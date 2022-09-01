Горят стопы: Причины синдрома жжения ног

Когда следует незамедлительно обращаться к врачу, чтобы избежать последствий этого, казалось бы, незначительного симптома.

Синдром жжения ног - это жгучая боль в ступнях. Его еще называют синдром Гопалана в честь индийского биохимика, который описал это состояние в 1946 году. Жжение может сочетаться с покалыванием и онемением. Чаще всего это связано с повреждением нервов (периферическая нейропатия). Есть много разных причин для синдрома жжения ног.

Синдром жжения ног

Тут целый список.

Повреждение или сдавление нервов

Может быть при травмах или дегенеративных заболеваниях позвоночника, или от токсического действия лекарств, токсинов, химиотерапии.

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Периферическая нейропатия

Это самая частая причина. Обычно это осложнение сахарного диабета. Похожая нейропатия бывает при аутоиммунных заболеваниях вроде ревматоидного артрита. Еще нервы могут повреждаться препаратами для химиотерапии, разными химикатами, алкоголем, инфекциями, плохим питанием.

Тарзальный туннельный синдром

В стопе сдавливается один из нервов и появляется жжение.

Неврома Мортона

Иногда от тесной обуви или после травмы в передней части стопы появляется утолщение на нерве. Если травматолог сдавливал и щупал вам стопу так, как будто здоровался за руку, то именно эту штуку он и искал.

Региональный болевой синдром

Очень нехорошее заболевание. После травмы, перелома или чего-то похожего нарушается нормальная нервная регуляция в стопе, и стопа начинает понемногу разваливаться, страдать и болеть. Для профилактики именно этой штуки после переломов назначают аскорбиновую кислоту. Она предотвращает развитие регионального болевого синдрома.

Болезнь Шарко-Мари-Тута

Это наследственное заболевание нервов. Нервы повреждаются снизу- вверх. Стопы слабнут, деформируются, и в них появляются неприятные ощущения.

Эндокринные заболевания

На первом месте диабет, потом гипотиреоз.

Инфекции

Тут обычно "стопа атлета" - грибковая инфекция стоп. Проявляется как в рекламе "жжением и зудом".

Другие причины:

Эритромелалгия

Редкая штука. Связана с непонятным нарушением кровообращения в кистях и стопах. Ладони и подошвы краснеют. Туда притекает в десять раз больше крови чем обычно, но эта кровь шунтируется и разворачивается на полпути. Появляется сильное покраснение и отек от избытка крови и одновременно жгучая боль от недостатка.

Люди с эритромелалгией бояться лишний раз согреть ногу или куда-нибудь пойти. Постоянно себя охлаждают то водой, то льдом, то вентилятором. Не позавидуешь.

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Неудобная обувь

Некоторые люди упорно носят то, что им не по размеру. Доводят себя до сильных болей и жжения.

Механическая перегрузка от физических упражнений

Те же люди, которые не могут вовремя остановиться.

Аллергическая реакция

Может быть аллергия на материалы обуви или носки.

А еще бывает крапивница от физического давления. Она иногда запускается просто ходьбой.

Контактный дерматит

Это не аллергия, а раздражение едкими красителями или пропитками для обуви.

Редкие и странные болезни

Хроническая горная болезнь, рассеянный склероз, психогенное жжение и жжение по непонятной причине.

Когда нужно срочно обращаться за медицинской помощью

Если жжение в стопах появилось внезапно, особенно если есть подозрение, что вы отравились каким-то токсином;

Если на ноге была язва или рана, а потом появилось жжение.

Когда нужно спокойно сходить к врачу

Когда жжение сохраняется несколько недель;

Постепенно становится хуже;

Жжение распространяется вверх по ноге;

Нарушилась чувствительность стопы или пальцев. опубликовано econet.ru .

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