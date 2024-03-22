Ходьба «по стеклам»: Что нужно знать о подагре

ПОДАГРА — это не столько аутоиммунное заболевание, сколько заболевание покоя, лени и засорения организма. Если в организме не работает система выведения (выделительная система), то образуются «засоры»: тофусы, кристаллы солей и камни с последующим разрушением соединительной ткани. Все это и вызывает различные аутоиммунные реакции в организме.

Знаете ли вы, что подагра (болезнь мелких суставов, чаще всего стопы) относится к ревматическим заболеваниям и, как правило, возникает у мужчин в возрасте 35–50 лет? В свою очередь, ревматические болезни (поражение соединительной ткани и сосудов) обусловлены аутоиммунными нарушениями и утратой способности Т-лимфоцитов контролировать аутоиммунные воспаления, происходящие в разных частях организма одновременно. То есть возникает своего рода иммунодефицит (это происходит незаметно для самого человека), при котором теряется надзор за чужеродными антигенами.

Что такое подагра и что делать?

Одним словом, враг попал в кровь, а организм этого не замечает, и довольно долго. Кроме того, антитела, которые являются представителями иммунной системы в защите организма от инородных клеток, начинают проявлять агрессию против собственного органа или тканей, и в результате развивается своего рода иммунологическая толерантность.

Если хозяин дома не замечает, что у него есть протечки на стенах или на потолке, и не принимает никаких мер профилактики, то потолок разрушается, а мощные трубы покрываются ржавчиной, которая съедает эти трубы. Такие же явления происходят и в организме, если человек не уделяет своему здоровью достаточно внимания.

Считается, что подагра связана с повышением уровня мочевой кислоты в крови и в моче. Из-за этого откладываются ураты (в простонародье их называют «соли») в суставах, почках и мягких тканях. Но обратите внимание: это уже следствие болезни, а не причина! Почему вдруг ураты стали откладываться в суставах? В связи с чем уровень мочевой кислоты в крови повышается и замедляется выведение ее с мочой? Кроме того, в суставных хрящах, околосуставных тканях ураты превращаются в микрокристаллы…

Вы не пробовали носить обувь, внутри которой насыпаны стекла? Только представив это, вы уже ощущаете резкую боль и… перестаете ходить.

Почему? Человеку больно, вот он и не ходит! Поэтому иммунная система не реагирует (то есть становится толерантной), тем более что при этом происходит активный прием таблеток. При таком поведении, естественно, снижаются скорость и объем кровотока, а в результате мочевая кислота (естественный конечный продукт метаболизма у всех людей) не выводится в нужном количестве из организма, застревая не только в суставах, но и в почках.

Естественно, при такой пассивной реакции организма в рядах антител происходит сумбур: они не видят цель, так как очаги воспаления разрозненны. Антитела начинают нападать без разбору на любые ткани, в которых происходит воспаление, и при этом начинают разъедать нормальные хрящевые ткани вплоть до образования в них некроза (омертвения соединительной ткани), а также влиять на эпителий канальцев почек, «не видя» конкретной точки приложения для своих сил, но видя общую зону воспаления — то есть, образно говоря, на круги на воде, а не на камень, из-за которого образовались эти круги.

Естественно (а может, и неестественно, если иммунитет стал работать против собственного организма), что в этом случае в суставах образуются подагрические шишки (тофусы), и в конце концов возникает деструкция самих суставов, приводящая к анкилозу (обездвиженности). Что касается почек, то на первом этапе появившегося абактериального (то есть неинфекционного) пиелонефрита (пиелонефрит — воспаление в почечной лоханке, чашечках и строме, приводящее к обструкции (закупорке) мочевых путей) со временем развивается нефросклероз и хроническая почечная недостаточность. Возможно и образование камней, и дальше будет только хуже…

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Так что же делать при подагре мелких суставов и почечной недостаточности? Упражнения? Боюсь, что уже поздно. Надо понять главное: подагра — это тяжелейшее заболевание, от которого страдает весь организм, а не только суставы стопы, и связано это заболевание прежде всего с недостаточностью метаболизма (обмена веществ), при котором мочевая кислота образуется обязательно! А аутоиммунная (или ревматическая) реакция появляется уже позже — как следствие этих нарушений.

Чтобы мочевая кислота не задерживалась в суставах (а именно в мелких суставах — в стопе) и не происходило образования кристаллов соли и в почках, необходимо регулярно, как бы банально это ни звучало, делать профилактическую гимнастику — прежде всего для стоп и для брюшного пресса, внутри которого спрятаны почки. Гимнастику нужно делать буквально с самых первых дней взрослой жизни — уже после 20 лет. Причем гимнастика должна быть интенсивной — до появления пота, потому что только гимнастика ускоряет скорость кровотока, лимфотока, а значит, и метаболизма, при усилении которого происходит активное выведение из организма вместе с потом продуктов распада, одним из которых является мочевая кислота.

Надо знать, что за метаболизм отвечают мышцы, внутри которых и проходят кровеносные сосуды, конечной ветвью которых являются капилляры, через которые и осуществляется, собственно, метаболизм. А заставить капилляры пропустить через себя продукты распада могут только усилия мышц (капилляры тоньше человеческого волоса).

Поэтому подагра — это не столько аутоиммунное заболевание, сколько заболевание покоя, лени и засорения организма. Если в организме не работает система выведения (выделительная система), то образуются «засоры»: тофусы, кристаллы солей и камни с последующим разрушением соединительной ткани. Все это и вызывает различные аутоиммунные реакции в организме.

Так что при подагре стопы к современной кинезитерапии обращаться поздно — в этом случае ситуацией уже правят хирурги с ремоделированием стопы и диетологи. Но лекарственное обезболивание — это стрельба из пушки по воробьям… Вывод: подагрой может заболеть каждый, кто не будет регулярно выполнять гимнастику. Если этого не понимать, то рано или поздно человек (как выясняется, прежде всего мужчина после 35 лет) будет вынужден обратиться к хирургам и диетологам, что резко снижает качество жизни и удовольствие от нее.

Что еще нужно знать о подагре

Считается, что причиной подагры, которая сопровождается рецидивирующими (повторяющимися) очень сильными болями в суставах (как правило, в мелких: в большом или первом пальце стопы, голеностопном суставе и других), являются отложения в суставах кристаллов мочекислого натрия (так называемые отложения солей), которые возникают из-за высокого уровня мочевой кислоты в крови.

Но не следует путать причину и следствие. Во-первых, само слово «отложения» свидетельствует о том, что они накапливались на протяжении достаточно длительного периода (возможно, в течение нескольких десятилетий), а также о невнимательном отношении человека к своему здоровью, так как увеличение количества симптомов и усиление их проявлений происходит постепенно, в течение долгого времени. При этом четкой градации на стадии нет — есть лишь усиление частоты и интенсивности болей и увеличение количества лекарственных средств, применяемых для их снятия.

Хочу отметить, что подагра может начинаться даже в возрасте до 30 лет, и в таком случае это заболевание протекает очень тяжело. Почему так рано? Чтобы ответить на этот вопрос, нужно обратить внимание на провоцирующие факторы болезни, к которым относятся:

Недостаточный питьевой режим (употребление менее 1–1,5 литра жидкости в день).

(употребление менее 1–1,5 литра жидкости в день). Злоупотребление алкогольными напитками , которые, как известно, способствуют дегидратации — выведению воды из организма, как и сладкие газированные напитки (колы и т. п.). К сожалению, молодые люди зачастую думают, что если они пьют много вышеуказанных напитков (к которым относится и пиво) и не испытывают жажды, то пить много воды нет необходимости. То есть идет подмена воды на сладкие или алкогольные напитки.

, которые, как известно, способствуют дегидратации — выведению воды из организма, как и сладкие газированные напитки (колы и т. п.). К сожалению, молодые люди зачастую думают, что если они пьют много вышеуказанных напитков (к которым относится и пиво) и не испытывают жажды, то пить много воды нет необходимости. То есть идет подмена воды на сладкие или алкогольные напитки. Употребление в пищу продуктов с низким содержанием белка (чипсы, попкорн и пр.)

(чипсы, попкорн и пр.) Избыточный вес на фоне серьезной детренированности организма.

на фоне серьезной детренированности организма. Прием таблеток (без рецепта, по телевизионной рекламе) по каждому пустяку.

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Собственно, этих факторов достаточно уже не только для подагры, но и для развития других, не только суставных, но и сосудистых заболеваний. Поэтому необходимо быть бдительными и принимать необходимые меры уже при появлении первых симптомов подагры. К ним относятся:

Боль только в одном суставе в течение нескольких дней, которая сопровождается повышением температуры тела, ознобом, общим недомоганием и тахикардией (учащением сердечных сокращений). Не все люди обращают на это внимание, связывая эти симптомы с ОРЗ или усталостью, а иногда с большой нагрузкой, тем более что спустя некоторое время симптоматика исчезает даже без лекарств.

На первом этапе возникновения подагрического артрита в суставах ограничений в движении еще не наблюдается. Но если эта болезнь уже зацепила организм, то обязательно будет и следующий этап! При отсутствии лечения следующий приступ (а значит, и следующий этап — условно назовем его вторым) становится более длительным и повторяется (рецидивирует), причем захватывает уже несколько суставов. В данном случае анализы показывают высокий уровень мочевой кислоты в крови, хотя во время самого приступа этот показатель часто бывает нормальным! И если в этот период избрать самый примитивный путь лечения, а именно — прием соответствующих этому заболеванию лекарственных препаратов, лишь на время уменьшающих боли, которые самостоятельно стихают через 48–72 часа, то ждите следующих проявлений, так как долго эти препараты принимать вы не сможете: они очень часто вызывают диарею, расстройство желудка, сыпь на коже и снижение содержания лейкоцитов в крови.

На смену вышеуказанным препаратам могут прийти НПВС (нестероидные противовоспалительные средства), потом — кортикостероиды, которые хоть и эффективны при кратковременном применении, но ведут к остеопорозу (!), сахарному диабету и гипертонической болезни. Но самое неприятное заключается в том, что при частом использовании эти лекарства способствуют разрушению сустава (так же как иммунодепрессанты, провоцирующие риск развития злокачественных опухолей). Этот этап (период) можно условно назвать третьим, так как четвертым этапом (не считая осложнения, или ятрогении, уже появившегося в результате лекарственного лечения) являются уже непосредственно отложения в суставах уратов (тофусов), которые образуют под кожей вокруг суставов твердые скопления кристаллов, приводящих к деформации суставов. Между прочим, эти самые кристаллы (тофусы) могут образовываться еще и в почках, и в других органах, под кожей ушных раковин или вокруг локтевого сустава. Подагра практически не поражает позвоночник, тазобедренные и плечевые суставы, хотя снижение двигательной активности, естественно, приводит к остеохондрозу позвоночника с грыжами и без них.

Таким образом, чем раньше будет определена причина повышения температуры тела и появления болей в одном или нескольких пальцах (как правило, стоп), тем выше будет вероятность избавиться от этой неприятной болезни. Желательно правильно определить причину проблем на ранней стадии заболевания, когда подвижность этих пальцев еще не утрачена (хотя болезненность уже есть) — то есть на первом и втором этапах болезни, и своевременно принять адекватные меры. Но прием лекарств к адекватным мерам избавления от этого заболевания не относится.

Что же делать? Вот рекомендации:

Необходимо еще раз разобраться с провоцирующими факторами (см. выше: дегидратация, нерациональное питание, вредные привычки и избыточный вес) и приложить усилия для их устранения.

Режим «отложения» заменить на режим «движение», то есть регулярно выполнять упражнения , способствующие усилению кровотока, лимфотока и метаболизма. На фоне обильного приема воды постоянно создавать условия для образования новых клеток (а это происходит прежде всего с помощью насосной функции мышц), прежде всего клеток крови (за счет красного костного мозга), а не снижать их рост, как это происходит при избыточном приеме НПВС, кортикостероидов и иммунодепрессантов, и выводить из организма старые клетки — продукты распада, образующиеся в результате метаболизма (обмена веществ), которые и содержат производные мочевой кислоты!

Все остальные способы лечения подагры — от удаления воспалительной жидкости из сустава с введением в него суспензии кортикостероидов до применения тяжелых препаратов — все равно приведут к хирургу. А после любой хирургической операции (на той же стопе) все равно придется выполнять упражнения, но уже в качестве реабилитации!

Так стоит ли накапливать в суставах кристаллы мочевой кислоты? Не алмазы…

Псевдоподагра

Для информации. Существует еще одна форма артритов мелких пальцев, которая называется «псевдоподагра». Отличительной чертой этого заболевания, симптомы которого похожи на симптомы подагры, является нахождение в суставной жидкости не уратов, а кристаллов пирофосфата кальция. В диагностике данного заболевания помогает также рентгенологическое исследование, поскольку кристаллы пирофосфата кальция, в отличие от кристаллов уратов, хорошо заметны на рентгеновском снимке в виде белых пятен.

Но, как говорится, хрен редьки не слаще: те отложения и те же боли в суставах, разве что менее острые, чем при истинной подагре, но это заболевание тоже разрушает суставы, особенно у людей старшего возраста.

Псевдоподагра тоже разрушает суставы, особенно у людей старшего возраста. Если не предпринимать адекватных мер, то исход этого заболевания будет такой же неблагополучный, как и при подагре.

Вышеперечисленные болезни являются следствием длительных патологических процессов в организме, к которым можно также отнести такое яркое и довольно распространенное заболевание, как ревматоидный артрит, основными маркерами которого являются:

повышение скорости оседания эритроцитов (СОЭ)

особые антитела в крови — так называемый ревматоидный фактор.

В начальных стадиях течение и прогноз этого заболевания, при котором повреждаются суставы кистей и стоп, клинически похожи на подагру, но причина ревматоидного артрита аутоиммунная: как правило, это ятрогения — побочный эффект избыточного применения лекарственных средств. Исход этого заболевания такой же неблагополучный, если пациент не будет следовать приведенным выше рекомендациям при подагре.опубликовано econet

Сергей Бубновский "Здоровье через стопы"

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