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Хороший сон и другие эффекты мелатонина

Автор: Econet 28 апреля 2023 6366
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Нарушением сна страдает множество людей. Мелатонин известен как «гормон сна», и добавки с ним применяются в лечении бессонницы. Но у мелатонина есть и другие ценные свойства. Этот гормон работает в регуляции температуры тела, костной массы и поддерживает функции важных органов.

Хороший сон и другие эффекты мелатонина

Мелатонин секретируется шишковидной железой головного мозга, гормон вырабатывается аминокислоты триптофана. Мелатонин попадает в кровоток и циркулирует в организме, в итоге метаболизируется в печени и удаляется с уриной. Производство мелатонина зависит от темноты и подавляется светом (и дневным, и искусственным). Показатель его в крови меняется в течение суток и является низким именно в дневные часы. Это позволяет регулировать циркадный ритм человека. 

Что такое мелатонин?

Мелатонин работает как регулятор таких функций и процессов в теле:

  • репродуктивная 
  • масса  
  • температура 
  • костная масса  
  • ритм сна и бодрствования 
  • нейроразвитие.

Сбой регуляции мелатонина

Солнечное излучение и искусственные источники света – ключевой фактор, действующий на секрецию мелатонина и циркадный ритм. Влияние света в вечерние часы и в последние часы привычного сна (перед пробуждением) может сдвинуть циркадный ритм - возникает расстройство фазы сна и бодрствования.

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Хороший сон и другие эффекты мелатонина

Другие факторы, которые ухудшают показатель мелатонина:

  • старение 
  • прием спиртного
  • употребление кофеина
  • медицинские препараты  
  • интенсивная физическая активность
  • время сна / бодрствования.

Терапевтические свойства добавок мелатонина  

Кардиометаболические проблемы

Добавка мелатонина снижает давление у лиц, страдающих гипертензией. У женщин с синдромом поликистозных яичников введение мелатонина улучшает чувствительность к инсулину, липидный профиль и сон.  

Определенные виды онкологии

Мелатонин имеет антиоксидантные и гормональные свойства, что поможет снизить оксидативный стресс, вызванный канцерогенезом. Мелатонин показал останавливающее рак воздействие на новообразования груди, яичников, простаты, кишечника, которые чувствительны к гормональным сбоям.

Сбой суточного биоритма из-за смены часовых поясов

Биоритмы человека не синхронизируются с циклом «день-ночь», что проявляется после длительных авиаперелетов. Мелатонин предотвращает / уменьшает воздействие смены часовых поясов, когда принимается в желаемое время отхода ко сну.

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Нейродегенеративные порблемы

Мелатонин может помочь при болезнях Альцгеймера, Хантингтона и Паркинсона.  

Сбои сна

Введение мелатонина увеличивает время сна, улучшает его качество, регулирует циркадный ритм у незрячих.

Добавки мелатонина

Мелатонин принимается перорально (капсулы, таблетки, жевательные, растворимые), внутривенно и дермально (кожный пластырь).  

Дозировка 

Рекомендуемая дозировка гормона для взрослых колеблется: от 0,3 мг в терапии нарушений сна до 300 мг для ряда нейродегенеративных проблем.

Когда принимать 

Если есть проблемы со сном, принимать мелатонин желательно за 45 мин. до сна. 

Побочные эффекты 

возбуждение, усталость / сонливость, головная боль, скачки настроения, тошнота, кожные раздражения, частое сердцебиение.опубликовано econet

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Источник: https://econet.ru/

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здоровье мелатонин сон бодрствование циркадный ритм онкология бессоница

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