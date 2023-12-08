Гормональный фон: Таблица норм ТТГ по возрасту у женщин

Норма тиреотропного гормона у женщин зависит от возраста и физиологического состояния. В разные периоды жизни и под влиянием многочисленных факторов наблюдаются колебания показателя в большую или меньшую сторону. Поддерживать нормальный уровень ТТГ важно для женского здоровья, от этого зависит правильное функционирование всех органов, самочувствие и долголетие.
Таблица нормы ТТГ по возрасту у женщин поможет определить возможное отклонение уровня гормона от нормы, что важно для понимания процессов, происходящих в организме при различных патологиях. Гормональный фон – важнейшая составляющая здоровья человека. Гормоны контролируют функционирование всех органов и систем, обмен веществ. За выработку и концентрацию разных гормонов отвечает особый регулятор – тиреотропный гормон (ТТГ, тиреотропин, согласно международной классификации – TSH, thyroid stimulating hormone), вырабатываемый передней долей гипофиза.
У мужчин показатель содержания ТТГ в крови меняется с возрастом, но в течение зрелого периода жизни в целом стабилен, у женщин он меняется в зависимости от возраста и состояния (например, при беременности). У обоих полов выработка гормона претерпевает суточные колебания. Для контроля гормонального фона рекомендуется регулярно сдавать анализы, особенно в случае, когда есть основания подозревать дисбаланс.
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Разработаны референтные значения (т. е. те, в соответствии с которыми проводится оценка полученных данных) содержания тиреотропина в крови для каждой возрастной группы женщин.
|Возраст
|Максимальное значение (мкМЕ/мл)
|Минимальное значение (мкМЕ/мл)
|Ребенок до 90 дней
|17
|1
|От 90 дней до 5 лет
|6.5
|0.4
|От 5 лет до 14 лет
|5
|0.4
|От 14 лет до 24
|4.5
|0.6
|От 24 лет до 55 лет (норма)
|4
|0.4
В разных медицинских лабораториях показатели могут отличаться.
Согласно приведенным данным, наивысший уровень тиреотропного гормона наблюдается у новорожденных детей. Затем он постепенно снижается, но до 5 лет остается высоким по сравнению с взрослыми показателями – это является нормальным состоянием и не вызывает опасений у врачей. После 5 лет выработка тиреотропина сокращается, с момента полового созревания девочки концентрация ТТГ в крови соответствует нормальным взрослым значениям. Вне беременности сильных колебаний не отмечается вплоть до начала подготовки организма к менопаузе, после чего содержание ТТГ в крови немного возрастает.
Значительное повышение или понижение уровня тиреотропина в крови (выше или ниже референтных значений) указывает на патологию и требует обследования женщины эндокринологом.
У беременных происходят значительные гормональные изменения в организме. Эндокринная система начинает слаженно работать над единой задачей – сохранить плод и обеспечить его нормальное развитие. На каждом этапе беременности организмом для этого создаются специальные условия, в результате отмечаются колебания ТТГ в разные триместры:
|Период беременности
|
Максимальный уровень ТТГ
(мкМЕ/мл)
|
Минимальный уровень ТТГ
(мкМЕ/мл)
|Первый триместр (13 недель)
|2.4
|0.2
|Второй триместр (вторые 13 недель)
|2.81
|0.31
|Третий триместр (от 26 недель до родов)
|3.5
|0.4
Гормон беременности ХГЧ (хорионический гонадотропин человека) увеличивает выработку Т3 и Т4, что, благодаря системе обратной связи, вызывает снижение значений ТТГ. При сохранении высоких показателей в первом триместре необходимо пройти обследование у эндокринолога, так как в этом случае плоду может грозить опасность.
У некоторых женщин уровень ТТГ во время беременности снижается до минимальных значений, при измерении показатель может равняться нулю. Это указывает на многоплодную беременность.
При вынашивании одного ребенка в третьем триместре гормон может несколько превышать добеременную норму, так как у малыша к этому времени уже сформировалась своя щитовидная железа и начала вырабатывать гормоны, необходимые для его роста и развития.
Значительные гормональные колебания вызывают опасения у врачей. Важно вовремя назначить дополнительные исследования для установления причин нарушений и провести коррекцию.
Высокий уровень ТТГ в первые недели формирования плода наиболее опасен, так как в это время плод очень уязвим. Повышение тиреотропина у беременных может проявляться следующими симптомами:
Однако такое состояние характерно для многих беременных и не всегда говорит о патологии, поэтому нельзя спешить с выводами. При подозрении на гормональные нарушения необходимо обратиться к специалисту и сдать кровь на анализ.
Негативное влияние на ребенка при одноплодной беременности оказывает и критично низкое значение тиреотропного гормона. Это может привести к задержке развития ребенка и другим патологиям. Симптомы пониженного ТТГ у беременных:
Для восстановления гормонального баланса у беременных требуется помощь эндокринолога и акушера-гинеколога, который ведет беременность. Самолечение недопустимо.
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Для точной оценки эндокринной функции щитовидной железы назначается анализ ТТГ, Т4 и антител к рецепторам ТТГ. Это важные составляющие правильной работы эндокринной системы. Показания к исследованию:
Врач может назначить анализ на тиреотропный гормон следующих случаях:
Для прохождения исследования необходимо правильно подготовиться, иначе можно получить искаженные результаты. Как готовиться:
Синтез тиреотропного гормона находится в зависимости от времени суток. Максимальная концентрация достигается к 2-4 часам ночи. Снижение наблюдается в период между 6 и 8 часами утра. К вечеру уровень устремляется к нижней границе. Проводить тестирование необходимо в первой половине дня, лучше утром и натощак. В то же время ТТГ мало зависит от фазы менструального цикла, поэтому диагностику можно проводить в любой день.
Расшифровка результатов анализа осуществляется специалистом, выписавшим направление на анализ, так как при оценке результатов необходимо учитывать множество параметров. Только врач может трактовать результаты как отклонения от нормы и расценивать их как признак какого-либо патологического процесса в организме. Следует учитывать, что диагноз обычно не выставляется по результатам одного лишь, даже самого точного анализа. Для постановки правильного диагноза назначается УЗИ щитовидки и другие уточняющие исследования.
Подъем уровня тиреотропина относительно верхней границы может быть следствием следующих заболеваний и состояний:
Выработка ТТГ может повышаться после хирургического удаления желчного пузыря, при контакте с тяжелыми металлами – свинцом, на фоне приема лекарственных препаратов или от нехватки йода. Высокие показатели выявляются у спортсменов и людей, чья профессиональная деятельность связана с тяжелыми физическими нагрузками.
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Симптомы повышенного тиреотропина:
Регулировать уровень ТТГ помогают лекарственные средства с содержанием тироксина. Назначение лечения, подбор дозировки и схемы приема проводится врачом.
Низкие значения тиреотропного гормона могут свидетельствовать о следующих заболеваниях и состояниях:
Организм женщины реагирует на нехватку ТТГ следующими симптомами:
Терапия заключается в устранении основного заболевания и коррекции гормонального фона. Для нормализации уровня ТТГ в крови могут назначаться лекарственные препараты. Препарат и схема его приема подбираются врачом в индивидуальном порядке, к тому же могут корректироваться в зависимости от терапевтического ответа.
Следует учитывать, что самолечение в случае гормонального дисбаланса недопустимо, так как практически со 100%-ной вероятностью гарантирует ухудшение состояния.опубликовано econet
Автор Анна Козлова
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Источник: https://econet.ru/
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