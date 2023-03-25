Гормоны: ГРЕЛИН – Главный виновник переедания

Если вы спите менее 8 часов в сутки, нормы выработки гормонов лептина и грелина нарушаются, насыщение нормальным объемом еды становится невозможным, а сама еда вызывает сонливость и усталость.

Недосыпание не стоит недооценивать, особенно, если есть проблемы с лишним весом. О том, что сон важен и жизненно необходим, говорено очень много. Но зачастую общими фразами. Грелин. После открытия в 1999 году этого гормона, непосредственно отвечающего за чувство голода, исследования по нему активно ведутся по всему миру. Уже никто не спорит, что этот гормон отвечает за чувство голода и активно участвует в жировом обмене, влияя на объемы поедаемой пищи, скорость и коэффициент ее превращения в жировой запас.

Не доспал? Переешь!

Английские физиологи практически доказали влияние грелина на переедание. На протяжении дня добровольцам вводили раствор с грелином, а контрольной группе обычный физиологический раствор. Через 2 часа после начала опыта все позавтракали обычным завтраком – овсяной кашей. Еще через 2 часа испытуемым предложили шведский стол без ограничений.

Результаты ошеломили – те, кому вводили грелин, съели на 30% больше тех, кто получил физраствор.

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Более поздние исследования показали, что грелин влияет и на то, каким образом пища будет использована организмом – как энергия, или отложена как жировой запас. Чем выше уровень грелина – тем меньше энергии, но больше жировой прослойки.

На сегодняшний день ученные согласны, что несоблюдение режима сна (малое количество, плохое качество сна) способствует высокой концентрации грелина в плазме крови. Таким образом, плохо поспавший человек будет испытывать неконтролируемое чувство голода.

Нехватка сна также влияет и на гормон лептин, который посылает мозгу сигнал о насыщении, что подавляет аппетит.

Ужасно то, что это чувство голода подавить невозможно. Вы либо идете есть, либо стойко сопротивляетесь, однако организм расценивает это как стресс, со всеми его разрушающими последствиями.

Если сон менее 8 часов в сутки, нормы выработки лептина и грелина нарушены, а значит насыщение нормальным объемом еды невозможно, и что еще хуже еда уже не служит энергетическим источником, а вызывает сонливость и усталость.

Если лишь две ночи подряд спать на 2-3 часа меньше обычного, наш организм начнет производить на 15 % больше грелина и на 15 % меньше лептина.

А теперь спросите себя: когда вы последний раз спали долго, крепко и столько, сколько хочется?

Если причина в бешеном ритме жизни, скорее всего – это отговорка. Безусловно, образ и темп современной жизни загоняет нас в тиски. Однако принцип жизненного баланса в том, чтобы не терять контроль над вопросом настолько, что он превращается в проблему.опубликовано econet

Автор Оксана Фортунатова

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