности как турмерик, тимьян, орегано способствуют повышению показателя прогестерона. Эти травы должны быть на вашей кухне. Добавляйте их в различные блюда. Чтобы улучшить их вкус и наладить гормональный фон.

Важно не забывать, что кортизон имеет свойство оккупировать прогестероновые рецепторы. В этой связи важно минимизировать влияние стрессовых ситуаций. Постарайтесь избегать ненужных волнений и напряжения. Ведь стресс помогает разрушать ваш прогестерон.опубликовано econet

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