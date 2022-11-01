Говорим "паразитоз", подразумеваем...

Почему одни люди никогда не "подхватывают" паразитов, а другие страдают этой проблемой? Состояние органов и систем может располагать к развитию паразитоза. Например, гормональный дисбаланс, стресс, ослабленный иммунитет, сбои функций пищеварительного тракта.

Паразиты в организме человека могут стать причиной целого ряда проблем со здоровьем. Поставить достоверный диагноз при паразитозе бывает довольно сложно. Поэтому допустимо применение «косвенных» показателей.

Косвенные причины паразитоза

Какие факторы способствуют «запуску» паразитоза как фактора изменений в клетках, тканях, органах?

Психоэмоциональные проблемы. Хронический стресс приводит к различным психосоматическим патологиям. Это может быть просто недомогание или опасное онкологическое заболевание.

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Ослабление иммунной защиты. Проблемы с иммунитетом развиваются по ряду причин:

Физиологических (беременность).

Искусственных (прием определенных лекарственных препаратов).

Состояние нервной системы.

Гормональный дисбаланс. Возможны сбои в системах:

«Гипоталамус-гипофиз-надпочечники».

«Гипоталамус-гипофиз-щитовидная железа».

Это связано с психоэмоциональным состоянием и благополучием центральной нервной системы.

Пищеварительный тракт. Возможны сбои пищеварительной функции. Играют роль следующие причины:

состояние полости рта, пищевода, диафрагмы,

состояние системы «печень-желчный пузырь»,

изменение анатомического положения печени и желчного пузыря (патологии опорно-двигательного аппарата),

функция слизистой оболочки желудка,

качество и количество соляной кислоты,

строение и работа кишечника,

функция селезенки,

состояние поджелудочной железы.

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Кровоснабжение и лимфодренаж.

Системы детоксикации. Они связаны с образом жизни и правилами питания. Имеет важное значение сон.

Влияние электромагнитного излучения. Воздействие тяжелых металлов. Эти факторы нарушают целостность клеток, работу митохондрий.

Эти факторы создают благоприятные условия для развития паразитоза в организме.

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