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Ходьба в стиле Тодай: Как шагать и худеть – всего 7 минут в день!

Источник: zen.yandex.ru 03 января 2023 7856
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Этот вид ходьбы предназначен именно тем, кто не любит спортзалы и тренажеры, но очень хочет похудеть. Попробуйте, и ваше тело будет всегда в форме!

Ходьба в стиле Тодай: Как шагать и худеть – всего 7 минут в день!

Для достижения красивого и упругого тела, сохранения молодости и красоты, многим известно, что стоит контролировать свой рацион, повышая употребление белков, аминокислот и долгих углеводов (злаки). А также заниматься физическим развитием. Но фитнес, тренировки и спорт – это не для всех. Как обычно бывает, работающим и семейным людям, сложно уделить даже 20 минут на занятия. Метод подтяжки фигуры, похудения и оздоровления, благодаря ходьбе – хороший вариант добавить активность в свои сутки, даже если отсутствует уровень подготовки к упражнениям.

Ходьба в стиле Тодай

Всего 7 минут на движение смогут выделить и самые занятые и ленивые!

«Ходьба в стиле Тодай», имеет мускульный эффект и работает только при движении: прокачивается таз, втягивается живот, выпрямляется спина. Тело становится более ловким и упругим. Обмен веществ улучшается, стимулируется перельстатика кишечника.

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Упражнение Тодай, легко включить в повседневную жизнь, например, выполняя его при походе по магазинам, при прогулке или делах. Можно выполнять на месте и дома, например, во время просмотра ТВ.

Уже первая неделя "ходьбы Тодай", даст видимые результаты в области живота и вокруг талии (уменьшение объемов и складок жира), эффект "пуш-ап" для ягодиц, бедра становятся тоньше.

Техника выполнения ходьбы в стиле Тодай

Ходьба в стиле Тодай: Как шагать и худеть – всего 7 минут в день!

начальная позиция

1. Выровняйте позвоночник и стойте прямо, создавая из фигуры прямую линию.

2. Нужно сделать поднятие таза со стороны ступни. Теоретически - это простой подъем ног поочередно, усилием ступни. 

Поднимая левую ногу, вытяните её вперед, напрягая и сжимая ягодицы. При таком подъеме, почувствуется нагрузка на мышцы живота (пресс). Отлично, значит упражнение уже работает.

На землю ногу опускаем после 5-6 секунд, тихо ступая с пятки.

Ходьба в стиле Тодай: Как шагать и худеть – всего 7 минут в день!

делаем подъем (шаг 1)

3. Теперь выполняем поднятие другой ноги аналогичным образом.

Поднимая правую ногу одновременно, поднимите таз вверх и вытяните ногу вперед.

В упражнении будьте осторожны, чтобы не потерять равновесие или не отклониться при попытке балансировать.

Спина всегда прямая, а тело линия. Не опускайте плечи.

Ходьба в стиле Тодай: Как шагать и худеть – всего 7 минут в день!

выполнение для другой стороны (ноги)

Общий повтор для каждой ноги - по возможности. Японцы шагают так по 7 минут в течение дня в несколько подходов.опубликовано econet

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Источник: https://econet.ru/

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