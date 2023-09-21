Густая кровь: Топ-8 продуктов для разжижения крови

✅Состояние крови — важнейший показатель работы сердечно-сосудистой системы человека. От нее зависит функционирование всех органов и клеток. Если она слишком вязкая, ее главная функция — транспортная, затрудняется. Вследствие может нарушиться кровоснабжение органов, которое повлечет за собой развитие варикоза и тромбоза.

При чрезмерно густой крови возрастает риск образования тромбов. Жир и соли кальция оседают на стенках артерий, отчего они теряют эластичность, становятся жесткими, развивается атеросклероз, рано или поздно это приводит к инфаркту или инсульту.

Какие продукты разжижают кровь?

Таким пациентам врачи назначают разжижающие кровь препараты. Но при регулярном употреблении данные препараты могут разрушать слизистые желудка и кишечника.

Аналогичными свойствами, но без вреда для здоровья, обладают и некоторые продукты питания. Включите их в свой рацион для облегчения кровотока.

1. Имбирь

Помимо противовирусных, антидепрессивных, спазмолитических и многих других свойств этот корень имеет еще одно - имбирь разжижает кровь. В составе имбиря есть вещество гингерол - оно выводит холестериновые бляшки и рассасывает тромбы, активизирует мозговое кровообращение, укрепляет сосуды. Его можно применять в терапии атеросклероза в сочетании с другими лечебными методами.

На основе имбирного корня производятся биологически активные добавки для профилактики и лечения варикозного расширения вен. Однако, как и с приёмом любых лекарственных растений, о лечении имбирём надо посоветоваться с врачом, особенно, если медикаменты уже назначены.

2. Куркума

Куркума является одним из естественных антикоагулянтов - разжижает кровь и понижает сердечное давление, что очень полезно гипертоникам. Она снижает лишний уровень сахара в крови, оказывает благоприятный эффект на сердечно-сосудистую систему, помогает при болезни Альцгеймера. Эта пряность действует как антиоксидант, замедляя процессы старения, в том числе, и в клетках кожи.

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3. Чеснок

Еще один природный антикоагулянт - чеснок. Содержащееся в нем биологически активные вещества аджоен (ахоен) и аденозин, уменьшают вязкость, препятствуя слипанию красных кровяных клеточек, отвечающих за свертываемость крови - тромбоцитов. Благодаря этому заметно снижается возможность тромбообразования. Чтобы улучшить рассасывание тромбов, достаточно употребление трех зубчиков ежедневно. Аллицин, содержащийся в чесноке, снижает напряженность сосудистых стенок, увеличивает просвет сосудов, обеспечивает их защиту от атеросклеротических образований, усиливает кровоток, сокращает нагрузку на сердечную мышцу.

Продукты, препятствующие образованию тромбов

4. Корица

Корица действует на организм как мощный антикоагулянт, а все благодаря кумарину в ее составе. Привычка выпивать чашку чая с корицей перед началом трудового дня может существенно снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

5. Кайенский перец

Кайенский перец - это вид красного перца чили, обычно высушенный и растолченный в порошок. Кайенский перец благотворно воздействует на всю сосудистую систему, помогая венам, артериям и капиллярам восстанавливать эластичность. Кроме того, этот замечательный продукт улучшает кровоток, разжижает кровь, а также способствует притоку крови к конечностям. Вещества, содержащиеся в перце, помогают нормализовать пульс и повышают общую работоспособность всей сердечно-сосудистой системы.

6. Витамин Е

Витамин Е - антагонист витамина К, отвечающего за свертываемость крови. Прием витамина Е в капсулах, в качестве пищевой добавки, помогает разжижать кровь. Авторы медицинских статей утверждают, что требуется принимать относительно большие дозы витамина Е, для того чтобы разжижить кровь. Но это полезно не всем. У людей с плохой свертываемостью крови, прием даже небольшого количества витамина Е может вызвать кровотечение. Поэтому перед приемом необходима консультация специалиста.

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7. Зеленый чай

Зеленый чай богат естественными антиоксидантами - полифенолами. Они защищают организм от раннего старения. Входящий в состав зеленого чая катехин способен разжижать кровь, снижая риск возникновения тромбов в сосудах, улучшает тонус сосудов, способствует снижению артериального давления. Можно добавлять в него мед и лимон, главное не добавлять сахар и заваривать чай не крепким.

8. Питьевой режим

Употребление достаточного количества воды в сутки обеспечит ее задержку в сосудистом пространстве. На этом фоне будет происходить естественное кроворазжижение, которое считается одним из самых правильных. В качестве жидкости можно использовать обычную очищенную или щелочную минеральную воду, соки, морсы, отвары лекарственных растений, компот.

Какие еще продукты можно употреблять для разжижения крови?

Свекла, лимон, апельсин, гранат, Гинко Билоба, каштан, пророщенная пшеница, морская капуста, нерафинированное льняное масло. Жиры рыб способствуют не только разжижению крови, но и рассасыванию уже имеющихся тромбов и склеротических бляшек. Врачи советуют есть рыбу не менее 3-4 раз в неделю. Предпочтение следует отдавать жирным сортам.

Любая правильная диета при сердечно-сосудистых заболеваниях, а также повышенной свертываемости крови содержит минимум животных жиров и максимум растительной клетчатки. Это значит, что в рационе человека с высоким холестерином и сосудистыми патологиями не должно содержаться больше 1 грамма животного жира на килограмм собственного веса.

Для разжижения крови многие используют аспирин, но мало кто знает, что помимо пользы он приносит и вред. Закрепляясь на стенках желудка, частички аспирина въедаются в стенку желудка и образуют язвы.

Причины сгущения крови

Употребление большого количества сахара и углеводов, употребление алкоголя, копченой и жирной пищи, обезвоживание организма из-за недостаточного потребления воды, недостатков ферментов, избыток тромбоцитов, эритроцитов и гемоглобина, нарушения в работе печени, недостаток витаминов и минералов, облучение, длительный прием пустырника и валерианы.

Синдром повышенной вязкости крови не является заболеванием, но при наличии серьезных патологий может вызывать тяжелые осложнения. Важно помнить, что при решении этой проблемы нужно обязательно консультироваться со специалистами. Будьте здоровы.опубликовано econet

Перевод: Оперенко Ю.

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